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США требуют от Израиля гарантий соблюдения международного права, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2024
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03:50 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/izrail-1929892839.html
США требуют от Израиля гарантий соблюдения международного права, пишут СМИ
США требуют от Израиля гарантий соблюдения международного права, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2024
США требуют от Израиля гарантий соблюдения международного права, пишут СМИ
США требуют от Израиля к середине марта подписать письменные гарантии соблюдения международного права при использовании американского оружия и доступа... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T03:50
2024-02-28T03:50
в мире
израиль
сша
джо байден
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. США требуют от Израиля к середине марта подписать письменные гарантии соблюдения международного права при использовании американского оружия и доступа гуманитарной помощи в секторе Газа, сообщил портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников. Президент США Джо Байден 8 февраля издал меморандум, который предполагает "достоверные и надежные письменные заверения" от стран, которым Штаты поставляют вооружения. Участвующим в конфликтах странам дали 45 дней со дня публикации меморандума для предоставления заверений. Другие государства могут подать их в течение 180 дней. Если страны не предоставят в срок нужные документы, США могут приостановить передачу им оружия. "Администрация Байдена установила Израилю срок до середины марта, чтобы подписать письмо с предоставлением гарантий соблюдения международного права при использовании американского вооружения и разрешения ввоза гуманитарной помощи в Газу", - пишет портал. Израилю предстоит решить, кто в правительстве поставит подпись в документе. Как отметил американский чиновник, аналогичные письма были предоставлены ряду других стран, которые используют американское оружие. Портал эти государства не называет. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 29 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240227/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240216/izrail-1927563511.html
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израиль
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в мире, израиль, сша, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, США, Джо Байден, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
США требуют от Израиля гарантий соблюдения международного права, пишут СМИ

Axios: США требуют от Израиля гарантий соблюдения международного права в Газе

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. США требуют от Израиля к середине марта подписать письменные гарантии соблюдения международного права при использовании американского оружия и доступа гуманитарной помощи в секторе Газа, сообщил портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.
Президент США Джо Байден 8 февраля издал меморандум, который предполагает "достоверные и надежные письменные заверения" от стран, которым Штаты поставляют вооружения. Участвующим в конфликтах странам дали 45 дней со дня публикации меморандума для предоставления заверений. Другие государства могут подать их в течение 180 дней. Если страны не предоставят в срок нужные документы, США могут приостановить передачу им оружия.
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"Администрация Байдена установила Израилю срок до середины марта, чтобы подписать письмо с предоставлением гарантий соблюдения международного права при использовании американского вооружения и разрешения ввоза гуманитарной помощи в Газу", - пишет портал. Израилю предстоит решить, кто в правительстве поставит подпись в документе.
Как отметил американский чиновник, аналогичные письма были предоставлены ряду других стран, которые используют американское оружие. Портал эти государства не называет.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 29 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
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ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильСШАДжо БайденХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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