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В Адлере высадят 180 деревьев в честь Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 28.02.2024
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08:09 28.02.2024 (обновлено: 14:13 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/festival-1929984748.html
В Адлере высадят 180 деревьев в честь Всемирного фестиваля молодежи
В Адлере высадят 180 деревьев в честь Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 28.02.2024
В Адлере высадят 180 деревьев в честь Всемирного фестиваля молодежи
Не менее 180 деревьев будет высажено в Адлерском районе Сочи на улице Худякова в честь проведения Всемирного фестиваля молодежи, сообщила первый заместитель... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T08:09
2024-02-28T14:13
сочи
адлер
владимир путин
всемирный фестиваль молодежи — 2024
краснодарский край
общество
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СИРИУС, 28 фев - РИА Новости. Не менее 180 деревьев будет высажено в Адлерском районе Сочи на улице Худякова в честь проведения Всемирного фестиваля молодежи, сообщила первый заместитель главы города Сочи Краснодарского края по экономике и финансам Светлана Калинина. Всемирный фестиваль стартует на федеральной территории Сириус, соседствующей с Адлером, уже через два дня и продлится до 7 марта. "180 деревьев будет высажено при поддержке ППК "Российский экологический оператор", ГК "Росатом" и Всероссийское экологическое общественное движение "Экосистема". Выбрано место - улица Худякова в Адлерском районе", - написала Калинина в своем Telegram-канале. Она уточнила, что на месте появятся кипарисы, гималайские кедры, крымские сосны, ногоплодники и сизые дубы. "Место символическое - рядом с пятью домами, где нарисуют муралы, посвященные Всемирному фестивалю молодежи. Первый фасад практически готов. Территория передана под проектирование аллеи благоустройства", - отметила чиновница. Калинина подчеркнула, что совсем скоро эта территория станет местом притяжения не только для городских жителей, но и для туристов. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. В рамках всемирного фестиваля стартовал еще один - "Новые формы", организованный при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В фестивале участвуют 25 художников из 11 стран, проект предполагает роспись городской инфраструктуры площадью более 4 тысяч квадратных метров. Основная задача - изобразить мурал в национальных традициях своей страны в целях обмена культурными ценностями. При этом агломерация работ уличного искусства была выстроена таким образом, чтобы гости, приезжающие на Всемирный фестиваль, уже по пути из аэропорта могли увидеть цветные работы авторов. В оргкомитете фестиваля "Новые формы" не исключают, что рисунки художников разных стран станут своеобразным культурным объектом, привлекающим внимание не только местных жителей, но и туристов, приезжающих на отдых в Сочи и на федеральную территорию Сириус. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
https://ria.ru/20240227/festival-1929828155.html
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сочи, адлер, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, краснодарский край, общество
Сочи, Адлер, Владимир Путин, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Краснодарский край, Общество
В Адлере высадят 180 деревьев в честь Всемирного фестиваля молодежи

В сочинском Адлере высадят 180 деревьев в честь Всемирного фестиваля молодежи

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПрохожие рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи
Прохожие рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Прохожие рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи
Читать ria.ru в
СИРИУС, 28 фев - РИА Новости. Не менее 180 деревьев будет высажено в Адлерском районе Сочи на улице Худякова в честь проведения Всемирного фестиваля молодежи, сообщила первый заместитель главы города Сочи Краснодарского края по экономике и финансам Светлана Калинина.
Всемирный фестиваль стартует на федеральной территории Сириус, соседствующей с Адлером, уже через два дня и продлится до 7 марта.
Подготовка ко Всемирному фестивалю молодежи
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

Люди фотографируются рядом со статуей Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

Велосипедисты на проезжей части дороги рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
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2 из 10
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Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

Прохожие у баннера на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
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Участники побывают на концертах известных музыкантов.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
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4 из 10
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Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

Баннер на здании федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
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5 из 10
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Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

Волонтеры во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи на федеральной территории Сириус в Сочи

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
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6 из 10
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Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

Прохожий на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
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7 из 10
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Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

Федеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
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8 из 10
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На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

Скульптура Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
"180 деревьев будет высажено при поддержке ППК "Российский экологический оператор", ГК "Росатом" и Всероссийское экологическое общественное движение "Экосистема". Выбрано место - улица Худякова в Адлерском районе", - написала Калинина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что на месте появятся кипарисы, гималайские кедры, крымские сосны, ногоплодники и сизые дубы.
"Место символическое - рядом с пятью домами, где нарисуют муралы, посвященные Всемирному фестивалю молодежи. Первый фасад практически готов. Территория передана под проектирование аллеи благоустройства", - отметила чиновница.
Калинина подчеркнула, что совсем скоро эта территория станет местом притяжения не только для городских жителей, но и для туристов.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. В рамках всемирного фестиваля стартовал еще один - "Новые формы", организованный при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В фестивале участвуют 25 художников из 11 стран, проект предполагает роспись городской инфраструктуры площадью более 4 тысяч квадратных метров.
Основная задача - изобразить мурал в национальных традициях своей страны в целях обмена культурными ценностями. При этом агломерация работ уличного искусства была выстроена таким образом, чтобы гости, приезжающие на Всемирный фестиваль, уже по пути из аэропорта могли увидеть цветные работы авторов. В оргкомитете фестиваля "Новые формы" не исключают, что рисунки художников разных стран станут своеобразным культурным объектом, привлекающим внимание не только местных жителей, но и туристов, приезжающих на отдых в Сочи и на федеральную территорию Сириус.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
Волонтеры во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи на федеральной территории Сириус в Сочи. 26 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
В Сочи приехали 3,5 тысячи волонтеров для участия в фестивале молодежи
27 февраля, 17:09
 
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