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На ДЭГ на выборах президента поступило более трех миллионов заявок - РИА Новости, 28.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:42 28.02.2024 (обновлено: 11:44 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/golosovanie-1929942768.html
На ДЭГ на выборах президента поступило более трех миллионов заявок
На ДЭГ на выборах президента поступило более трех миллионов заявок - РИА Новости, 28.02.2024
На ДЭГ на выборах президента поступило более трех миллионов заявок
Более 3 миллионов заявлений поступило от избирателей из 28 регионов РФ на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента, и 1,8 миллиона... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T11:42
2024-02-28T11:44
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
цик рф
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Более 3 миллионов заявлений поступило от избирателей из 28 регионов РФ на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента, и 1,8 миллиона заявились на голосование через программу "Мобильный избиратель", сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова."На сегодняшнее утро в общей сложности у нас подано уже более 5 миллионов заявлений избирателей. Из них из 28 регионов РФ, где будет дистанционное электронное голосование, подали 3 миллиона 185 тысяч заявлений. Более одного 1 миллиона 870 тысяч заявлений подали наши избиратели, которые в дни голосования будут находиться не в месте своего постоянного проживания", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.Она напомнила, что прием заявлений на дистанционное голосование и на голосование через "Мобильный избиратель" продолжится до 11 марта.
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политика, россия, элла памфилова, цик рф, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ, Выборы президента РФ
На ДЭГ на выборах президента поступило более трех миллионов заявок

Памфилова: на ДЭГ поступило более 3 млн заявок от избирателей из 28 регионов

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкПлакат с предвыборной агитацией в общественном транспорт
Плакат с предвыборной агитацией в общественном транспорт - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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Плакат с предвыборной агитацией в общественном транспорт. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Более 3 миллионов заявлений поступило от избирателей из 28 регионов РФ на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента, и 1,8 миллиона заявились на голосование через программу "Мобильный избиратель", сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
"На сегодняшнее утро в общей сложности у нас подано уже более 5 миллионов заявлений избирателей. Из них из 28 регионов РФ, где будет дистанционное электронное голосование, подали 3 миллиона 185 тысяч заявлений. Более одного 1 миллиона 870 тысяч заявлений подали наши избиратели, которые в дни голосования будут находиться не в месте своего постоянного проживания", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Она напомнила, что прием заявлений на дистанционное голосование и на голосование через "Мобильный избиратель" продолжится до 11 марта.
Дистанционное электронное голосование на выборах президента России
20 декабря 2023, 14:42
Инфографика
Дистанционное электронное голосование на выборах президента РоссииПосмотреть
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаЦИК РФВыборы президента РФ
 
 
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