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Мужчина пытался вылечиться от COVID-19, поднявшись на перевал Дятлова - РИА Новости, 28.02.2024
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15:00 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/covid-19-1930001155.html
Мужчина пытался вылечиться от COVID-19, поднявшись на перевал Дятлова
Мужчина пытался вылечиться от COVID-19, поднявшись на перевал Дятлова - РИА Новости, 28.02.2024
Мужчина пытался вылечиться от COVID-19, поднявшись на перевал Дятлова
Национальная служба санитарной авиации (НССА) "Ростеха" спасла человека, который пытался вылечиться от коронавируса на перевале Дятлова в Свердловской области,... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T15:00
2024-02-28T15:00
свердловская область
генеральная прокуратура рф
ростех
происшествия
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Национальная служба санитарной авиации (НССА) "Ростеха" спасла человека, который пытался вылечиться от коронавируса на перевале Дятлова в Свердловской области, но ему стало только хуже, сообщила пресс-служба госкорпорации. "Больной коронавирусом пациент поднялся на перевал в уверенности, что это поможет ему побороть болезнь. Однако в горах у него начались проблемы с сердцем. Бригада НССА, экстренно вылетевшая на место, помогла спасти человеку жизнь", - говорится в сообщении. Перевал Дятлова на Северном Урале известен тем, что зимой 1959 года там при загадочных обстоятельствах погибла туристическая группа студентов Уральского государственного технического университета под руководством Игоря Дятлова. Версий гибели больше сотни — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники. Спустя 60 лет проверку провела Генпрокуратура. По ее данным, туристы погибли из-за снежной лавины и того, что в условиях плохой видимости не смогли найти палатку. Как заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, на этом вопрос о причинах трагедии закрыт.
https://ria.ru/20240202/dyatlova-1924844089.html
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96
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свердловская область, генеральная прокуратура рф, ростех, происшествия, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии
Свердловская область, Генеральная прокуратура РФ, Ростех, Происшествия, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России
Мужчина пытался вылечиться от COVID-19, поднявшись на перевал Дятлова

Санавиация спасла мужчину, пытавшегося лечиться от COVID-19 на перевале Дятлова

© Flickr / Maxim PanteleyevПеревал Дятлова
Перевал Дятлова - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Flickr / Maxim Panteleyev
Перевал Дятлова. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Национальная служба санитарной авиации (НССА) "Ростеха" спасла человека, который пытался вылечиться от коронавируса на перевале Дятлова в Свердловской области, но ему стало только хуже, сообщила пресс-служба госкорпорации.
"Больной коронавирусом пациент поднялся на перевал в уверенности, что это поможет ему побороть болезнь. Однако в горах у него начались проблемы с сердцем. Бригада НССА, экстренно вылетевшая на место, помогла спасти человеку жизнь", - говорится в сообщении.
Перевал Дятлова на Северном Урале известен тем, что зимой 1959 года там при загадочных обстоятельствах погибла туристическая группа студентов Уральского государственного технического университета под руководством Игоря Дятлова. Версий гибели больше сотни — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.
Спустя 60 лет проверку провела Генпрокуратура. По ее данным, туристы погибли из-за снежной лавины и того, что в условиях плохой видимости не смогли найти палатку. Как заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, на этом вопрос о причинах трагедии закрыт.
Дубинина, Кривонищенко, Слободин, Тибо-Бриньоль - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Перевал Дятлова: что там было 65 лет назад и насколько он опасен сейчас
2 февраля, 08:00
 
Свердловская областьГенеральная прокуратура РФРостехПроисшествияКоронавирус COVID-19Распространение коронавирусаКоронавирус в России
 
 
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