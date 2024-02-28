https://ria.ru/20240228/gospodderzhka-1929955245.html
Читинский бизнесмен купил новую технику благодаря господдержке
Читинский бизнесмен купил новую технику благодаря господдержке - РИА Новости, 28.02.2024
Читинский бизнесмен купил новую технику благодаря господдержке
Бизнесмен из Читинского района Забайкалья получил льготный займ в размере пять миллионов рублей в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство",... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T12:38
2024-02-28T12:38
2024-02-28T12:39
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
читинский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929959110_0:253:3077:1984_1920x0_80_0_0_4b19af1408cd4085179a383fd3c0b1d8.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Бизнесмен из Читинского района Забайкалья получил льготный займ в размере пять миллионов рублей в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба регионального правительства. Предприниматель занимается грузовым автомобильным транспортом. Ему нужны были средства на развитие своего бизнеса. "На выделенные деньги предприниматель купил седельный тягач", - сказала министр экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы.
https://ria.ru/20240227/podderzhka-1929746841.html
читинский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929959110_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_24fcec271a89d66a1307621f54de2c98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , читинский район, россия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Читинский район, Россия
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Бизнесмен из Читинского района Забайкалья получил льготный займ в размере пять миллионов рублей в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Предприниматель занимается грузовым автомобильным транспортом. Ему нужны были средства на развитие своего бизнеса.
"На выделенные деньги предприниматель купил седельный тягач", - сказала министр экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — один из национальных проектов в России
на период с 2019 по 2024 годы.
Доля МСП, пользующихся мерами господдержки, за пять лет выросла вдвое