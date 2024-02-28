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Такер Карлсон назвал преступлением срыв Джонсоном переговоров по Украине - РИА Новости, 28.02.2024
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02:02 28.02.2024 (обновлено: 02:48 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/karlson-1929889225.html
Такер Карлсон назвал преступлением срыв Джонсоном переговоров по Украине
Такер Карлсон назвал преступлением срыв Джонсоном переговоров по Украине - РИА Новости, 28.02.2024
Такер Карлсон назвал преступлением срыв Джонсоном переговоров по Украине
Срыв экс-премьером Британии Борисом Джонсоном мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2022 году является моральным преступлением, заявил американский... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T02:02
2024-02-28T02:48
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Срыв экс-премьером Британии Борисом Джонсоном мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2022 году является моральным преступлением, заявил американский журналист Такер Карлсон в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана.По мнению журналиста, результатом поступка Джонсона стали не успехи Украины, а получение Западом выгоды."Это моральное преступление", — добавил Карлсон. Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в минувшем ноябре заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, так как после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".Ранее в феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу". Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.
https://ria.ru/20240226/kapitulyatsiya-1929429083.html
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в мире, россия, киев, украина, такер карлсон, борис джонсон, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Россия, Киев, Украина, Такер Карлсон, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Такер Карлсон назвал преступлением срыв Джонсоном переговоров по Украине

Карлсон назвал преступлением срыв Джонсоном переговоров между Россией и Украиной

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
Американский журналист Такер Карлсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Срыв экс-премьером Британии Борисом Джонсоном мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2022 году является моральным преступлением, заявил американский журналист Такер Карлсон в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана.
По мнению журналиста, результатом поступка Джонсона стали не успехи Украины, а получение Западом выгоды.
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
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26 февраля, 08:00
"Это моральное преступление", — добавил Карлсон.
Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в минувшем ноябре заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, так как после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Макрон все-таки решил повоевать с Россией
Вчера, 13:41
Ранее в феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".
Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Запад лихорадочно пытается заделать брешь в информационной блокаде России
12 февраля, 08:00
 
В миреРоссияКиевУкраинаТакер КарлсонБорис ДжонсонВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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