https://ria.ru/20240228/brics-1930094455.html
Большинство стран БРИКС поддержали расчеты в нацвалютах уход от доллара
Большинство стран БРИКС поддержали расчеты в нацвалютах уход от доллара - РИА Новости, 28.02.2024
Большинство стран БРИКС поддержали расчеты в нацвалютах уход от доллара
Большинство стран на встрече министров финансов и глав ЦБ БРИКС поддержали уход от доллара, отметив, что расчеты в нацвалютах это то, что нужно странам... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T22:43
2024-02-28T22:43
2024-02-28T22:56
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САН-ПАУЛУ, 28 фев - РИА Новости. Большинство стран на встрече министров финансов и глав ЦБ БРИКС поддержали уход от доллара, отметив, что расчеты в нацвалютах это то, что нужно странам объединения, сообщил РИА Новости замминистра финансов РФ Иван Чебесков. Встреча прошла накануне в бразильском Сан-Паулу. "Это было очень актуальным вопросом в рамках обсуждения на площадке БРИКС, которое мы провели вчера", - сказал замминистра, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли уход от доллара в торговле, поиск альтернативных расчетов, расчетов в цифровых валютах. "Большинство стран говорили о том, что расчеты в национальных валютах - это то, что нужно странам БРИКС. Мы уже большая семья БРИКС, состоящая из 10 стран. Большинство стран поддерживали то, что нужно выстраивать и новые механизмы проведения расчетов, и делились опытом развития цифровых валют центральных банков, делились опытом построения платформ и участия в пилотах различных платформ", - сказал Чебесков. "То есть в целом мы получили довольно хороший отклик того, что внутри БРИКС для того, чтобы увеличивать торговый оборот, для того, чтобы укреплять экономические связи, нам нужны, конечно, независимые механизмы расчетов в национальных валютах. Мне показалось, что большинством участников эти тезисы были поддержаны", - добавил замминистра.
https://ria.ru/20240215/briks-1927534769.html
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россия, брикс, в мире
Большинство стран БРИКС поддержали расчеты в нацвалютах уход от доллара
Чебесков: большинство в БРИКС поддержали расчеты в нацвалютах уход от доллара
САН-ПАУЛУ, 28 фев - РИА Новости. Большинство стран на встрече министров финансов и глав ЦБ БРИКС поддержали уход от доллара, отметив, что расчеты в нацвалютах это то, что нужно странам объединения, сообщил РИА Новости замминистра финансов РФ Иван Чебесков.
Встреча прошла накануне в бразильском Сан-Паулу
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"Это было очень актуальным вопросом в рамках обсуждения на площадке БРИКС, которое мы провели вчера", - сказал замминистра, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли уход от доллара в торговле, поиск альтернативных расчетов, расчетов в цифровых валютах.
"Большинство стран говорили о том, что расчеты в национальных валютах - это то, что нужно странам БРИКС. Мы уже большая семья БРИКС, состоящая из 10 стран. Большинство стран поддерживали то, что нужно выстраивать и новые механизмы проведения расчетов, и делились опытом развития цифровых валют центральных банков, делились опытом построения платформ и участия в пилотах различных платформ", - сказал Чебесков.
"То есть в целом мы получили довольно хороший отклик того, что внутри БРИКС для того, чтобы увеличивать торговый оборот, для того, чтобы укреплять экономические связи, нам нужны, конечно, независимые механизмы расчетов в национальных валютах. Мне показалось, что большинством участников эти тезисы были поддержаны", - добавил замминистра.
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