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СК возбудил дело из-за избиения мужчины в подъезде во Владивостоке
СК возбудил дело из-за избиения мужчины в подъезде во Владивостоке - РИА Новости, 28.02.2024
СК возбудил дело из-за избиения мужчины в подъезде во Владивостоке
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения группы юношей на мужчину в подъезде дома во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T04:00
2024-02-28T04:00
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ВЛАДИВОСТОК, 28 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения группы юношей на мужчину в подъезде дома во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. В соцсетях распространились видео с камеры наблюдения в подъезде. На кадрах видно, как трое молодых людей бьют и толкают четвертого. Рядом стоит девочка, она не принимает активного участия в происходящем. На другом видео пострадавшему удается спрятаться за стоящим на другом этаже мужчиной. Полиция сообщила, что начала проверку. В пресс-службе УМВД РИА Новости уточняли, что на видео, вероятно, школьники. "Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю по сообщению в интернете о нападении в подъезде дома по улице Часовитина в городе Владивостоке на подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Вместе с тем, предварительно установлено, что на видеокадрах, распространенных в социальных сетях, группа парней избивает 28-летнего мужчину", - говорится в сообщении. В следственном управлении РИА Новости уточнили, что, со слов пострадавшего, нападавшие на вид - взрослые. Следователи устанавливают участников преступления.
https://ria.ru/20240226/delo-1929597802.html
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происшествия, россия, владивосток, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело из-за избиения мужчины в подъезде во Владивостоке
СК возбудил дело из-за группового избиения мужчины в подъезде во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 28 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения группы юношей на мужчину в подъезде дома во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
В соцсетях распространились видео с камеры наблюдения в подъезде. На кадрах видно, как трое молодых людей бьют и толкают четвертого. Рядом стоит девочка, она не принимает активного участия в происходящем. На другом видео пострадавшему удается спрятаться за стоящим на другом этаже мужчиной. Полиция сообщила, что начала проверку. В пресс-службе УМВД РИА Новости уточняли, что на видео, вероятно, школьники.
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"Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю по сообщению в интернете о нападении в подъезде дома по улице Часовитина в городе Владивостоке на подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Вместе с тем, предварительно установлено, что на видеокадрах, распространенных в социальных сетях, группа парней избивает 28-летнего мужчину", - говорится в сообщении.
В следственном управлении РИА Новости уточнили, что, со слов пострадавшего, нападавшие на вид - взрослые.
Следователи устанавливают участников преступления.
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