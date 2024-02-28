https://ria.ru/20240228/byudzhet-1930034584.html

Матушкин: доходы бюджета Тамбовской области увеличатся на 2,3 млрд рублей

Матушкин: доходы бюджета Тамбовской области увеличатся на 2,3 млрд рублей - РИА Новости, 28.02.2024

Матушкин: доходы бюджета Тамбовской области увеличатся на 2,3 млрд рублей

На заседании Тамбовской областной Думы депутаты приняли изменения в региональный бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, общий объем доходов... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T16:33

2024-02-28T16:33

2024-02-28T16:33

тамбовская область

тамбовская областная дума

максим егоров

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. На заседании Тамбовской областной Думы депутаты приняли изменения в региональный бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, общий объем доходов бюджета на этот год увеличивается на 2,3 миллиарда рублей за счет собственных средств, сообщает пресс-служба регионального правительства. Законопроект внес в региональный парламент глава Тамбовской области Максим Егоров. "Общий объем доходов бюджета Тамбовской области на 2024 год увеличивается на 2,3 миллиарда рублей за счет собственных средств. Изменение доходов обусловлено увеличением прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов по налогу на прибыль организаций на сумму один миллиард рублей и по налогу на доходы физических лиц на сумму 1,3 миллиарда рублей. Общий объем расходов бюджета Тамбовской области в 2024 году увеличивается на 4,8 миллиарда рублей", - говорит председатель регионального парламента Евгений Матушкин, его слова приводит пресс-служба. Дополнительные бюджетные ассигнования предлагается направить на предоставление местным бюджетам дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (600 миллионов рублей); увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Тамбовской области (300 миллионов рублей); 1 миллиард 175 миллионов рублей планируется направить на погашение ценных бумаг Тамбовской области. По словам Матушкина, будут зарезервированы средства в объеме 1,6 миллиарда рублей на финансовое обеспечение мероприятий национальных проектов, государственных программ, мероприятий в сфере национальной обороны и национальной безопасности, развитие отраслей экономики, а также на иные решения, принимаемые правительством Тамбовской области. Верхний предел государственного внутреннего долга Тамбовской области на 1 января 2025 года уменьшится на 1,7 миллиарда рублей. "Уточненные параметры бюджета Тамбовской области на 2024 год составят по доходам - 68,6 миллиарда рублей; по расходам - 71,4 миллиарда рублей; дефицит 2,8 - миллиарда рублей", - резюмировал спикер регионального парламента Матушкин.

https://ria.ru/20240227/mery-1929742884.html

https://ria.ru/20231224/tambov-1917776919.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тамбовская областная дума, максим егоров, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)