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Фонтан в сквере Девичьего Поля отремонтируют в центре Москвы - РИА Новости, 28.02.2024
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11:21 28.02.2024
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Фонтан в сквере Девичьего Поля отремонтируют в центре Москвы
Фонтан в сквере Девичьего Поля отремонтируют в центре Москвы - РИА Новости, 28.02.2024
Фонтан в сквере Девичьего Поля отремонтируют в центре Москвы
Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтируют фонтан в сквере Девичьего Поля в районе Хамовники, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T11:21
2024-02-28T11:21
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтируют фонтан в сквере Девичьего Поля в районе Хамовники, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Фонтанные комплексы являются украшением города и местом отдыха москвичей и гостей столицы, поэтому было принято решение в этом году восстановить фонтан в сквере Девичьего Поля, который долгое время не работал. Проведем комплекс мероприятий, которые позволят запустить гидросооружение уже в новом сезоне в апреле, затем планируется его капитальный ремонт", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что фонтан был установлен в 1930 году недалеко от Новодевичьего монастыря напротив Военной академии имени М.В. Фрунзе. Его общая площадь составляет 1,4 тысячи квадратных метров. "В ходе работ установили новые насосы и восстановили подачу воды в чаши фонтана, в настоящее время ведется монтаж внутренних электросетей и энергоустановок. С наступлением устойчивых положительных температур воздуха приступим к восстановлению архитектурного облика сооружения: отремонтируем бетонные поверхности, заменим облицовку чаши, перильное ограждение и напольное покрытие, восстановим существовавший ранее струйный дизайн", - уточнил заммэра.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы

Фонтан в сквере Девичьего Поля отремонтируют в центре Москвы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкФонтан в сквере Девичьего поля в Москве
Фонтан в сквере Девичьего поля в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Фонтан в сквере Девичьего поля в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтируют фонтан в сквере Девичьего Поля в районе Хамовники, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Фонтанные комплексы являются украшением города и местом отдыха москвичей и гостей столицы, поэтому было принято решение в этом году восстановить фонтан в сквере Девичьего Поля, который долгое время не работал. Проведем комплекс мероприятий, которые позволят запустить гидросооружение уже в новом сезоне в апреле, затем планируется его капитальный ремонт", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что фонтан был установлен в 1930 году недалеко от Новодевичьего монастыря напротив Военной академии имени М.В. Фрунзе. Его общая площадь составляет 1,4 тысячи квадратных метров.
"В ходе работ установили новые насосы и восстановили подачу воды в чаши фонтана, в настоящее время ведется монтаж внутренних электросетей и энергоустановок. С наступлением устойчивых положительных температур воздуха приступим к восстановлению архитектурного облика сооружения: отремонтируем бетонные поверхности, заменим облицовку чаши, перильное ограждение и напольное покрытие, восстановим существовавший ранее струйный дизайн", - уточнил заммэра.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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