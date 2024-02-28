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В Херсонской области уничтожили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 28.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:34 28.02.2024 (обновлено: 23:00 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/diversanty-1930093722.html
В Херсонской области уничтожили группу украинских диверсантов
В Херсонской области уничтожили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 28.02.2024
В Херсонской области уничтожили группу украинских диверсантов
Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов при попытке высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T22:34
2024-02-28T23:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
безопасность
россия
черное море
вооруженные силы украины
александр бортников
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов при попытке высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко."Украинские диверсанты были уничтожены при попытке высадиться на Тендровской косе, Голопристанского района. Кажется, это был тот самый "сюрприз" на Черном море, о котором Зеленский говорил Fox News", — сказал он.На минувшей неделе президент Украины заявил в интервью телеканалу Fox News, что киевский режим подготовит новое контрнаступление, чтобы "развить успех в Черном море" и устроить "сюрпризы" России. Позднее глава ГУР Минобороны республики Кирилл Буданов записал видеообращение, в котором назвал контроль над акваторией Черного моря и Крыма целью ВСУ.В декабре прошло года директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что Украина на фоне военных неудач начал активнее засылать в Россию шпионов и диверсантов. По его словам, служба активно выявляет таких людей, ей также удается действовать на упреждение. Тогда глава ведомства отметил, что многие результаты этой работы пока не обнародуют, но о них обязательно расскажут позднее.
https://ria.ru/20240228/semya-1929762473.html
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херсонская область , безопасность, россия, черное море, вооруженные силы украины, александр бортников, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Безопасность, Россия, Черное море, Вооруженные силы Украины, Александр Бортников, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Херсонской области уничтожили группу украинских диверсантов

ВС РФ уничтожили украинских диверсантов на Тендровской косе в Херсонской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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Работа самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов при попытке высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
"Украинские диверсанты были уничтожены при попытке высадиться на Тендровской косе, Голопристанского района. Кажется, это был тот самый "сюрприз" на Черном море, о котором Зеленский говорил Fox News", — сказал он.
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Тендровская коса — остров, расположенный рядом с северо-западным побережьем Черного моря. Он относится к Херсонской области.

На минувшей неделе президент Украины заявил в интервью телеканалу Fox News, что киевский режим подготовит новое контрнаступление, чтобы "развить успех в Черном море" и устроить "сюрпризы" России. Позднее глава ГУР Минобороны республики Кирилл Буданов записал видеообращение, в котором назвал контроль над акваторией Черного моря и Крыма целью ВСУ.
В декабре прошло года директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что Украина на фоне военных неудач начал активнее засылать в Россию шпионов и диверсантов. По его словам, служба активно выявляет таких людей, ей также удается действовать на упреждение. Тогда глава ведомства отметил, что многие результаты этой работы пока не обнародуют, но о них обязательно расскажут позднее.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьБезопасностьРоссияЧерное мореВооруженные силы УкраиныАлександр БортниковУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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