https://ria.ru/20240228/dtp-1929984377.html
На МКАДе столкнулись два грузовика
На МКАДе столкнулись два грузовика - РИА Новости, 28.02.2024
На МКАДе столкнулись два грузовика
Два грузовика столкнулись на 41-м километре МКАДа, после чего один из них опрокинулся, движение в районе ДТП затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T14:09
2024-02-28T14:09
2024-02-28T14:09
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Два грузовика столкнулись на 41-м километре МКАДа, после чего один из них опрокинулся, движение в районе ДТП затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне 41 километра МКАД столкнулись два грузовика, после чего один из них опрокинулся. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
На МКАДе столкнулись два грузовика
Дептранс: на МКАДе столкнулись два грузовика, движение в районе ДТП затруднено