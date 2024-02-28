https://ria.ru/20240228/diztoplivo-1930088567.html
Россия не планирует вводить полный запрет на экспорт дизтоплива
Россия не планирует вводить полный запрет на экспорт дизтоплива - РИА Новости, 28.02.2024
Россия не планирует вводить полный запрет на экспорт дизтоплива
Введение полного запрета на экспорт дизтоплива из России не рассматривается, ситуация в аграрном секторе стабильна, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T21:28
2024-02-28T21:28
2024-02-28T23:05
экономика
россия
александр новак
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ТЕГЕРАН, 28 фев — РИА Новости. Введение полного запрета на экспорт дизтоплива из России не рассматривается, ситуация в аграрном секторе стабильна, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Такой меры не рассматривается", - ответил он на вопрос журналистов, планируется ли вводить полный запрет на экспорт дизтоплива наряду с ограничением поставок бензина."Что касается посевной, сельхозтоваропроизводители используют дизельное топливо. На дизельное топливо запрета не было установлено, потому что дизеля производится в стране в два раза больше по сравнению с потреблением, здесь ситуация стабильная", - добавил Новак."Ежегодно между министерством энергетики и министерством сельского хозяйства подписывается график поставок сельхозпроизводителям по заявкам регионов", - напомнил Новак.Правительство РФ с 1 марта планирует на полгода ввести запрет на экспорт бензина.Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября. Это произошло после того, как биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили тогда рост и розничные цены. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.
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экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Россия не планирует вводить полный запрет на экспорт дизтоплива
Новак: РФ не планирует вводить полный запрет на экспорт дизтоплива
ТЕГЕРАН, 28 фев — РИА Новости. Введение полного запрета на экспорт дизтоплива из России не рассматривается, ситуация в аграрном секторе стабильна, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Такой меры не рассматривается", - ответил он на вопрос журналистов, планируется ли вводить полный запрет на экспорт дизтоплива наряду с ограничением поставок бензина.
"Что касается посевной, сельхозтоваропроизводители используют дизельное топливо. На дизельное топливо запрета не было установлено, потому что дизеля производится в стране в два раза больше по сравнению с потреблением, здесь ситуация стабильная", - добавил Новак.
"Ежегодно между министерством энергетики и министерством сельского хозяйства подписывается график поставок сельхозпроизводителям по заявкам регионов", - напомнил Новак.
Правительство РФ с 1 марта планирует на полгода ввести запрет на экспорт бензина.
Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября. Это произошло после того, как биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили тогда рост и розничные цены. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.
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