https://ria.ru/20240228/investkredity-1929973295.html

ВЭБ.РФ: льготные инвесткредиты помогут создать спрос на электромобили

ВЭБ.РФ: льготные инвесткредиты помогут создать спрос на электромобили - РИА Новости, 28.02.2024

ВЭБ.РФ: льготные инвесткредиты помогут создать спрос на электромобили

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ начала разработку финансовой модели, иллюстрирующей необходимые условия для активного развития рынка электромобилей в РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T15:58

2024-02-28T15:58

2024-02-28T15:59

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ начала разработку финансовой модели, иллюстрирующей необходимые условия для активного развития рынка электромобилей в России, сообщила исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Виктория Путилина на Международной выставке-форме "Россия" в рамках специализированного круглого стола, который состоялся в рамках Дня предпринимательства.В частности, предлагается фондировать льготными средствами закупку ключевых компонентов электрокаров: батарей, двигателей в рамках комплексных проектов по созданию инфраструктуры и парков электромобилей, что наряду с локализацией данных компонентов позволит снизить стоимость транспортного средства для потребителя."Целевое назначение льготного инвестиционного кредита в рамках проектного подхода можно распределить на несколько направлений: создание сети ЭЗС и непосредственно приобретение целевых парков электромобилей, включая прямое финансирование закупки компонентов, что позволит высвободить оборотные средства автопроизводителей, привлекаемые под высокую процентную ставку и балансовый риск производителя. Наша идея в том, чтобы в рамках проекта развития электромобильности в конкретной агломерации, регионе создать "гарантированный спрос" одновременно для инвесторов в инфраструктуру, отсутствие которой сдерживает рост продаж электромобилей, и для производителей электромобилей. Это возможно в случае формирования в привязке к инвестиционному проекту парка электрокаров (в сегменте B2B), за счет которого будет окупаться создаваемая сеть ЭЗС", – отметила Путилина, слова которой привели в пресс-службе госкорпорации.При этом она подчеркнула, что меры стимулирования развития рынка должны быть комплексными и эффективными для бюджета страны."Проектный подход может быть масштабируемым в зависимости от доступного уровня источников финансирования и достигаемых показателей: количество заправок, количество произведенных и проданных конечному потребителю машин с высоким уровнем локализации. Однако масштабные капиталовложения требуют детальной проработки структуры финансирования, где необходимо определить наиболее оптимальный подход к ресурсам, предоставляемым со стороны государства для поддержки отрасли", – считает Путилина.Как прозвучало в ходе круглого стола, в рамках утвержденной Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года, сформировался и растет рынок электромобильности. Сегодня страна переходит ко второму этапу реализации концепции. Одной из его целей является рост производства электротранспортных средств и достижение 10% от общего объема производимых транспортных средств.

https://ria.ru/20240216/konkurs-1927784541.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вэб.рф (вэб), кредит, технологии, кредиты