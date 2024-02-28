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Нижегородцы организуют образовательный павильон на фестивале молодежи - РИА Новости, 28.02.2024
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Нижегородская область
 
12:28 28.02.2024 (обновлено: 12:29 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/festival-1929956933.html
Нижегородцы организуют образовательный павильон на фестивале молодежи
Нижегородцы организуют образовательный павильон на фестивале молодежи - РИА Новости, 28.02.2024
Нижегородцы организуют образовательный павильон на фестивале молодежи
Нижегородская область представит выставочный стенд и образовательный павильон на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T12:28
2024-02-28T12:29
нижегородская область
нижегородская область
нижний новгород
валерий чкалов
глеб никитин
российское общество "знание"
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев — РИА Новости. Нижегородская область представит выставочный стенд и образовательный павильон на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи, сообщает пресс-служба правительства региона. Фестиваль пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус, которая превратится в тематическое пространство — Город молодежи мира - и примет более 90 тысяч человек: участников, волонтеров, гостей, экспертов, журналистов и представителей медиа, сервисные службы. "Важной частью программы станет просветительский марафон Знание.Первые Российского общества "Знание", которое выступает генеральным партнером образовательной программы Всемирного фестиваля молодёжи. Нижегородская область — один из пяти регионов, которые будут представлять площадку марафона — образовательный павильон "Нижний Новгород", он разместится на Медальной площади, в самом центре", - говорится в сообщении. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что павильон позволит продемонстрировать участникам фестиваля потенциал региона. "Всемирный фестиваль молодёжи – хорошая площадка для того, чтобы рассказать о себе, показать, чем гордится регион, поделиться планами. У нас есть флагманские проекты для молодежи. Например, ИТ-кампус Неймарк, который создается в рамках национального проекта "Наука и университеты". Важно, чтобы молодые люди знали, что в Нижегородской области есть отличные перспективы для жизни и работы. У нас также происходит много всего интересного в культурной, творческой сферах", - цитирует пресс-служба слова Никитина. В основе кампуса "Нижний Новгород" — стеклянная конструкция, стены которой украшены символами города. Входные группы обрамлены большими буквами "Н", символизирующими начальные буквы в названии Нижнего Новгорода. В нижегородском павильоне будут проходить лекции, открытые диалоги, мастер-классы спикеров из России и зарубежья. Нижегородская область в своем павильоне представит дискуссионную и культурную программы. Это нижегородские "Сказки на ночь" с иммерсивным видеорядом, знакомящим с нижегородским фольклором, и серия просветительских мероприятий от известных нижегородцев. "Выставочный стенд региона создан в единой концепции "Нижегородская область — 100% настоящая Россия" и разделен на шесть тематических зон. Зона культурного наследия погружает гостей в культуру региона через интерактивные мастер-классы. Зона НХП знакомит с разнообразием промыслов региона. Зона Арт украшена граффити в честь великого летчика-испытателя Валерия Чкалова. Зона архитектурного наследия покажет, каким самобытным может быть искусство резьбы по дереву. Зона современных технологий – это IT-инновации и презентация сервиса для молодежи на туристическом портале "Знакомьтесь, Нижний", зона Стрелка – лучшее место, чтобы насладиться знаменитыми нижегородскими закатами", - отмечается в сообщении. В рамках выставки "Россия в миниатюре" будет представлен арт-объект "Многогранная Нижегородская область". Он отразит главные особенности региона, сочетая в себе самобытность и технологичность. Гостей форума от Нижегородской области будет встречать Семеновская матрешка, улыбающаяся с цифрового экрана каждому гостю арт-объекта. В основе конструкции матрешки — знаменитая Чкаловская лестница и элементы стадиона Нижний Новгород.
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нижегородская область, нижний новгород, валерий чкалов, глеб никитин, российское общество "знание", всемирный фестиваль молодежи — 2024
Нижегородская область, Нижегородская область, Нижний Новгород, Валерий Чкалов, Глеб Никитин, Российское общество "Знание", Всемирный фестиваль молодежи — 2024

Нижегородцы организуют образовательный павильон на фестивале молодежи

© РИА Новости | Перейти в медиабанкФедеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи
Федеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости
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Федеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев — РИА Новости. Нижегородская область представит выставочный стенд и образовательный павильон на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи, сообщает пресс-служба правительства региона.
Фестиваль пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус, которая превратится в тематическое пространство — Город молодежи мира - и примет более 90 тысяч человек: участников, волонтеров, гостей, экспертов, журналистов и представителей медиа, сервисные службы.
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин и участники молодежного нормотворческого конгресса
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"Важной частью программы станет просветительский марафон Знание.Первые Российского общества "Знание", которое выступает генеральным партнером образовательной программы Всемирного фестиваля молодёжи. Нижегородская область — один из пяти регионов, которые будут представлять площадку марафона — образовательный павильон "Нижний Новгород", он разместится на Медальной площади, в самом центре", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что павильон позволит продемонстрировать участникам фестиваля потенциал региона. "Всемирный фестиваль молодёжи – хорошая площадка для того, чтобы рассказать о себе, показать, чем гордится регион, поделиться планами. У нас есть флагманские проекты для молодежи. Например, ИТ-кампус Неймарк, который создается в рамках национального проекта "Наука и университеты". Важно, чтобы молодые люди знали, что в Нижегородской области есть отличные перспективы для жизни и работы. У нас также происходит много всего интересного в культурной, творческой сферах", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
В основе кампуса "Нижний Новгород" — стеклянная конструкция, стены которой украшены символами города. Входные группы обрамлены большими буквами "Н", символизирующими начальные буквы в названии Нижнего Новгорода. В нижегородском павильоне будут проходить лекции, открытые диалоги, мастер-классы спикеров из России и зарубежья.
Нижегородская область в своем павильоне представит дискуссионную и культурную программы. Это нижегородские "Сказки на ночь" с иммерсивным видеорядом, знакомящим с нижегородским фольклором, и серия просветительских мероприятий от известных нижегородцев.
"Выставочный стенд региона создан в единой концепции "Нижегородская область — 100% настоящая Россия" и разделен на шесть тематических зон. Зона культурного наследия погружает гостей в культуру региона через интерактивные мастер-классы. Зона НХП знакомит с разнообразием промыслов региона. Зона Арт украшена граффити в честь великого летчика-испытателя Валерия Чкалова. Зона архитектурного наследия покажет, каким самобытным может быть искусство резьбы по дереву. Зона современных технологий – это IT-инновации и презентация сервиса для молодежи на туристическом портале "Знакомьтесь, Нижний", зона Стрелка – лучшее место, чтобы насладиться знаменитыми нижегородскими закатами", - отмечается в сообщении.
В рамках выставки "Россия в миниатюре" будет представлен арт-объект "Многогранная Нижегородская область". Он отразит главные особенности региона, сочетая в себе самобытность и технологичность. Гостей форума от Нижегородской области будет встречать Семеновская матрешка, улыбающаяся с цифрового экрана каждому гостю арт-объекта. В основе конструкции матрешки — знаменитая Чкаловская лестница и элементы стадиона Нижний Новгород.
Подготовка ко Всемирному фестивалю молодежи
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Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

Люди фотографируются рядом со статуей Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
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1 из 10
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В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

Велосипедисты на проезжей части дороги рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
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2 из 10
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Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

Прохожие у баннера на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
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3 из 10
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Участники побывают на концертах известных музыкантов.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
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4 из 10
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Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

Баннер на здании федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

Волонтеры во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи на федеральной территории Сириус в Сочи

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
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6 из 10
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Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

Прохожий на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
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7 из 10
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Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

Федеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
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8 из 10
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На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

Скульптура Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
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9 из 10
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Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Нижегородская областьНижегородская областьНижний НовгородВалерий ЧкаловГлеб НикитинРоссийское общество "Знание"Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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