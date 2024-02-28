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СК расследует дело после того как бойцов СВО не пустили в кафе - РИА Новости, 28.02.2024
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02:37 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/delo-1929890458.html
СК расследует дело после того как бойцов СВО не пустили в кафе
СК расследует дело после того как бойцов СВО не пустили в кафе - РИА Новости, 28.02.2024
СК расследует дело после того как бойцов СВО не пустили в кафе
Следственный комитет расследует уголовное дело после инцидента в подмосковных Люберцах, когда владелица сети предприятий общепита не пустила участников СВО в... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T02:37
2024-02-28T02:37
происшествия
россия
люберцы
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Следственный комитет расследует уголовное дело после инцидента в подмосковных Люберцах, когда владелица сети предприятий общепита не пустила участников СВО в кафе и выложила в соцсетях экстремистский пост, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "В сети Интернет размещено обращение к председателю Следственного комитета активистов общественной организации, в котором сообщается, что в городе Люберцы Московской области женщина, являющаяся собственницей сети предприятий общественного питания, не пускала в заведения участников СВО, а также выложила в социальные сети пост с высказываниями экстремистского характера", - говорится в сообщении. По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю ГСУСК России по Московской области Александру Старикову доложить о расследовании уголовного дела, добавляется в сообщении. По данным ведомства, также заявители просят проверить женщину на причастность к финансированию ВСУ.
https://ria.ru/20240226/strelba-1929578137.html
россия
люберцы
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, люберцы, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Люберцы, Московская область (Подмосковье), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует дело после того как бойцов СВО не пустили в кафе

СК расследует дело после того как бойцов СВО не пустили в кафе в Подмосковье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Следственный комитет расследует уголовное дело после инцидента в подмосковных Люберцах, когда владелица сети предприятий общепита не пустила участников СВО в кафе и выложила в соцсетях экстремистский пост, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
«
"В сети Интернет размещено обращение к председателю Следственного комитета активистов общественной организации, в котором сообщается, что в городе Люберцы Московской области женщина, являющаяся собственницей сети предприятий общественного питания, не пускала в заведения участников СВО, а также выложила в социальные сети пост с высказываниями экстремистского характера", - говорится в сообщении.
По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю ГСУСК России по Московской области Александру Старикову доложить о расследовании уголовного дела, добавляется в сообщении.
По данным ведомства, также заявители просят проверить женщину на причастность к финансированию ВСУ.
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ПроисшествияРоссияЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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