В Адлере высадят 180 деревьев в честь Всемирного фестиваля молодежи

СИРИУС, 28 фев - РИА Новости. Не менее 180 деревьев будет высажено в Адлерском районе Сочи на улице Худякова в честь проведения Всемирного фестиваля молодежи, сообщила первый заместитель главы города Сочи Краснодарского края по экономике и финансам Светлана Калинина. Всемирный фестиваль стартует на федеральной территории Сириус, соседствующей с Адлером, уже через два дня и продлится до 7 марта. "180 деревьев будет высажено при поддержке ППК "Российский экологический оператор", ГК "Росатом" и Всероссийское экологическое общественное движение "Экосистема". Выбрано место - улица Худякова в Адлерском районе", - написала Калинина в своем Telegram-канале. Она уточнила, что на месте появятся кипарисы, гималайские кедры, крымские сосны, ногоплодники и сизые дубы. "Место символическое - рядом с пятью домами, где нарисуют муралы, посвященные Всемирному фестивалю молодежи. Первый фасад практически готов. Территория передана под проектирование аллеи благоустройства", - отметила чиновница. Калинина подчеркнула, что совсем скоро эта территория станет местом притяжения не только для городских жителей, но и для туристов. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. В рамках всемирного фестиваля стартовал еще один - "Новые формы", организованный при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В фестивале участвуют 25 художников из 11 стран, проект предполагает роспись городской инфраструктуры площадью более 4 тысяч квадратных метров. Основная задача - изобразить мурал в национальных традициях своей страны в целях обмена культурными ценностями. При этом агломерация работ уличного искусства была выстроена таким образом, чтобы гости, приезжающие на Всемирный фестиваль, уже по пути из аэропорта могли увидеть цветные работы авторов. В оргкомитете фестиваля "Новые формы" не исключают, что рисунки художников разных стран станут своеобразным культурным объектом, привлекающим внимание не только местных жителей, но и туристов, приезжающих на отдых в Сочи и на федеральную территорию Сириус. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
Прохожие рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи
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СИРИУС, 28 фев - РИА Новости. Не менее 180 деревьев будет высажено в Адлерском районе Сочи на улице Худякова в честь проведения Всемирного фестиваля молодежи, сообщила первый заместитель главы города Сочи Краснодарского края по экономике и финансам Светлана Калинина.
Всемирный фестиваль стартует на федеральной территории Сириус, соседствующей с Адлером, уже через два дня и продлится до 7 марта.
"180 деревьев будет высажено при поддержке ППК "Российский экологический оператор", ГК "Росатом" и Всероссийское экологическое общественное движение "Экосистема". Выбрано место - улица Худякова в Адлерском районе", - написала Калинина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что на месте появятся кипарисы, гималайские кедры, крымские сосны, ногоплодники и сизые дубы.
"Место символическое - рядом с пятью домами, где нарисуют муралы, посвященные Всемирному фестивалю молодежи. Первый фасад практически готов. Территория передана под проектирование аллеи благоустройства", - отметила чиновница.
Калинина подчеркнула, что совсем скоро эта территория станет местом притяжения не только для городских жителей, но и для туристов.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента РоссииВладимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. В рамках всемирного фестиваля стартовал еще один - "Новые формы", организованный при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В фестивале участвуют 25 художников из 11 стран, проект предполагает роспись городской инфраструктуры площадью более 4 тысяч квадратных метров.
Основная задача - изобразить мурал в национальных традициях своей страны в целях обмена культурными ценностями. При этом агломерация работ уличного искусства была выстроена таким образом, чтобы гости, приезжающие на Всемирный фестиваль, уже по пути из аэропорта могли увидеть цветные работы авторов. В оргкомитете фестиваля "Новые формы" не исключают, что рисунки художников разных стран станут своеобразным культурным объектом, привлекающим внимание не только местных жителей, но и туристов, приезжающих на отдых в Сочи и на федеральную территорию Сириус.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
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