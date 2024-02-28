https://ria.ru/20240228/gladkov-1930083486.html

Гладков рассказал об установке модульных укрытий в Белгородской области

Гладков рассказал об установке модульных укрытий в Белгородской области - РИА Новости, 28.02.2024

Гладков рассказал об установке модульных укрытий в Белгородской области

Еще 50 модульных укрытий установят в Белгороде в этом году в дополнение к 400 уже существующим, защитные сооружения функционируют и в других районах области,... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T20:45

2024-02-28T20:45

2024-02-28T20:45

белгородская область

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 28 фев – РИА Новости. Еще 50 модульных укрытий установят в Белгороде в этом году в дополнение к 400 уже существующим, защитные сооружения функционируют и в других районах области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в соцсетях. "Насколько я знаю, в плане – установить в Белгороде еще 50 модульных конструкций. Не на каждой остановке можно поставить такую конструкцию. Установить укрытие на каждом перекрестке, у каждого парка, в каждом подъезде и дворе, к сожалению, физически невозможно. Но создать безопасные островки в местах с наибольшим трафиком людей – задача администрации города и правительства области", – сказал Гладков. Глава региона отметил важность диалога с жителями, которые высказывают мнения и советы. Задача властей – проверять эти обращения, поскольку от действий власти зависит сейчас жизнь людей. По данным пресс-службы правительства региона, сейчас в Белгороде установлено более 400 модульных укрытий. Установка модульных бетонных блоков и укрытий продолжается не только в Белгороде, но и в Шебекинском, Грайворонском, Валуйском городских округах. Кроме того, по поручению губернатора на территории школ в зоне свыше 20 километров от границы, где разрешено очное-дистанционное обучение, будут установлены модульные защитные сооружения. Эти работы должны быть завершены до 20 марта. "Решения мы должны принимать максимально быстро. Деньги выделялись из резервного фонда на эти цели. До 10 апреля вся работа по школам должна быть выполнена", — подчеркнул Гладков.

https://ria.ru/20240226/tsentr-1929488265.html

https://ria.ru/20240227/gladkov-1929790218.html

https://ria.ru/20240221/gladkov-1928807716.html

белгород

белгородская область

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белгород, белгородская область, вячеслав гладков