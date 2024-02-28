https://ria.ru/20240228/kazan-1929999471.html

Казань отправила 88 тонн гуманитарного груза в подшефные города ЛНР

Казань отправила 88 тонн гуманитарного груза в подшефные города ЛНР - РИА Новости, 28.02.2024

Казань отправила 88 тонн гуманитарного груза в подшефные города ЛНР

Глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин в среду приняли участие в отправке первого в 2024 году гуманитарного груза весом 88 тонн в... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T14:52

2024-02-28T14:52

2024-02-28T14:52

республика татарстан

лисичанск

рубежное

казань

рустам минниханов

ильсур метшин

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КАЗАНЬ, 28 фев – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин в среду приняли участие в отправке первого в 2024 году гуманитарного груза весом 88 тонн в подшефные города ЛНР Лисичанск и Рубежное, сообщает пресс-служба главы республики. "Это первая в наступившем году партия гуманитарного груза, отправленная в рамках акции "Добрая Казань". Всего из Казани для жителей городов Лисичанск и Рубежное отправлены пять фур, это 88 тонн груза", - говорится в сообщении. В составе груза продукты питания длительного хранения (мясные, рыбные и овощные консервы, бакалея, детское питание), бытовая химия, а также теплая одежда, медикаменты, автозапчасти и строительные материалы. Как отметили в мэрии Казани, пострадавшие города нуждаются в комплектующих для обеспечения бесперебойной работы предприятий городского хозяйства. Так, для восстановления коммунальных сетей направлены стальные трубы, отводы, задвижки, шаровые краны, а для городских объектов – кровельные, листовые материалы (ондулин, конек, гвозди, гипсокартон), пиломатериалы (доски, брус) и строительные материалы. Для обслуживания автобусного парка Лисичанска и Рубежного доставят автомобильные запчасти, в том числе резину, автомобильные аккумуляторы, генераторы, а также моторное масло. Казанское моторостроительное производственное объединение, взявшее шефство над детской музыкальной школой №2 Лисичанска, отправило музыкальные инструменты – саксофон, скрипку, акустическую систему и микшерный пульт. В 2023 году в подшефные республике города ЛНР отправили 12 партий гуманитарной помощи, последний груз весом 95 тонн отбыл в декабре. В преддверии Нового года жители Лисичанска и Рубежного получили три тысячи сладких детских подарков и 20 тонн мандаринов, продукты питания, одежду, бытовую химию, строительные материалы, дизельные генераторы, автозапчасти. За все время работы пунктов приема гуманитарной помощи под эгидой фонда "Добрая Казань" было укомплектовано и отправлено более 1388 тонн (73 фуры) товаров на сумму более 0,5 миллиарда рублей. В настоящее время Татарстан шефствует над городами Лисичанск и Рубежное в Луганской Народной Республике. Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Лисичанском было подписано в сентябре 2022 года, с Рубежным - в мае 2023 года. В подшефные города из Татарстана регулярно выезжают строители, врачи, другие специалисты, направляется различная гуманитарная помощь.

https://ria.ru/20240222/dorogi-1929029991.html

https://ria.ru/20240227/tatarstan-1929829287.html

https://ria.ru/20240227/tatarstan-1929854152.html

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лисичанск, рубежное, казань, рустам минниханов, ильсур метшин