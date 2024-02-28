https://ria.ru/20240228/festival-1929984748.html

В Адлере высадят 180 деревьев в честь Всемирного фестиваля молодежи

В Адлере высадят 180 деревьев в честь Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 28.02.2024

В Адлере высадят 180 деревьев в честь Всемирного фестиваля молодежи

Не менее 180 деревьев будет высажено в Адлерском районе Сочи на улице Худякова в честь проведения Всемирного фестиваля молодежи, сообщила первый заместитель... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T08:09

2024-02-28T08:09

2024-02-28T14:13

сочи

адлер

владимир путин

всемирный фестиваль молодежи — 2024

краснодарский край

общество

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СИРИУС, 28 фев - РИА Новости. Не менее 180 деревьев будет высажено в Адлерском районе Сочи на улице Худякова в честь проведения Всемирного фестиваля молодежи, сообщила первый заместитель главы города Сочи Краснодарского края по экономике и финансам Светлана Калинина. Всемирный фестиваль стартует на федеральной территории Сириус, соседствующей с Адлером, уже через два дня и продлится до 7 марта. "180 деревьев будет высажено при поддержке ППК "Российский экологический оператор", ГК "Росатом" и Всероссийское экологическое общественное движение "Экосистема". Выбрано место - улица Худякова в Адлерском районе", - написала Калинина в своем Telegram-канале. Она уточнила, что на месте появятся кипарисы, гималайские кедры, крымские сосны, ногоплодники и сизые дубы. "Место символическое - рядом с пятью домами, где нарисуют муралы, посвященные Всемирному фестивалю молодежи. Первый фасад практически готов. Территория передана под проектирование аллеи благоустройства", - отметила чиновница. Калинина подчеркнула, что совсем скоро эта территория станет местом притяжения не только для городских жителей, но и для туристов. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. В рамках всемирного фестиваля стартовал еще один - "Новые формы", организованный при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В фестивале участвуют 25 художников из 11 стран, проект предполагает роспись городской инфраструктуры площадью более 4 тысяч квадратных метров. Основная задача - изобразить мурал в национальных традициях своей страны в целях обмена культурными ценностями. При этом агломерация работ уличного искусства была выстроена таким образом, чтобы гости, приезжающие на Всемирный фестиваль, уже по пути из аэропорта могли увидеть цветные работы авторов. В оргкомитете фестиваля "Новые формы" не исключают, что рисунки художников разных стран станут своеобразным культурным объектом, привлекающим внимание не только местных жителей, но и туристов, приезжающих на отдых в Сочи и на федеральную территорию Сириус. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.

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сочи, адлер, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, краснодарский край, общество