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В Херсонской области уничтожили группу украинских диверсантов
В Херсонской области уничтожили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 28.02.2024
В Херсонской области уничтожили группу украинских диверсантов
Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов при попытке высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T22:34
2024-02-28T22:34
2024-02-28T23:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
безопасность
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вооруженные силы украины
александр бортников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов при попытке высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко."Украинские диверсанты были уничтожены при попытке высадиться на Тендровской косе, Голопристанского района. Кажется, это был тот самый "сюрприз" на Черном море, о котором Зеленский говорил Fox News", — сказал он.На минувшей неделе президент Украины заявил в интервью телеканалу Fox News, что киевский режим подготовит новое контрнаступление, чтобы "развить успех в Черном море" и устроить "сюрпризы" России. Позднее глава ГУР Минобороны республики Кирилл Буданов записал видеообращение, в котором назвал контроль над акваторией Черного моря и Крыма целью ВСУ.В декабре прошло года директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что Украина на фоне военных неудач начал активнее засылать в Россию шпионов и диверсантов. По его словам, служба активно выявляет таких людей, ей также удается действовать на упреждение. Тогда глава ведомства отметил, что многие результаты этой работы пока не обнародуют, но о них обязательно расскажут позднее.
https://ria.ru/20240228/semya-1929762473.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Безопасность, Россия, Черное море, Вооруженные силы Украины, Александр Бортников, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Херсонской области уничтожили группу украинских диверсантов
ВС РФ уничтожили украинских диверсантов на Тендровской косе в Херсонской области