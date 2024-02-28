https://ria.ru/20240228/gaza-1929956254.html
Минздрав Газы: число погибших от израильских атак достигло почти 30 тысяч
Минздрав Газы: число погибших от израильских атак достигло почти 30 тысяч - РИА Новости, 28.02.2024
Минздрав Газы: число погибших от израильских атак достигло почти 30 тысяч
Число погибших за 145 дней израильских бомбардировок палестинского сектора Газа приблизилось к 30 тысячам человек, сообщило в среду министерство здравоохранения РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T12:27
2024-02-28T12:27
2024-02-28T12:40
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ДОХА, 28 фев - РИА Новости. Число погибших за 145 дней израильских бомбардировок палестинского сектора Газа приблизилось к 30 тысячам человек, сообщило в среду министерство здравоохранения анклава."Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 29 954 погибших и 70 325 раненых", - говорится в сообщении министерства, переданном телеканалом Al Jazeera.По данным министерства, только за последние сутки в секторе Газа от израильских обстрелов погибли 76 и были ранены 110 человек.
https://ria.ru/20240228/konflikt-1915630213.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, сектор газа
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Сектор Газа
Минздрав Газы: число погибших от израильских атак достигло почти 30 тысяч
Минздрав Газы: число погибших от израильских ударов достигло 29 954 человек
ДОХА, 28 фев - РИА Новости. Число погибших за 145 дней израильских бомбардировок палестинского сектора Газа приблизилось к 30 тысячам человек, сообщило в среду министерство здравоохранения анклава.
"Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 29 954 погибших и 70 325 раненых", - говорится в сообщении министерства, переданном телеканалом Al Jazeera.
По данным министерства, только за последние сутки в секторе Газа от израильских обстрелов погибли 76 и были ранены 110 человек.
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