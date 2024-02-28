https://ria.ru/20240228/kazachestvo-1930022581.html

В Москве состоялся второй Большой круг российского казачества

В Москве состоялся второй Большой круг российского казачества - РИА Новости, 28.02.2024

В Москве состоялся второй Большой круг российского казачества

В Москве в храме Христа Спасителя прошел второй Большой круг российского казачества. В его работе приняли участие представители казачьих войск, молодежных и... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T15:50

2024-02-28T15:50

2024-02-28T17:43

российское казачество

российское казачество

москва

игорь баринов

дмитрий миронов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930024811_0:191:1920:1271_1920x0_80_0_0_e9fc10a4df8aeaf99a4a5d6e1738e415.jpg

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. В Москве в храме Христа Спасителя прошел второй Большой круг российского казачества. В его работе приняли участие представители казачьих войск, молодежных и общественных организаций, Русской православной церкви, сообщает портал "Российское казачество".Круг по традиции открылся молебном, также в храме начала работу тематическая выставка, посвященная казачеству.В ходе основой части круга собравшиеся обсудили актуальные вопросы, касающиеся укрепления национальной безопасности, патриотического воспитания молодежи, поддержки президента Владимира Путина на предстоящих выборах, участия казаков в СВО и другие темы.Помощник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по делам казачества Дмитрий Миронов поблагодарил казаков за ратный труд и за активную поддержку фронта. Он отметил, что казаки всегда были на переднем крае вместе со своей Родиной, не исключением стала и специальная военная операция.Руководитель Федерального агентства по делам национальностей, член президиума Совета при Президенте РФ по делам казачества Игорь Баринов также отметил огромный вклад казаков в проведение специальной военной операции."Абсолютно закономерным результатом стало то, что воины-казаки за прошедшие два года специальной военной операции удостоены не только государственных и ведомственных наград, но и высшего звания – Герой России", – заявил Баринов.В свою очередь атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов сообщил, что в СВО принимают участие более 28 500 казаков. Среди них 185 атаманов. Также Кузнецов назвал второй круг историческим событием и уточнил, что на мероприятии собрались около 1200 человек, среди них представители 13 казачьих войск России."Казачество в России сегодня имеет огромный авторитет, казачество сегодня – это опора страны", – отметил Кузнецов.В финале официальной части круга собравшиеся единогласно приняли итоговую резолюцию. В документе, в частности, записано решение о воссоздании Запорожского казачьего войска. Также в резолюции говорится о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах президента.Завершился круг гимном России в исполнении Кубанского казачьего хора.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское казачество, москва, игорь баринов, дмитрий миронов