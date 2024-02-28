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Костромская область увеличила уставной капитал гарантийного фонда - РИА Новости, 28.02.2024
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Костромская область
Костромская область
 
13:41 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/kapital-1929977385.html
Костромская область увеличила уставной капитал гарантийного фонда
Костромская область увеличила уставной капитал гарантийного фонда - РИА Новости, 28.02.2024
Костромская область увеличила уставной капитал гарантийного фонда
Костромская область увеличила уставной капитал гарантийного фонда, в результате объем финансовой поддержки для предприятий малого и среднего бизнеса составит... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T13:41
2024-02-28T13:41
костромская область
костромская область
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КОСТРОМА, 28 фев – РИА Новости. Костромская область увеличила уставной капитал гарантийного фонда, в результате объем финансовой поддержки для предприятий малого и среднего бизнеса составит 1,4 миллиарда рублей, сообщает администрация региона. Сообщается, что в Костромской области реализуется широкий перечень мер поддержки предпринимательства. Один из эффективных механизмов развития бизнеса - финансовое поручительство, предоставляемое региональным гарантийным фондом. По оценкам специалистов, благодаря господдержке на каждый рубль поручительства предприятия региона привлекают в среднем 5 рублей кредитных ресурсов. "В этом году в рамках национального проекта президента России по поддержке малого и среднего бизнеса Костромская область увеличила уставной капитал гарантийного фонда поддержки предпринимательства более чем на 50 миллионов рублей. Общий объем финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса в 2024 году составляет 1,4 миллиарда рублей", - сообщает обладминистрация, отмечая, что это позволит предпринимателям привлечь на развитие больше кредитных ресурсов. По данным обладминистрации, в приоритетном порядке помощь оказывается предприятиям и предпринимателям реального сектора экономики. Они используют средства для модернизации производств и приобретения нового оборудования. По данным гарантийного фонда, в прошлом году в Костромской области было предоставлено 294 поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства с объемом порядка 1,3 миллиарда рублей. Это позволило привлечь в экономику региона более 3,2 миллиарда рублей кредитных средств.
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костромская область, россия
Костромская область, Костромская область, Россия

Костромская область увеличила уставной капитал гарантийного фонда

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Российские рубли - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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КОСТРОМА, 28 фев – РИА Новости. Костромская область увеличила уставной капитал гарантийного фонда, в результате объем финансовой поддержки для предприятий малого и среднего бизнеса составит 1,4 миллиарда рублей, сообщает администрация региона.
Сообщается, что в Костромской области реализуется широкий перечень мер поддержки предпринимательства. Один из эффективных механизмов развития бизнеса - финансовое поручительство, предоставляемое региональным гарантийным фондом. По оценкам специалистов, благодаря господдержке на каждый рубль поручительства предприятия региона привлекают в среднем 5 рублей кредитных ресурсов.
"В этом году в рамках национального проекта президента России по поддержке малого и среднего бизнеса Костромская область увеличила уставной капитал гарантийного фонда поддержки предпринимательства более чем на 50 миллионов рублей. Общий объем финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса в 2024 году составляет 1,4 миллиарда рублей", - сообщает обладминистрация, отмечая, что это позволит предпринимателям привлечь на развитие больше кредитных ресурсов.
По данным обладминистрации, в приоритетном порядке помощь оказывается предприятиям и предпринимателям реального сектора экономики. Они используют средства для модернизации производств и приобретения нового оборудования.
По данным гарантийного фонда, в прошлом году в Костромской области было предоставлено 294 поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства с объемом порядка 1,3 миллиарда рублей. Это позволило привлечь в экономику региона более 3,2 миллиарда рублей кредитных средств.
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