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В число экскурсионных маршрутов фестиваля молодежи вошли объекты в Сочи - РИА Новости, 28.02.2024
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Туризм
 
18:04 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/festival-1930056934.html
В число экскурсионных маршрутов фестиваля молодежи вошли объекты в Сочи
В число экскурсионных маршрутов фестиваля молодежи вошли объекты в Сочи - РИА Новости, 28.02.2024
В число экскурсионных маршрутов фестиваля молодежи вошли объекты в Сочи
Знаковые объекты Сочи вошли в программу 12 экскурсионных маршрутов в горах, на море и реках для участников Всемирного фестиваля молодежи, сообщает администрация РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T18:04
2024-02-28T18:04
туризм
сочи
федеральная территория "сириус"
всемирный фестиваль молодежи — 2024
черное море
роза хутор
новости - туризм
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СИРИУС, 28 фев — РИА Новости. Знаковые объекты Сочи вошли в программу 12 экскурсионных маршрутов в горах, на море и реках для участников Всемирного фестиваля молодежи, сообщает администрация курорта. Уточняется, что организатором экскурсий на ВФМ-2024 выступает программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие". В проведении экскурсий будут задействованы 300 гидов со всей страны. Помимо русского, экскурсии будут доступны на английском, китайском, испанском, арабском и французском языках. Посетить их смогут в том числе гости с ограниченными возможностями здоровья. Во время фестиваля программой "Больше, чем путешествие" будут организованы 12 зон гостеприимства. Это точки старта всех экскурсий и место, где можно узнать информацию о тематических маршрутах. "Среди 12 маршрутов ВФМ-2024 - "морская" автобусная экскурсия, в ходе которой гости проникнутся историей и легендами Черного моря, услышат рассказ о великом русском флотоводце Федоре Ушакове и знаменитом предпринимателе и меценате Василии Хлудове. Научно-популярный маршрут "Путешествие в науку" разработан в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Участники посетят лаборатории, встретятся с учеными и убедятся, что своим цветущими парками зимой Сочи обязан передовым достижениям отечественной науки", - говорится в сообщении. Уточняется, что на этих маршрутах гости фестиваля познакомятся с историей и достижениями Города молодежи мира, которым с 1 по 7 марта станет федеральная территория Сириус, культурой регионов России и возможностями для самореализации молодого поколения. Также на маршрутах гости прогуляются по горнолыжному курорту "Роза Хутор", увидят храм памятники Петру и Февронии Муромским, Владимиру Высоцкому, услышат рассказ о реках Мзымте и Мацесте. Гостей ВФМ-2024 также ждет экскурсия-квест об истории российской анимации, посещение канатной дороги, горнолыжной трассы и лесной тропы в походе с традиционным русским чаепитием с самоваром. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
https://ria.ru/20240228/vykhodnye-1929618794.html
сочи
федеральная территория "сириус"
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сочи, федеральная территория "сириус", всемирный фестиваль молодежи — 2024, черное море, роза хутор, новости - туризм
Туризм, Сочи, Федеральная территория "Сириус", Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Черное море, Роза Хутор, Новости - Туризм
В число экскурсионных маршрутов фестиваля молодежи вошли объекты в Сочи

В список экскурсионных маршрутов фестиваля молодежи вошли знаковые объекты Сочи

© Фото : предоставлено пресс-службой "Роза Хутор"Курорт "Роза хутор"
Курорт Роза хутор - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой "Роза Хутор"
Курорт "Роза хутор". Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 28 фев — РИА Новости. Знаковые объекты Сочи вошли в программу 12 экскурсионных маршрутов в горах, на море и реках для участников Всемирного фестиваля молодежи, сообщает администрация курорта.
Уточняется, что организатором экскурсий на ВФМ-2024 выступает программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие". В проведении экскурсий будут задействованы 300 гидов со всей страны. Помимо русского, экскурсии будут доступны на английском, китайском, испанском, арабском и французском языках. Посетить их смогут в том числе гости с ограниченными возможностями здоровья. Во время фестиваля программой "Больше, чем путешествие" будут организованы 12 зон гостеприимства. Это точки старта всех экскурсий и место, где можно узнать информацию о тематических маршрутах.
Девушка на велопрогулке по набережной в Геленджикской бухте. - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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"Среди 12 маршрутов ВФМ-2024 - "морская" автобусная экскурсия, в ходе которой гости проникнутся историей и легендами Черного моря, услышат рассказ о великом русском флотоводце Федоре Ушакове и знаменитом предпринимателе и меценате Василии Хлудове. Научно-популярный маршрут "Путешествие в науку" разработан в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Участники посетят лаборатории, встретятся с учеными и убедятся, что своим цветущими парками зимой Сочи обязан передовым достижениям отечественной науки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на этих маршрутах гости фестиваля познакомятся с историей и достижениями Города молодежи мира, которым с 1 по 7 марта станет федеральная территория Сириус, культурой регионов России и возможностями для самореализации молодого поколения. Также на маршрутах гости прогуляются по горнолыжному курорту "Роза Хутор", увидят храм памятники Петру и Февронии Муромским, Владимиру Высоцкому, услышат рассказ о реках Мзымте и Мацесте. Гостей ВФМ-2024 также ждет экскурсия-квест об истории российской анимации, посещение канатной дороги, горнолыжной трассы и лесной тропы в походе с традиционным русским чаепитием с самоваром.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина.
РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
Подготовка ко Всемирному фестивалю молодежи
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Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

Люди фотографируются рядом со статуей Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
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1 из 10
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В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

Велосипедисты на проезжей части дороги рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
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2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

Прохожие у баннера на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
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3 из 10
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Участники побывают на концертах известных музыкантов.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
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4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

Баннер на здании федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

Волонтеры во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи на федеральной территории Сириус в Сочи

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

Прохожий на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

Федеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

Скульптура Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ТуризмСочиФедеральная территория "Сириус"Всемирный фестиваль молодежи — 2024Черное мореРоза ХуторНовости - Туризм
 
 
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