Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали, как принять участие в тестовом голосовании - РИА Новости, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
16:25 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/golosovanie-1930032511.html
Москвичам рассказали, как принять участие в тестовом голосовании
Москвичам рассказали, как принять участие в тестовом голосовании - РИА Новости, 28.02.2024
Москвичам рассказали, как принять участие в тестовом голосовании
Москвичи могут принять участие в тестовом голосовании перед выборами президента России, оно состоится 2 марта с 10.00 до 14.00, тестирование пройдет на участках РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T16:25
2024-02-28T16:25
выборы президента россии — 2024
россия
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930001758_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b02b0bae170237a861b601e0bcab6d7.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Москвичи могут принять участие в тестовом голосовании перед выборами президента России, оно состоится 2 марта с 10.00 до 14.00, тестирование пройдет на участках и онлайн на странице elec.mos.ru, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Тестовое голосование перед выборами пройдет в столице 2 марта. Горожанам предложат ответить на вопрос "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?". "Москвичи могут принять участие в тестовом голосовании перед выборами президента России. Оно состоится 2 марта с 10.00 до 14.00. Регистрироваться заранее не требуется. Тестирование пройдет на участках и онлайн на странице elec.mos.ru. Для участия в тестировании потребуется постоянная регистрация в Москве, а возраст должен быть от 18 лет. Тем, кто захочет сделать это на портале mos.ru, понадобится также полная учетная запись", - говорится в сообщении. В сообщении для начала рекомендуют проверить, какие способы голосования доступны - онлайн на странице elec.mos.ru или на участках с использованием специальных терминалов. Сделать это можно на сайте mos.ru. Если удобный способ голосования пока недоступен, сервис подскажет, что нужно сделать, чтобы это исправить. Потребуется внести недостающие данные или повысить статус учетной записи. Сделать это можно как онлайн, так и офлайн. "Чтобы подтвердить личность онлайн, необходимо ввести СНИЛС в разделе "Личные документы". Затем нужно авторизоваться на mos.ru, используя учетную запись портала госуслуг, Сбер ID, Tinkoff ID, ВТБ ID или Альфа ID. Также можно привязать подтвержденную учетную запись Сбер ID, Tinkoff ID, ВТБ ID или Альфа ID в разделе "Настройки безопасности" по ссылке или же из личного кабинета", - говорится в сообщении. Кроме того, подтвердить личность также можно в любом центре госуслуг "Мои документы". Для этого нужно будет предъявить паспорт и заполнить заявление с указанием СНИЛС. Уточняется, что в день тестового голосования будет необходимо зайти на страницу elec.mos.ru и проголосовать. С 15 по 17 марта в России пройдут выборы президента. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн и на участках. Избирательные участки будут открыты 15, 16 и 17 марта с 08.00 до 20.00, здесь также есть возможность выразить мнение с помощью терминала электронного голосования. Отдать свой голос онлайн на mos.ru можно в те же даты круглосуточно с 08.00 15 марта до 20.00 17 марта. Все, кто выберет электронный формат голосования, смогут принять участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов" и получить дополнительные баллы или умную колонку. Предусмотрены гарантированные награды для тех, кто впервые голосует онлайн, но не победил в основных розыгрышах, а также для избирателей не старше 25 лет и в возрасте от 60 лет. Семейные пары и родители несовершеннолетних детей смогут выиграть до 100 тысяч призовых баллов или билет на нескольких человек в парк развлечений.
https://ria.ru/20240221/vybory-1924317915.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930001758_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_499d465f7af93cf5b1688ec7dcdffc22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, общество
Выборы президента России — 2024, Россия, Москва, Общество
Москвичам рассказали, как принять участие в тестовом голосовании

Москвичи смогут принять участие в тестовом голосовании перед выборами 2 марта

© iStock.com / damircudicЖенщина со смартфоном
Женщина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© iStock.com / damircudic
Женщина со смартфоном . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Москвичи могут принять участие в тестовом голосовании перед выборами президента России, оно состоится 2 марта с 10.00 до 14.00, тестирование пройдет на участках и онлайн на странице elec.mos.ru, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Тестовое голосование перед выборами пройдет в столице 2 марта. Горожанам предложат ответить на вопрос "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?".
Президентская кампания 2024
30 декабря 2023, 11:25
Инфографика
Выборы президента России: этапы избирательной кампанииПосмотреть
"Москвичи могут принять участие в тестовом голосовании перед выборами президента России. Оно состоится 2 марта с 10.00 до 14.00. Регистрироваться заранее не требуется. Тестирование пройдет на участках и онлайн на странице elec.mos.ru. Для участия в тестировании потребуется постоянная регистрация в Москве, а возраст должен быть от 18 лет. Тем, кто захочет сделать это на портале mos.ru, понадобится также полная учетная запись", - говорится в сообщении.
В сообщении для начала рекомендуют проверить, какие способы голосования доступны - онлайн на странице elec.mos.ru или на участках с использованием специальных терминалов. Сделать это можно на сайте mos.ru.
Если удобный способ голосования пока недоступен, сервис подскажет, что нужно сделать, чтобы это исправить. Потребуется внести недостающие данные или повысить статус учетной записи. Сделать это можно как онлайн, так и офлайн.
"Чтобы подтвердить личность онлайн, необходимо ввести СНИЛС в разделе "Личные документы". Затем нужно авторизоваться на mos.ru, используя учетную запись портала госуслуг, Сбер ID, Tinkoff ID, ВТБ ID или Альфа ID. Также можно привязать подтвержденную учетную запись Сбер ID, Tinkoff ID, ВТБ ID или Альфа ID в разделе "Настройки безопасности" по ссылке или же из личного кабинета", - говорится в сообщении.
Кроме того, подтвердить личность также можно в любом центре госуслуг "Мои документы". Для этого нужно будет предъявить паспорт и заполнить заявление с указанием СНИЛС.
Уточняется, что в день тестового голосования будет необходимо зайти на страницу elec.mos.ru и проголосовать.
С 15 по 17 марта в России пройдут выборы президента. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн и на участках. Избирательные участки будут открыты 15, 16 и 17 марта с 08.00 до 20.00, здесь также есть возможность выразить мнение с помощью терминала электронного голосования. Отдать свой голос онлайн на mos.ru можно в те же даты круглосуточно с 08.00 15 марта до 20.00 17 марта.
Все, кто выберет электронный формат голосования, смогут принять участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов" и получить дополнительные баллы или умную колонку. Предусмотрены гарантированные награды для тех, кто впервые голосует онлайн, но не победил в основных розыгрышах, а также для избирателей не старше 25 лет и в возрасте от 60 лет. Семейные пары и родители несовершеннолетних детей смогут выиграть до 100 тысяч призовых баллов или билет на нескольких человек в парк развлечений.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
21 февраля, 12:55
 
Выборы президента России — 2024РоссияМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала