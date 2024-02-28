https://ria.ru/20240228/delo-1929890458.html

СК расследует дело после того как бойцов СВО не пустили в кафе

СК расследует дело после того как бойцов СВО не пустили в кафе - РИА Новости, 28.02.2024

СК расследует дело после того как бойцов СВО не пустили в кафе

Следственный комитет расследует уголовное дело после инцидента в подмосковных Люберцах, когда владелица сети предприятий общепита не пустила участников СВО в... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T02:37

2024-02-28T02:37

2024-02-28T02:37

происшествия

россия

люберцы

московская область (подмосковье)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Следственный комитет расследует уголовное дело после инцидента в подмосковных Люберцах, когда владелица сети предприятий общепита не пустила участников СВО в кафе и выложила в соцсетях экстремистский пост, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "В сети Интернет размещено обращение к председателю Следственного комитета активистов общественной организации, в котором сообщается, что в городе Люберцы Московской области женщина, являющаяся собственницей сети предприятий общественного питания, не пускала в заведения участников СВО, а также выложила в социальные сети пост с высказываниями экстремистского характера", - говорится в сообщении. По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю ГСУСК России по Московской области Александру Старикову доложить о расследовании уголовного дела, добавляется в сообщении. По данным ведомства, также заявители просят проверить женщину на причастность к финансированию ВСУ.

https://ria.ru/20240226/strelba-1929578137.html

россия

люберцы

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, люберцы, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)