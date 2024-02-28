https://ria.ru/20240228/kamchatka-1929890313.html
У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение
У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 28.02.2024
У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T02:25
2024-02-28T02:25
2024-02-28T02:25
камчатка
тихий океан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 фев – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю. "В первой половине ночи 29 февраля в акватории Тихого океана, в районе 11250 (Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа, Елизовский муниципальный район), ожидается опасное волнение моря высотой 8-9 метров", - говорится в сообщении. В указанном районе явление сохранится до вечера 29 февраля. По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, из-за подхода циклона к берегам полуострова, 28 февраля в ряде районов начнется небольшой снег, усилится ветер. Днем 29 февраля осадки усилятся до умеренных, в Усть-Камчатском районе - до сильных. На побережьях ветер достигнет штормовой силы. В восточных районах края 29 февраля и 1 марта ожидается метель.
https://ria.ru/20240216/zemletryasenie-1927695957.html
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камчатка, тихий океан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Камчатка, Тихий океан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение
МЧС: у берегов Камчатки в Тихом океане объявили штормовое предупреждение