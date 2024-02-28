Такер Карлсон назвал преступлением срыв Джонсоном переговоров по Украине
Карлсон назвал преступлением срыв Джонсоном переговоров между Россией и Украиной
Американский журналист Такер Карлсон. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Срыв экс-премьером Британии Борисом Джонсоном мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2022 году является моральным преступлением, заявил американский журналист Такер Карлсон в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана.
По мнению журналиста, результатом поступка Джонсона стали не успехи Украины, а получение Западом выгоды.
"Это моральное преступление", — добавил Карлсон.
Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в минувшем ноябре заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, так как после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
Ранее в феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".
Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.