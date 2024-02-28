https://ria.ru/20240228/granitsa-1930088797.html

На Украине заявили, что не ведут переговоры о закрытии границы с Польшей

На Украине заявили, что не ведут переговоры о закрытии границы с Польшей - РИА Новости, 28.02.2024

На Украине заявили, что не ведут переговоры о закрытии границы с Польшей

Киев не ведет переговоры о закрытии границы с Польшей, стабильно работающая граница – вопрос выживания для Украины, заявил министр развития общин, территорий и... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T21:32

2024-02-28T21:32

2024-02-28T21:32

в мире

польша

украина

дональд туск

киев

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Киев не ведет переговоры о закрытии границы с Польшей, стабильно работающая граница – вопрос выживания для Украины, заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры страны Александр Кубраков. Ранее в среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава ведет переговоры с Украиной о временном полном закрытии границы для товаров. Замминистра экономики Украины Тарас Качка утверждает, что вопрос закрытия границы с Польшей для товаров за четыре часа переговоров с польскими властями не поднимался. "Никто с украинской стороны не ведет переговоры о закрытии границ с Польшей. Для нас стабильно работающая граница – это вопрос выживания <...> Мы с большим уважением относимся к дружественной Польше и предложили конструктивные решения, а также предприняли шаги навстречу для снятия напряжения на границе. Ожидаем соответствующие решения со стороны польского правительства, чтобы ситуация не зашла в тупик", - приводит слова Кубракова мининфраструктуры на странице в соцсети Facebook*.Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Фермеры выступают по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных требований участников акции является прекращение импорта украинской сельскохозяйственной продукции. Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы. Главные причины - стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции от международных агрохолдингов Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности, в Брюсселе. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html

польша

украина

киев

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в мире, польша, украина, дональд туск, киев, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)