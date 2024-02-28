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В Ростове-на-Дону квадрокоптер обнаружили на территории школы - РИА Новости, 28.02.2024
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15:05 28.02.2024 (обновлено: 15:16 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/bpla-1930002872.html
В Ростове-на-Дону квадрокоптер обнаружили на территории школы
В Ростове-на-Дону квадрокоптер обнаружили на территории школы - РИА Новости, 28.02.2024
В Ростове-на-Дону квадрокоптер обнаружили на территории школы
РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T15:05
2024-02-28T15:16
происшествия
ростов-на-дону
василий голубев
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев - РИА Новости. Квадрокоптер обнаружили на территории школы в Ростове-на-Дону, учеников и персонал эвакуировали, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.&quot;Минеры, прибывшие в ростовскую школу № 54, где около 13:00 был найден квадрокоптер, взрывоопасных предметов на нем не обнаружили&quot;, - написал он.Ранее из-за найденного во дворе школы БПЛА в учебном заведении были прерваны занятия и проведена эвакуация учеников и персонала школы. Территория оцеплена, работают правоохранительные органы.
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происшествия, ростов-на-дону, василий голубев, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Василий Голубев, Ростовская область
В Ростове-на-Дону квадрокоптер обнаружили на территории школы

Ростовскую школу эвакуировали после обнаружения во дворе квадрокоптера

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев - РИА Новости. Квадрокоптер обнаружили на территории школы в Ростове-на-Дону, учеников и персонал эвакуировали, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«

"Минеры, прибывшие в ростовскую школу № 54, где около 13:00 был найден квадрокоптер, взрывоопасных предметов на нем не обнаружили", - написал он.

Ранее из-за найденного во дворе школы БПЛА в учебном заведении были прерваны занятия и проведена эвакуация учеников и персонала школы. Территория оцеплена, работают правоохранительные органы.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуВасилий ГолубевРостовская область
 
 
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