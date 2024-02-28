https://ria.ru/20240228/karlson-1929889225.html

Такер Карлсон назвал преступлением срыв Джонсоном переговоров по Украине

Такер Карлсон назвал преступлением срыв Джонсоном переговоров по Украине - РИА Новости, 28.02.2024

Такер Карлсон назвал преступлением срыв Джонсоном переговоров по Украине

Срыв экс-премьером Британии Борисом Джонсоном мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2022 году является моральным преступлением, заявил американский... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T02:02

2024-02-28T02:02

2024-02-28T02:48

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Срыв экс-премьером Британии Борисом Джонсоном мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2022 году является моральным преступлением, заявил американский журналист Такер Карлсон в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана.По мнению журналиста, результатом поступка Джонсона стали не успехи Украины, а получение Западом выгоды."Это моральное преступление", — добавил Карлсон. Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в минувшем ноябре заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, так как после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".Ранее в феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу". Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.

https://ria.ru/20240226/kapitulyatsiya-1929429083.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

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в мире, россия, киев, украина, такер карлсон, борис джонсон, владимир зеленский, верховная рада украины