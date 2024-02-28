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Читинский бизнесмен купил новую технику благодаря господдержке - РИА Новости, 28.02.2024
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12:38 28.02.2024 (обновлено: 12:39 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/gospodderzhka-1929955245.html
Читинский бизнесмен купил новую технику благодаря господдержке
Читинский бизнесмен купил новую технику благодаря господдержке - РИА Новости, 28.02.2024
Читинский бизнесмен купил новую технику благодаря господдержке
Бизнесмен из Читинского района Забайкалья получил льготный займ в размере пять миллионов рублей в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство",... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T12:38
2024-02-28T12:39
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Бизнесмен из Читинского района Забайкалья получил льготный займ в размере пять миллионов рублей в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба регионального правительства. Предприниматель занимается грузовым автомобильным транспортом. Ему нужны были средства на развитие своего бизнеса. "На выделенные деньги предприниматель купил седельный тягач", - сказала министр экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы.
https://ria.ru/20240227/podderzhka-1929746841.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , читинский район, россия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Читинский район, Россия

Читинский бизнесмен купил новую технику благодаря господдержке

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУчасток автомобильной дороги федерального значения Чита — Забайкальск
Участок автомобильной дороги федерального значения Чита — Забайкальск - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Бизнесмен из Читинского района Забайкалья получил льготный займ в размере пять миллионов рублей в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Предприниматель занимается грузовым автомобильным транспортом. Ему нужны были средства на развитие своего бизнеса.
"На выделенные деньги предприниматель купил седельный тягач", - сказала министр экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы.
Заместитель председателя ПСБ Константин Басманов - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Доля МСП, пользующихся мерами господдержки, за пять лет выросла вдвое
27 февраля, 12:39
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаЧитинский районРоссия
 
 
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