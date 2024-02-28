https://ria.ru/20240228/kamchatka-1929890313.html

У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение

У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 28.02.2024

У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T02:25

2024-02-28T02:25

2024-02-28T02:25

камчатка

тихий океан

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/145319/90/1453199096_190:0:3831:2048_1920x0_80_0_0_0d0e881a269295a47f3154287f396659.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 фев – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю. "В первой половине ночи 29 февраля в акватории Тихого океана, в районе 11250 (Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа, Елизовский муниципальный район), ожидается опасное волнение моря высотой 8-9 метров", - говорится в сообщении. В указанном районе явление сохранится до вечера 29 февраля. По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, из-за подхода циклона к берегам полуострова, 28 февраля в ряде районов начнется небольшой снег, усилится ветер. Днем 29 февраля осадки усилятся до умеренных, в Усть-Камчатском районе - до сильных. На побережьях ветер достигнет штормовой силы. В восточных районах края 29 февраля и 1 марта ожидается метель.

https://ria.ru/20240216/zemletryasenie-1927695957.html

камчатка

тихий океан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатка, тихий океан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия