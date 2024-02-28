https://ria.ru/20240228/dtp-1929984377.html

На МКАДе столкнулись два грузовика

На МКАДе столкнулись два грузовика - РИА Новости, 28.02.2024

На МКАДе столкнулись два грузовика

Два грузовика столкнулись на 41-м километре МКАДа, после чего один из них опрокинулся, движение в районе ДТП затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T14:09

2024-02-28T14:09

2024-02-28T14:09

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Два грузовика столкнулись на 41-м километре МКАДа, после чего один из них опрокинулся, движение в районе ДТП затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне 41 километра МКАД столкнулись два грузовика, после чего один из них опрокинулся. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено.

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

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происшествия, москва, россия