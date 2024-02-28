https://ria.ru/20240228/detsady-1930031821.html

В Тюменской области за пять лет построят 12 детсадов

В Тюменской области за пять лет построят 12 детсадов - РИА Новости, 28.02.2024

В Тюменской области за пять лет построят 12 детсадов

Двенадцать детсадов в районах с активной жилой застройкой планируется построить в Тюменской области в течение пяти лет, сообщил глава региона Александр Моор в... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T16:22

2024-02-28T16:22

2024-02-28T16:22

тюменская область

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 28 фев - РИА Новости. Двенадцать детсадов в районах с активной жилой застройкой планируется построить в Тюменской области в течение пяти лет, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "В ближайшие пять лет планируем построить в регионе 12 новых детских садов. Возводить их будем там, где идет активное жилищное строительство. Ведь родителям удобно водить детей в садик рядом с домом. Еще больше мест создадим для ребятишек ясельного возраста. Все - для комфортной и интересной жизни земляков. Ведь мы одна большая семья", - написал в посте Моор. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе губернатора, с 2021 года в рамках президентской программы по обеспечению доступности дошкольного образования в регионе введено 11 детских садов почти на 4 тысячи мест, в том числе 1,3 тысячи - для детей ясельного возраста. Строительство еще 12 детсадов в ближайшую пятилетку позволит обеспечить местами еще 4,7 тысячи малышей.

https://ria.ru/20240228/reyting-1929914761.html

тюменская область

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тюменская область, александр моор