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В Тюменской области за пять лет построят 12 детсадов
В Тюменской области за пять лет построят 12 детсадов - РИА Новости, 28.02.2024
В Тюменской области за пять лет построят 12 детсадов
Двенадцать детсадов в районах с активной жилой застройкой планируется построить в Тюменской области в течение пяти лет, сообщил глава региона Александр Моор в... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T16:22
2024-02-28T16:22
2024-02-28T16:22
тюменская область
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 28 фев - РИА Новости. Двенадцать детсадов в районах с активной жилой застройкой планируется построить в Тюменской области в течение пяти лет, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "В ближайшие пять лет планируем построить в регионе 12 новых детских садов. Возводить их будем там, где идет активное жилищное строительство. Ведь родителям удобно водить детей в садик рядом с домом. Еще больше мест создадим для ребятишек ясельного возраста. Все - для комфортной и интересной жизни земляков. Ведь мы одна большая семья", - написал в посте Моор. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе губернатора, с 2021 года в рамках президентской программы по обеспечению доступности дошкольного образования в регионе введено 11 детских садов почти на 4 тысячи мест, в том числе 1,3 тысячи - для детей ясельного возраста. Строительство еще 12 детсадов в ближайшую пятилетку позволит обеспечить местами еще 4,7 тысячи малышей.
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тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор
ТЮМЕНЬ, 28 фев - РИА Новости. Двенадцать детсадов в районах с активной жилой застройкой планируется построить в Тюменской области в течение пяти лет, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
"В ближайшие пять лет планируем построить в регионе 12 новых детских садов. Возводить их будем там, где идет активное жилищное строительство. Ведь родителям удобно водить детей в садик рядом с домом. Еще больше мест создадим для ребятишек ясельного возраста. Все - для комфортной и интересной жизни земляков. Ведь мы одна большая семья", - написал в посте Моор.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе губернатора, с 2021 года в рамках президентской программы по обеспечению доступности дошкольного образования в регионе введено 11 детских садов почти на 4 тысячи мест, в том числе 1,3 тысячи - для детей ясельного возраста.
Строительство еще 12 детсадов в ближайшую пятилетку позволит обеспечить местами еще 4,7 тысячи малышей.
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