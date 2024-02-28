https://ria.ru/20240228/bpla-1930002872.html

В Ростове-на-Дону квадрокоптер обнаружили на территории школы

В Ростове-на-Дону квадрокоптер обнаружили на территории школы - РИА Новости, 28.02.2024

В Ростове-на-Дону квадрокоптер обнаружили на территории школы

РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T15:05

2024-02-28T15:05

2024-02-28T15:16

происшествия

ростов-на-дону

василий голубев

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев - РИА Новости. Квадрокоптер обнаружили на территории школы в Ростове-на-Дону, учеников и персонал эвакуировали, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале."Минеры, прибывшие в ростовскую школу № 54, где около 13:00 был найден квадрокоптер, взрывоопасных предметов на нем не обнаружили", - написал он.Ранее из-за найденного во дворе школы БПЛА в учебном заведении были прерваны занятия и проведена эвакуация учеников и персонала школы. Территория оцеплена, работают правоохранительные органы.

https://ria.ru/20240228/prigovor-1929917362.html

ростов-на-дону

ростовская область

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2024

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происшествия, ростов-на-дону, василий голубев, ростовская область