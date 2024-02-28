https://ria.ru/20240228/gospodderzhka-1929955245.html

Читинский бизнесмен купил новую технику благодаря господдержке

Читинский бизнесмен купил новую технику благодаря господдержке - РИА Новости, 28.02.2024

Читинский бизнесмен купил новую технику благодаря господдержке

Бизнесмен из Читинского района Забайкалья получил льготный займ в размере пять миллионов рублей в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство",... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T12:38

2024-02-28T12:38

2024-02-28T12:39

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Бизнесмен из Читинского района Забайкалья получил льготный займ в размере пять миллионов рублей в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба регионального правительства. Предприниматель занимается грузовым автомобильным транспортом. Ему нужны были средства на развитие своего бизнеса. "На выделенные деньги предприниматель купил седельный тягач", - сказала министр экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы.

https://ria.ru/20240227/podderzhka-1929746841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , читинский район, россия