https://ria.ru/20240228/bpla-1929924095.html

Более ста человек с января пострадали от ударов дронов ВСУ, заявили в МИД

Более ста человек с января пострадали от ударов дронов ВСУ, заявили в МИД - РИА Новости, 28.02.2024

Более ста человек с января пострадали от ударов дронов ВСУ, заявили в МИД

С 1 января 2024 года более 100 мирных граждан пострадали от ударов украинских беспилотников, зафиксировано около 150 случаев применения противопехотных мин... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T10:39

2024-02-28T10:39

2024-02-28T10:53

специальная военная операция на украине

лисичанск

украина

киев

родион мирошник

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2ea2b8f08e4d9b7aae5e9e25ffd4c729.jpg

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. С 1 января 2024 года более 100 мирных граждан пострадали от ударов украинских беспилотников, зафиксировано около 150 случаев применения противопехотных мин "Лепесток", заявил в интервью РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Киев все активнее использует сбросы с беспилотников или дроны-камикадзе для откровенной охоты за мирными людьми. С 1 января 2024 года уже более ста гражданских жителей пострадали от ударов с беспилотников", - сказал Мирошник. Он отметил, что Киев прекрасно видит, по кому наносит удар, украинские войска используют беспилотники для ударов по старикам, детям, женщинам. Ремонтники, спасатели, коммунальные специалисты стали мишенью для украинских боевиков, указал дипломат. Мирошник добавил, что Киев применяет кассетные боеприпасы, которые запрещены в более чем 120 странах мира, а также игнорирует конвенцию о запрете противопехотных мин. "Много лет назад Украина отчиталась, что они запретили и уничтожили эти мины. Но они вдруг появились и активно используются, буквально тысячами забрасываются на территории Донбасса и Запорожья", - подчеркнул он. Дипломат рассказал, что ему удалось пообщаться с мирными гражданами после трагедии в Лисичанске. По словам Мирошника, у людей нет никакого страха и желания идти на уступки Украине. "Я задаюсь вопросом, чего они добиваются? Чтобы наши люди все бросили и ушли? Нет, они не бросят и не уйдут. Это наша земля, и мы будем за нее бороться... Такими деяниями они лишь демонстрируют свой звериный оскал и в отсутствии побед на поле боя "кормят" своих радикалов кровью мирных. Но за эти преступления придется ответить и ответить сполна", - указал Мирошник. В начале февраля в результате обстрела пекарни в Лисичанске погибли 29 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, 10 ранены. Лисичанск - город в ЛНР, находящийся близ линии фронта. Украинские войска, оставляя Лисичанск, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город. Читайте полный текст интервью Родиона Мирошника >>

https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html

https://ria.ru/20240227/soldaty-1929679698.html

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

лисичанск

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лисичанск, украина, киев, родион мирошник, вооруженные силы украины