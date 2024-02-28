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Более ста жителей ДРК примут участие во Всемирном фестивале молодежи - РИА Новости, 28.02.2024
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13:53 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/festival-1929980115.html
Более ста жителей ДРК примут участие во Всемирном фестивале молодежи
Более ста жителей ДРК примут участие во Всемирном фестивале молодежи - РИА Новости, 28.02.2024
Более ста жителей ДРК примут участие во Всемирном фестивале молодежи
Более 650 заявок на участие во Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) было подано из Демократической Республики Конго (ДРК), отобрано было 100 участников, рассказал РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T13:53
2024-02-28T13:53
россия
алексей сентебов (посол россии в др конго)
демократическая республика конго
федеральная территория "сириус"
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Более 650 заявок на участие во Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) было подано из Демократической Республики Конго (ДРК), отобрано было 100 участников, рассказал РИА Новости посол Российской Федерации в ДРК Алексей Сентебов. "Более 650 заявок было подано из ДР Конго. По итогам проведения всех этапов отбора конкурсная комиссия Всемирного фестиваля молодежи отобрала 100 конголезских участников", - сказал Сентебов. Дипломат отметил, что ключевым мотивирующим фактором для заявителей стала возможность проявить себя на столь масштабном мероприятии международного уровня, добавив, что у молодежи африканского государства есть давний интерес к России, ее языку и культуре. "Конголезцам интересна Россия, ее история и культура. Многие студенты и молодежные активисты давно стремились посетить нашу страну, некоторые заранее начали готовиться к фестивалю и посещать курсы русского языка в Дипломатической академии МИД ДРК", - добавил Сентебов. Примечательно, что накануне в резиденции посла России в ДР Конго состоялась торжественная церемония поздравления конголезцев, успешно прошедших конкурсный отбор на участие во Всемирном фестивале молодежи (ВФМ). Мероприятие посетили посол ДРК в Москве, директор и члены кабинета министра по делам молодежи Республики, председатель и другие представители Национального подготовительного комитета Фестиваля, а также будущие участники ВФМ. В приветственной речи глава российского дипломатического представительства Алексей Леонидович Сентебов отметил, что выделенная ДРК квота является второй по величине среди африканских стран, что подчеркивает особое значение, придаваемое перспективам расширения связей с конголезскими студентами и молодыми активистами. По окончании церемонии местный музыкальный коллектив во главе с одним из участников фестиваля исполнил песню на местном языке чилуба о дружбе и взаимопонимании между народами. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240227/festival-1929819770.html
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россия
демократическая республика конго
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россия, алексей сентебов (посол россии в др конго), демократическая республика конго, федеральная территория "сириус", всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Алексей Сентебов (посол России в ДР Конго), Демократическая Республика Конго, Федеральная территория "Сириус", Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Более ста жителей ДРК примут участие во Всемирном фестивале молодежи

Сентебов: более ста жителей ДРК примут участие во Всемирном фестивале молодежи

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПрохожие рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи
Прохожие рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Прохожие рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Более 650 заявок на участие во Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) было подано из Демократической Республики Конго (ДРК), отобрано было 100 участников, рассказал РИА Новости посол Российской Федерации в ДРК Алексей Сентебов.
"Более 650 заявок было подано из ДР Конго. По итогам проведения всех этапов отбора конкурсная комиссия Всемирного фестиваля молодежи отобрала 100 конголезских участников", - сказал Сентебов.
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Дипломат отметил, что ключевым мотивирующим фактором для заявителей стала возможность проявить себя на столь масштабном мероприятии международного уровня, добавив, что у молодежи африканского государства есть давний интерес к России, ее языку и культуре.
"Конголезцам интересна Россия, ее история и культура. Многие студенты и молодежные активисты давно стремились посетить нашу страну, некоторые заранее начали готовиться к фестивалю и посещать курсы русского языка в Дипломатической академии МИД ДРК", - добавил Сентебов.
Примечательно, что накануне в резиденции посла России в ДР Конго состоялась торжественная церемония поздравления конголезцев, успешно прошедших конкурсный отбор на участие во Всемирном фестивале молодежи (ВФМ). Мероприятие посетили посол ДРК в Москве, директор и члены кабинета министра по делам молодежи Республики, председатель и другие представители Национального подготовительного комитета Фестиваля, а также будущие участники ВФМ.
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В приветственной речи глава российского дипломатического представительства Алексей Леонидович Сентебов отметил, что выделенная ДРК квота является второй по величине среди африканских стран, что подчеркивает особое значение, придаваемое перспективам расширения связей с конголезскими студентами и молодыми активистами.
По окончании церемонии местный музыкальный коллектив во главе с одним из участников фестиваля исполнил песню на местном языке чилуба о дружбе и взаимопонимании между народами.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Подготовка ко Всемирному фестивалю молодежи
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Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

Люди фотографируются рядом со статуей Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
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1 из 10
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В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

Велосипедисты на проезжей части дороги рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
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2 из 10
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Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

Прохожие у баннера на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
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Участники побывают на концертах известных музыкантов.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
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4 из 10
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Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

Баннер на здании федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
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5 из 10
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Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

Волонтеры во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи на федеральной территории Сириус в Сочи

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
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6 из 10
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Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

Прохожий на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
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7 из 10
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Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

Федеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
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8 из 10
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На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

Скульптура Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
РоссияАлексей Сентебов (посол России в ДР Конго)Демократическая Республика КонгоФедеральная территория "Сириус"Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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