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Минздрав Газы: число погибших от израильских атак достигло почти 30 тысяч - РИА Новости, 28.02.2024
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12:27 28.02.2024 (обновлено: 12:40 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/gaza-1929956254.html
Минздрав Газы: число погибших от израильских атак достигло почти 30 тысяч
Минздрав Газы: число погибших от израильских атак достигло почти 30 тысяч - РИА Новости, 28.02.2024
Минздрав Газы: число погибших от израильских атак достигло почти 30 тысяч
Число погибших за 145 дней израильских бомбардировок палестинского сектора Газа приблизилось к 30 тысячам человек, сообщило в среду министерство здравоохранения РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T12:27
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
сектор газа
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ДОХА, 28 фев - РИА Новости. Число погибших за 145 дней израильских бомбардировок палестинского сектора Газа приблизилось к 30 тысячам человек, сообщило в среду министерство здравоохранения анклава."Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 29 954 погибших и 70 325 раненых", - говорится в сообщении министерства, переданном телеканалом Al Jazeera.По данным министерства, только за последние сутки в секторе Газа от израильских обстрелов погибли 76 и были ранены 110 человек.
https://ria.ru/20240228/konflikt-1915630213.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, сектор газа
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Сектор Газа
Минздрав Газы: число погибших от израильских атак достигло почти 30 тысяч

Минздрав Газы: число погибших от израильских ударов достигло 29 954 человек

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 28 фев - РИА Новости. Число погибших за 145 дней израильских бомбардировок палестинского сектора Газа приблизилось к 30 тысячам человек, сообщило в среду министерство здравоохранения анклава.
"Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 29 954 погибших и 70 325 раненых", - говорится в сообщении министерства, переданном телеканалом Al Jazeera.
По данным министерства, только за последние сутки в секторе Газа от израильских обстрелов погибли 76 и были ранены 110 человек.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильСектор Газа
 
 
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