https://ria.ru/20240228/festival-1929956933.html

Нижегородцы организуют образовательный павильон на фестивале молодежи

Нижегородцы организуют образовательный павильон на фестивале молодежи - РИА Новости, 28.02.2024

Нижегородцы организуют образовательный павильон на фестивале молодежи

Нижегородская область представит выставочный стенд и образовательный павильон на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T12:28

2024-02-28T12:28

2024-02-28T12:29

нижегородская область

нижегородская область

нижний новгород

валерий чкалов

глеб никитин

российское общество "знание"

всемирный фестиваль молодежи — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929715401_0:281:3069:2007_1920x0_80_0_0_83c113a388df3b334e1a77a02d71c1b8.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев — РИА Новости. Нижегородская область представит выставочный стенд и образовательный павильон на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи, сообщает пресс-служба правительства региона. Фестиваль пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус, которая превратится в тематическое пространство — Город молодежи мира - и примет более 90 тысяч человек: участников, волонтеров, гостей, экспертов, журналистов и представителей медиа, сервисные службы. "Важной частью программы станет просветительский марафон Знание.Первые Российского общества "Знание", которое выступает генеральным партнером образовательной программы Всемирного фестиваля молодёжи. Нижегородская область — один из пяти регионов, которые будут представлять площадку марафона — образовательный павильон "Нижний Новгород", он разместится на Медальной площади, в самом центре", - говорится в сообщении. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что павильон позволит продемонстрировать участникам фестиваля потенциал региона. "Всемирный фестиваль молодёжи – хорошая площадка для того, чтобы рассказать о себе, показать, чем гордится регион, поделиться планами. У нас есть флагманские проекты для молодежи. Например, ИТ-кампус Неймарк, который создается в рамках национального проекта "Наука и университеты". Важно, чтобы молодые люди знали, что в Нижегородской области есть отличные перспективы для жизни и работы. У нас также происходит много всего интересного в культурной, творческой сферах", - цитирует пресс-служба слова Никитина. В основе кампуса "Нижний Новгород" — стеклянная конструкция, стены которой украшены символами города. Входные группы обрамлены большими буквами "Н", символизирующими начальные буквы в названии Нижнего Новгорода. В нижегородском павильоне будут проходить лекции, открытые диалоги, мастер-классы спикеров из России и зарубежья. Нижегородская область в своем павильоне представит дискуссионную и культурную программы. Это нижегородские "Сказки на ночь" с иммерсивным видеорядом, знакомящим с нижегородским фольклором, и серия просветительских мероприятий от известных нижегородцев. "Выставочный стенд региона создан в единой концепции "Нижегородская область — 100% настоящая Россия" и разделен на шесть тематических зон. Зона культурного наследия погружает гостей в культуру региона через интерактивные мастер-классы. Зона НХП знакомит с разнообразием промыслов региона. Зона Арт украшена граффити в честь великого летчика-испытателя Валерия Чкалова. Зона архитектурного наследия покажет, каким самобытным может быть искусство резьбы по дереву. Зона современных технологий – это IT-инновации и презентация сервиса для молодежи на туристическом портале "Знакомьтесь, Нижний", зона Стрелка – лучшее место, чтобы насладиться знаменитыми нижегородскими закатами", - отмечается в сообщении. В рамках выставки "Россия в миниатюре" будет представлен арт-объект "Многогранная Нижегородская область". Он отразит главные особенности региона, сочетая в себе самобытность и технологичность. Гостей форума от Нижегородской области будет встречать Семеновская матрешка, улыбающаяся с цифрового экрана каждому гостю арт-объекта. В основе конструкции матрешки — знаменитая Чкаловская лестница и элементы стадиона Нижний Новгород.

https://ria.ru/20240227/lyulin-1929857151.html

нижегородская область

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижегородская область, нижний новгород, валерий чкалов, глеб никитин, российское общество "знание", всемирный фестиваль молодежи — 2024