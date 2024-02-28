На Украине заявили, что не ведут переговоры о закрытии границы с Польшей
Министр Кубраков: Киев не ведет переговоры о закрытии границы с Польшей
Международный пункт пропуска "Краковец - Корчева". Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Киев не ведет переговоры о закрытии границы с Польшей, стабильно работающая граница – вопрос выживания для Украины, заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры страны Александр Кубраков.
Ранее в среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава ведет переговоры с Украиной о временном полном закрытии границы для товаров. Замминистра экономики Украины Тарас Качка утверждает, что вопрос закрытия границы с Польшей для товаров за четыре часа переговоров с польскими властями не поднимался.
"Никто с украинской стороны не ведет переговоры о закрытии границ с Польшей. Для нас стабильно работающая граница – это вопрос выживания <...> Мы с большим уважением относимся к дружественной Польше и предложили конструктивные решения, а также предприняли шаги навстречу для снятия напряжения на границе. Ожидаем соответствующие решения со стороны польского правительства, чтобы ситуация не зашла в тупик", - приводит слова Кубракова мининфраструктуры на странице в соцсети Facebook*.
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Фермеры выступают по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных требований участников акции является прекращение импорта украинской сельскохозяйственной продукции. Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы. Главные причины - стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции от международных агрохолдингов Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности, в Брюсселе.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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