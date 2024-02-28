https://ria.ru/20240228/festival-1929980115.html

Более ста жителей ДРК примут участие во Всемирном фестивале молодежи

Более ста жителей ДРК примут участие во Всемирном фестивале молодежи - РИА Новости, 28.02.2024

Более ста жителей ДРК примут участие во Всемирном фестивале молодежи

Более 650 заявок на участие во Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) было подано из Демократической Республики Конго (ДРК), отобрано было 100 участников, рассказал РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T13:53

2024-02-28T13:53

2024-02-28T13:53

россия

алексей сентебов (посол россии в др конго)

демократическая республика конго

федеральная территория "сириус"

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Более 650 заявок на участие во Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) было подано из Демократической Республики Конго (ДРК), отобрано было 100 участников, рассказал РИА Новости посол Российской Федерации в ДРК Алексей Сентебов. "Более 650 заявок было подано из ДР Конго. По итогам проведения всех этапов отбора конкурсная комиссия Всемирного фестиваля молодежи отобрала 100 конголезских участников", - сказал Сентебов. Дипломат отметил, что ключевым мотивирующим фактором для заявителей стала возможность проявить себя на столь масштабном мероприятии международного уровня, добавив, что у молодежи африканского государства есть давний интерес к России, ее языку и культуре. "Конголезцам интересна Россия, ее история и культура. Многие студенты и молодежные активисты давно стремились посетить нашу страну, некоторые заранее начали готовиться к фестивалю и посещать курсы русского языка в Дипломатической академии МИД ДРК", - добавил Сентебов. Примечательно, что накануне в резиденции посла России в ДР Конго состоялась торжественная церемония поздравления конголезцев, успешно прошедших конкурсный отбор на участие во Всемирном фестивале молодежи (ВФМ). Мероприятие посетили посол ДРК в Москве, директор и члены кабинета министра по делам молодежи Республики, председатель и другие представители Национального подготовительного комитета Фестиваля, а также будущие участники ВФМ. В приветственной речи глава российского дипломатического представительства Алексей Леонидович Сентебов отметил, что выделенная ДРК квота является второй по величине среди африканских стран, что подчеркивает особое значение, придаваемое перспективам расширения связей с конголезскими студентами и молодыми активистами. По окончании церемонии местный музыкальный коллектив во главе с одним из участников фестиваля исполнил песню на местном языке чилуба о дружбе и взаимопонимании между народами. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240227/festival-1929819770.html

https://ria.ru/20240226/festival-1929558188.html

россия

демократическая республика конго

федеральная территория "сириус"

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россия, алексей сентебов (посол россии в др конго), демократическая республика конго, федеральная территория "сириус", всемирный фестиваль молодежи — 2024