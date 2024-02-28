https://ria.ru/20240228/inflyatsiya-1930073313.html
Минэкономразвития оценил уровень инфляции в России
Минэкономразвития оценил уровень инфляции в России - РИА Новости, 28.02.2024
Минэкономразвития оценил уровень инфляции в России
Инфляция в России в годовом выражении на 26 февраля составила 7,58%, практически как и неделей ранее (7,57%), следует из обзора Минэкономразвития "О текущей... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T19:20
2024-02-28T19:20
2024-02-28T19:35
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении на 26 февраля составила 7,58%, практически как и неделей ранее (7,57%), следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации"."За неделю с 20 по 26 февраля 2024 года на потребительском рынке инфляция составила 0,13%, год к году – 7,58%", - говорится в обзоре.Министерство отмечает, что в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен замедлились до 0,19% с 0,25% неделей ранее."На плодоовощную продукцию рост цен замедлился до 0,61% при удешевлении огурцов и картофеля. На остальные продукты питания рост цен сохранился на уровне прошлой недели (0,15%). Возобновилось снижение цен на яйца, продолжили дешеветь мясо кур и свинина", - отметили в министерстве.В сегменте непродовольственных товаров министерство зафиксировало околонулевую динамику, в сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг - инфляция составила 0,3% на фоне изменения цен на авиабилеты на внутренние рейсы (3,2%).
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Минэкономразвития оценил уровень инфляции в России
МЭР: инфляция в РФ на 26 февраля составила 7,58% в годовом выражении
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
Инфляция в России в годовом выражении на 26 февраля составила 7,58%, практически как и неделей ранее (7,57%), следует из обзора
Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"За неделю с 20 по 26 февраля 2024 года на потребительском рынке инфляция составила 0,13%, год к году – 7,58%", - говорится в обзоре.
Министерство отмечает, что в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен замедлились до 0,19% с 0,25% неделей ранее.
"На плодоовощную продукцию рост цен замедлился до 0,61% при удешевлении огурцов и картофеля. На остальные продукты питания рост цен сохранился на уровне прошлой недели (0,15%). Возобновилось снижение цен на яйца, продолжили дешеветь мясо кур и свинина", - отметили в министерстве.
В сегменте непродовольственных товаров министерство зафиксировало околонулевую динамику, в сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг - инфляция составила 0,3% на фоне изменения цен на авиабилеты на внутренние рейсы (3,2%).
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