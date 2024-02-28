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На ДЭГ на выборах президента поступило более трех миллионов заявок
На ДЭГ на выборах президента поступило более трех миллионов заявок - РИА Новости, 28.02.2024
На ДЭГ на выборах президента поступило более трех миллионов заявок
Более 3 миллионов заявлений поступило от избирателей из 28 регионов РФ на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента, и 1,8 миллиона... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T11:42
2024-02-28T11:42
2024-02-28T11:44
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Более 3 миллионов заявлений поступило от избирателей из 28 регионов РФ на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента, и 1,8 миллиона заявились на голосование через программу "Мобильный избиратель", сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова."На сегодняшнее утро в общей сложности у нас подано уже более 5 миллионов заявлений избирателей. Из них из 28 регионов РФ, где будет дистанционное электронное голосование, подали 3 миллиона 185 тысяч заявлений. Более одного 1 миллиона 870 тысяч заявлений подали наши избиратели, которые в дни голосования будут находиться не в месте своего постоянного проживания", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.Она напомнила, что прием заявлений на дистанционное голосование и на голосование через "Мобильный избиратель" продолжится до 11 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, элла памфилова, цик рф, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ, Выборы президента РФ
На ДЭГ на выборах президента поступило более трех миллионов заявок
Памфилова: на ДЭГ поступило более 3 млн заявок от избирателей из 28 регионов
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Более 3 миллионов заявлений поступило от избирателей из 28 регионов РФ на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента, и 1,8 миллиона заявились на голосование через программу "Мобильный избиратель", сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
"На сегодняшнее утро в общей сложности у нас подано уже более 5 миллионов заявлений избирателей. Из них из 28 регионов РФ, где будет дистанционное электронное голосование, подали 3 миллиона 185 тысяч заявлений. Более одного 1 миллиона 870 тысяч заявлений подали наши избиратели, которые в дни голосования будут находиться не в месте своего постоянного проживания", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Она напомнила, что прием заявлений на дистанционное голосование и на голосование через "Мобильный избиратель" продолжится до 11 марта.