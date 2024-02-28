https://ria.ru/20240228/diversanty-1930093722.html

В Херсонской области уничтожили группу украинских диверсантов

В Херсонской области уничтожили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 28.02.2024

В Херсонской области уничтожили группу украинских диверсантов

Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов при попытке высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T22:34

2024-02-28T22:34

2024-02-28T23:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

безопасность

россия

черное море

вооруженные силы украины

александр бортников

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов при попытке высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко."Украинские диверсанты были уничтожены при попытке высадиться на Тендровской косе, Голопристанского района. Кажется, это был тот самый "сюрприз" на Черном море, о котором Зеленский говорил Fox News", — сказал он.На минувшей неделе президент Украины заявил в интервью телеканалу Fox News, что киевский режим подготовит новое контрнаступление, чтобы "развить успех в Черном море" и устроить "сюрпризы" России. Позднее глава ГУР Минобороны республики Кирилл Буданов записал видеообращение, в котором назвал контроль над акваторией Черного моря и Крыма целью ВСУ.В декабре прошло года директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что Украина на фоне военных неудач начал активнее засылать в Россию шпионов и диверсантов. По его словам, служба активно выявляет таких людей, ей также удается действовать на упреждение. Тогда глава ведомства отметил, что многие результаты этой работы пока не обнародуют, но о них обязательно расскажут позднее.

https://ria.ru/20240228/semya-1929762473.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

черное море

украина

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херсонская область , безопасность, россия, черное море, вооруженные силы украины, александр бортников, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)