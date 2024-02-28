https://ria.ru/20240228/gladkov-1930088965.html

Гладков рассказал об увеличении числа поездов здоровья для белгородцев до 6

Гладков рассказал об увеличении числа поездов здоровья для белгородцев до 6 - РИА Новости, 28.02.2024

Гладков рассказал об увеличении числа поездов здоровья для белгородцев до 6

Еще два "поезда здоровья" запустят в Белгородской области в этом году для жителей отдаленных районов, их общее количество достигнет шести, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T21:34

2024-02-28T21:34

2024-02-28T22:17

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Еще два "поезда здоровья" запустят в Белгородской области в этом году для жителей отдаленных районов, их общее количество достигнет шести, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямой линии с жителями в соцсетях. "Этот проект не просто полезный, наши врачи реально спасают жизни. Востребованность есть, поэтому в этом году к осени мы увеличим количество поездов здоровья до шести. Это позволит ещё больше увеличить охват. Наша задача - чтобы поезда здоровья приходили в отдалённые сёла два раза в год", – отметил Гладков. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, по инициативе Вячеслава Гладкова в 2022 году за счёт средств регионального бюджета были приобретены четыре мобильных медицинских комплекса. С июля 2022 они на постоянной основе ведут приём жителей сельских районов. За это время "Поезда здоровья" побывали в 257 населённых пунктах региона и приняли более 74,6 тысячи пациентов. Из общего числа обратившихся к медикам жителей прошли диспансеризацию почти 38,7 тысячи человека, получили консультации узких специалистов 32,4 тысячи, были обследованы с применением различного диагностического оборудования более 26 тысяч белгородцев. По результатам проведённых исследований медики впервые выявили заболевания системы кровообращения у 2,7 тысячи человек, которым было назначено необходимое лечение. В настоящее время они проходят его под наблюдением врачей. Кроме того, ещё у 892 пациентов выявлены подозрения на онкологические заболевания. Все они были направлены на дополнительные обследования, после проведения которых у 301 диагноз был подтверждён. Также 470 сельским жителям была оказана неотложная помощь в связи с жизнеугрожающими состояниями. Некоторые из них были экстренно госпитализированы.

https://ria.ru/20240228/gladkov-1930083486.html

https://ria.ru/20240226/tsentr-1929488265.html

https://ria.ru/20240221/gladkov-1928807716.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков