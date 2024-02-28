https://ria.ru/20240228/golosovanie-1930032511.html

Москвичам рассказали, как принять участие в тестовом голосовании

Москвичам рассказали, как принять участие в тестовом голосовании - РИА Новости, 28.02.2024

Москвичам рассказали, как принять участие в тестовом голосовании

Москвичи могут принять участие в тестовом голосовании перед выборами президента России, оно состоится 2 марта с 10.00 до 14.00, тестирование пройдет на участках РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T16:25

2024-02-28T16:25

2024-02-28T16:25

выборы президента россии — 2024

россия

москва

общество

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Москвичи могут принять участие в тестовом голосовании перед выборами президента России, оно состоится 2 марта с 10.00 до 14.00, тестирование пройдет на участках и онлайн на странице elec.mos.ru, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Тестовое голосование перед выборами пройдет в столице 2 марта. Горожанам предложат ответить на вопрос "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?". "Москвичи могут принять участие в тестовом голосовании перед выборами президента России. Оно состоится 2 марта с 10.00 до 14.00. Регистрироваться заранее не требуется. Тестирование пройдет на участках и онлайн на странице elec.mos.ru. Для участия в тестировании потребуется постоянная регистрация в Москве, а возраст должен быть от 18 лет. Тем, кто захочет сделать это на портале mos.ru, понадобится также полная учетная запись", - говорится в сообщении. В сообщении для начала рекомендуют проверить, какие способы голосования доступны - онлайн на странице elec.mos.ru или на участках с использованием специальных терминалов. Сделать это можно на сайте mos.ru. Если удобный способ голосования пока недоступен, сервис подскажет, что нужно сделать, чтобы это исправить. Потребуется внести недостающие данные или повысить статус учетной записи. Сделать это можно как онлайн, так и офлайн. "Чтобы подтвердить личность онлайн, необходимо ввести СНИЛС в разделе "Личные документы". Затем нужно авторизоваться на mos.ru, используя учетную запись портала госуслуг, Сбер ID, Tinkoff ID, ВТБ ID или Альфа ID. Также можно привязать подтвержденную учетную запись Сбер ID, Tinkoff ID, ВТБ ID или Альфа ID в разделе "Настройки безопасности" по ссылке или же из личного кабинета", - говорится в сообщении. Кроме того, подтвердить личность также можно в любом центре госуслуг "Мои документы". Для этого нужно будет предъявить паспорт и заполнить заявление с указанием СНИЛС. Уточняется, что в день тестового голосования будет необходимо зайти на страницу elec.mos.ru и проголосовать. С 15 по 17 марта в России пройдут выборы президента. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн и на участках. Избирательные участки будут открыты 15, 16 и 17 марта с 08.00 до 20.00, здесь также есть возможность выразить мнение с помощью терминала электронного голосования. Отдать свой голос онлайн на mos.ru можно в те же даты круглосуточно с 08.00 15 марта до 20.00 17 марта. Все, кто выберет электронный формат голосования, смогут принять участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов" и получить дополнительные баллы или умную колонку. Предусмотрены гарантированные награды для тех, кто впервые голосует онлайн, но не победил в основных розыгрышах, а также для избирателей не старше 25 лет и в возрасте от 60 лет. Семейные пары и родители несовершеннолетних детей смогут выиграть до 100 тысяч призовых баллов или билет на нескольких человек в парк развлечений.

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