https://ria.ru/20240228/festival-1930056934.html

В число экскурсионных маршрутов фестиваля молодежи вошли объекты в Сочи

В число экскурсионных маршрутов фестиваля молодежи вошли объекты в Сочи - РИА Новости, 28.02.2024

В число экскурсионных маршрутов фестиваля молодежи вошли объекты в Сочи

Знаковые объекты Сочи вошли в программу 12 экскурсионных маршрутов в горах, на море и реках для участников Всемирного фестиваля молодежи, сообщает администрация РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T18:04

2024-02-28T18:04

2024-02-28T18:04

туризм

сочи

федеральная территория "сириус"

всемирный фестиваль молодежи — 2024

черное море

роза хутор

новости - туризм

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СИРИУС, 28 фев — РИА Новости. Знаковые объекты Сочи вошли в программу 12 экскурсионных маршрутов в горах, на море и реках для участников Всемирного фестиваля молодежи, сообщает администрация курорта. Уточняется, что организатором экскурсий на ВФМ-2024 выступает программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие". В проведении экскурсий будут задействованы 300 гидов со всей страны. Помимо русского, экскурсии будут доступны на английском, китайском, испанском, арабском и французском языках. Посетить их смогут в том числе гости с ограниченными возможностями здоровья. Во время фестиваля программой "Больше, чем путешествие" будут организованы 12 зон гостеприимства. Это точки старта всех экскурсий и место, где можно узнать информацию о тематических маршрутах. "Среди 12 маршрутов ВФМ-2024 - "морская" автобусная экскурсия, в ходе которой гости проникнутся историей и легендами Черного моря, услышат рассказ о великом русском флотоводце Федоре Ушакове и знаменитом предпринимателе и меценате Василии Хлудове. Научно-популярный маршрут "Путешествие в науку" разработан в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Участники посетят лаборатории, встретятся с учеными и убедятся, что своим цветущими парками зимой Сочи обязан передовым достижениям отечественной науки", - говорится в сообщении. Уточняется, что на этих маршрутах гости фестиваля познакомятся с историей и достижениями Города молодежи мира, которым с 1 по 7 марта станет федеральная территория Сириус, культурой регионов России и возможностями для самореализации молодого поколения. Также на маршрутах гости прогуляются по горнолыжному курорту "Роза Хутор", увидят храм памятники Петру и Февронии Муромским, Владимиру Высоцкому, услышат рассказ о реках Мзымте и Мацесте. Гостей ВФМ-2024 также ждет экскурсия-квест об истории российской анимации, посещение канатной дороги, горнолыжной трассы и лесной тропы в походе с традиционным русским чаепитием с самоваром. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.

https://ria.ru/20240228/vykhodnye-1929618794.html

сочи

федеральная территория "сириус"

черное море

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, федеральная территория "сириус", всемирный фестиваль молодежи — 2024, черное море, роза хутор, новости - туризм