Рейтинг@Mail.ru
Большинство стран БРИКС поддержали расчеты в нацвалютах уход от доллара - РИА Новости, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:43 28.02.2024 (обновлено: 22:56 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/brics-1930094455.html
Большинство стран БРИКС поддержали расчеты в нацвалютах уход от доллара
Большинство стран БРИКС поддержали расчеты в нацвалютах уход от доллара - РИА Новости, 28.02.2024
Большинство стран БРИКС поддержали расчеты в нацвалютах уход от доллара
Большинство стран на встрече министров финансов и глав ЦБ БРИКС поддержали уход от доллара, отметив, что расчеты в нацвалютах это то, что нужно странам... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T22:43
2024-02-28T22:56
россия
брикс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891829365_0:214:3070:1941_1920x0_80_0_0_dfde2946e0d2ca521049aea8aace9512.jpg
САН-ПАУЛУ, 28 фев - РИА Новости. Большинство стран на встрече министров финансов и глав ЦБ БРИКС поддержали уход от доллара, отметив, что расчеты в нацвалютах это то, что нужно странам объединения, сообщил РИА Новости замминистра финансов РФ Иван Чебесков. Встреча прошла накануне в бразильском Сан-Паулу. "Это было очень актуальным вопросом в рамках обсуждения на площадке БРИКС, которое мы провели вчера", - сказал замминистра, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли уход от доллара в торговле, поиск альтернативных расчетов, расчетов в цифровых валютах. "Большинство стран говорили о том, что расчеты в национальных валютах - это то, что нужно странам БРИКС. Мы уже большая семья БРИКС, состоящая из 10 стран. Большинство стран поддерживали то, что нужно выстраивать и новые механизмы проведения расчетов, и делились опытом развития цифровых валют центральных банков, делились опытом построения платформ и участия в пилотах различных платформ", - сказал Чебесков. "То есть в целом мы получили довольно хороший отклик того, что внутри БРИКС для того, чтобы увеличивать торговый оборот, для того, чтобы укреплять экономические связи, нам нужны, конечно, независимые механизмы расчетов в национальных валютах. Мне показалось, что большинством участников эти тезисы были поддержаны", - добавил замминистра.
https://ria.ru/20240215/briks-1927534769.html
https://ria.ru/20240104/poryadok-1919602071.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891829365_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_75fdd3b673a884da5b9b87736d7b0931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, брикс, в мире
Россия, БРИКС, В мире
Большинство стран БРИКС поддержали расчеты в нацвалютах уход от доллара

Чебесков: большинство в БРИКС поддержали расчеты в нацвалютах уход от доллара

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Саммит БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
САН-ПАУЛУ, 28 фев - РИА Новости. Большинство стран на встрече министров финансов и глав ЦБ БРИКС поддержали уход от доллара, отметив, что расчеты в нацвалютах это то, что нужно странам объединения, сообщил РИА Новости замминистра финансов РФ Иван Чебесков.
Встреча прошла накануне в бразильском Сан-Паулу.
Город Джидда в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
МИД России прокомментировал статус Саудовской Аравии в БРИКС
15 февраля, 12:09
"Это было очень актуальным вопросом в рамках обсуждения на площадке БРИКС, которое мы провели вчера", - сказал замминистра, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли уход от доллара в торговле, поиск альтернативных расчетов, расчетов в цифровых валютах.
"Большинство стран говорили о том, что расчеты в национальных валютах - это то, что нужно странам БРИКС. Мы уже большая семья БРИКС, состоящая из 10 стран. Большинство стран поддерживали то, что нужно выстраивать и новые механизмы проведения расчетов, и делились опытом развития цифровых валют центральных банков, делились опытом построения платформ и участия в пилотах различных платформ", - сказал Чебесков.
"То есть в целом мы получили довольно хороший отклик того, что внутри БРИКС для того, чтобы увеличивать торговый оборот, для того, чтобы укреплять экономические связи, нам нужны, конечно, независимые механизмы расчетов в национальных валютах. Мне показалось, что большинством участников эти тезисы были поддержаны", - добавил замминистра.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Новый мировой порядок оказался в руках России
4 января, 08:00
 
РоссияБРИКСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала