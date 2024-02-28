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Не нужны. Голландский корреспондент сообщил неожиданные новости из ДНР - РИА Новости, 28.02.2024
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11:48 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/dnr-1929945699.html
Не нужны. Голландский корреспондент сообщил неожиданные новости из ДНР
Не нужны. Голландский корреспондент сообщил неожиданные новости из ДНР - РИА Новости, 28.02.2024
Не нужны. Голландский корреспондент сообщил неожиданные новости из ДНР
Жители ДНР не рады оккупации своих территорий ВСУ, узнал корреспондент голландского издания NRC, побывавший на территории, которая пока контролируется Украиной. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T11:48
2024-02-28T11:48
в мире
донецкая народная республика
украина
донбасс
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Жители ДНР не рады оккупации своих территорий ВСУ, узнал корреспондент голландского издания NRC, побывавший на территории, которая пока контролируется Украиной."Украинские солдаты чувствуют, что их присутствие не всем нужно. Они видят это по тому, как на них смотрят жители. Солдаты называют жителей, которые живут среди летящих снарядов, ждунами и предполагают, что они с нетерпением ждут прихода России", — сообщил корреспондент.Житель Михайловки поделился в разговоре, что Донбасс не выходил на Майдан, его население работало в шахтах. Сейчас регион находится на линии огня, и бежать некуда."Зеленский может все остановить. Нужно принять решение. Почему людям врут? Контрнаступление провалилось. В прошлом месяце сюда прилетело более 100 ракет. Примите решение, сядьте и проведите переговоры. Каждый день здесь гибнут сотни людей", — заявил корреспонденту местный житель по имени Сергей.В целом обстановка для ВСУ в ДНР очень тяжела, пишет издание. Так, солдаты с горечью на вопросы об обстановке шутят, что "дома лучше", и заявляют, что даже битва за Артемовск не была такой тяжелой.Во вторник министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российская армия за минувшую неделю освободили три населенных пункта в ДНР: Победа, Ласточкино и Северное.Ласточкино находится на западной окраине Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. Через поселок проходит трасса, по которой украинский гарнизон снабжался боеприпасами, продовольствием и медикаментами. Контроль над этим населенным пунктом позволит российской армии отодвинуть фронт от Донецка. Как отмечал командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев, российские бойцы отбросили противника с занимаемых позиций более чем на десять километров и продолжают наступление.
https://ria.ru/20240227/dnr-1929827232.html
https://ria.ru/20240228/obstrely-1929886550.html
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донецкая народная республика
украина
донбасс
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в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс, сергей шойгу, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Не нужны. Голландский корреспондент сообщил неожиданные новости из ДНР

NRC: жители оккупированных ВСУ территорий ДНР ждут прихода российской армии

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в Донецкой области
Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Жители ДНР не рады оккупации своих территорий ВСУ, узнал корреспондент голландского издания NRC, побывавший на территории, которая пока контролируется Украиной.
"Украинские солдаты чувствуют, что их присутствие не всем нужно. Они видят это по тому, как на них смотрят жители. Солдаты называют жителей, которые живут среди летящих снарядов, ждунами и предполагают, что они с нетерпением ждут прихода России", — сообщил корреспондент.
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Житель Михайловки поделился в разговоре, что Донбасс не выходил на Майдан, его население работало в шахтах. Сейчас регион находится на линии огня, и бежать некуда.
"Зеленский может все остановить. Нужно принять решение. Почему людям врут? Контрнаступление провалилось. В прошлом месяце сюда прилетело более 100 ракет. Примите решение, сядьте и проведите переговоры. Каждый день здесь гибнут сотни людей", — заявил корреспонденту местный житель по имени Сергей.
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В целом обстановка для ВСУ в ДНР очень тяжела, пишет издание. Так, солдаты с горечью на вопросы об обстановке шутят, что "дома лучше", и заявляют, что даже битва за Артемовск не была такой тяжелой.
Во вторник министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российская армия за минувшую неделю освободили три населенных пункта в ДНР: Победа, Ласточкино и Северное.
Ласточкино находится на западной окраине Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. Через поселок проходит трасса, по которой украинский гарнизон снабжался боеприпасами, продовольствием и медикаментами. Контроль над этим населенным пунктом позволит российской армии отодвинуть фронт от Донецка. Как отмечал командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев, российские бойцы отбросили противника с занимаемых позиций более чем на десять километров и продолжают наступление.
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