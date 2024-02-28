https://ria.ru/20240228/covid-19-1930001155.html

Мужчина пытался вылечиться от COVID-19, поднявшись на перевал Дятлова

Мужчина пытался вылечиться от COVID-19, поднявшись на перевал Дятлова - РИА Новости, 28.02.2024

Мужчина пытался вылечиться от COVID-19, поднявшись на перевал Дятлова

Национальная служба санитарной авиации (НССА) "Ростеха" спасла человека, который пытался вылечиться от коронавируса на перевале Дятлова в Свердловской области,... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T15:00

2024-02-28T15:00

2024-02-28T15:00

свердловская область

генеральная прокуратура рф

ростех

происшествия

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Национальная служба санитарной авиации (НССА) "Ростеха" спасла человека, который пытался вылечиться от коронавируса на перевале Дятлова в Свердловской области, но ему стало только хуже, сообщила пресс-служба госкорпорации. "Больной коронавирусом пациент поднялся на перевал в уверенности, что это поможет ему побороть болезнь. Однако в горах у него начались проблемы с сердцем. Бригада НССА, экстренно вылетевшая на место, помогла спасти человеку жизнь", - говорится в сообщении. Перевал Дятлова на Северном Урале известен тем, что зимой 1959 года там при загадочных обстоятельствах погибла туристическая группа студентов Уральского государственного технического университета под руководством Игоря Дятлова. Версий гибели больше сотни — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники. Спустя 60 лет проверку провела Генпрокуратура. По ее данным, туристы погибли из-за снежной лавины и того, что в условиях плохой видимости не смогли найти палатку. Как заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, на этом вопрос о причинах трагедии закрыт.

https://ria.ru/20240202/dyatlova-1924844089.html

свердловская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

свердловская область, генеральная прокуратура рф, ростех, происшествия, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии