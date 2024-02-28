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Более ста человек с января пострадали от ударов дронов ВСУ, заявили в МИД - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:39 28.02.2024 (обновлено: 10:53 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/bpla-1929924095.html
Более ста человек с января пострадали от ударов дронов ВСУ, заявили в МИД
Более ста человек с января пострадали от ударов дронов ВСУ, заявили в МИД - РИА Новости, 28.02.2024
Более ста человек с января пострадали от ударов дронов ВСУ, заявили в МИД
С 1 января 2024 года более 100 мирных граждан пострадали от ударов украинских беспилотников, зафиксировано около 150 случаев применения противопехотных мин... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T10:39
2024-02-28T10:53
специальная военная операция на украине
лисичанск
украина
киев
родион мирошник
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. С 1 января 2024 года более 100 мирных граждан пострадали от ударов украинских беспилотников, зафиксировано около 150 случаев применения противопехотных мин "Лепесток", заявил в интервью РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Киев все активнее использует сбросы с беспилотников или дроны-камикадзе для откровенной охоты за мирными людьми. С 1 января 2024 года уже более ста гражданских жителей пострадали от ударов с беспилотников", - сказал Мирошник. Он отметил, что Киев прекрасно видит, по кому наносит удар, украинские войска используют беспилотники для ударов по старикам, детям, женщинам. Ремонтники, спасатели, коммунальные специалисты стали мишенью для украинских боевиков, указал дипломат. Мирошник добавил, что Киев применяет кассетные боеприпасы, которые запрещены в более чем 120 странах мира, а также игнорирует конвенцию о запрете противопехотных мин. "Много лет назад Украина отчиталась, что они запретили и уничтожили эти мины. Но они вдруг появились и активно используются, буквально тысячами забрасываются на территории Донбасса и Запорожья", - подчеркнул он. Дипломат рассказал, что ему удалось пообщаться с мирными гражданами после трагедии в Лисичанске. По словам Мирошника, у людей нет никакого страха и желания идти на уступки Украине. "Я задаюсь вопросом, чего они добиваются? Чтобы наши люди все бросили и ушли? Нет, они не бросят и не уйдут. Это наша земля, и мы будем за нее бороться... Такими деяниями они лишь демонстрируют свой звериный оскал и в отсутствии побед на поле боя "кормят" своих радикалов кровью мирных. Но за эти преступления придется ответить и ответить сполна", - указал Мирошник. В начале февраля в результате обстрела пекарни в Лисичанске погибли 29 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, 10 ранены. Лисичанск - город в ЛНР, находящийся близ линии фронта. Украинские войска, оставляя Лисичанск, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город. Читайте полный текст интервью Родиона Мирошника &gt;&gt;
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html
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лисичанск
украина
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лисичанск, украина, киев, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Украина, Киев, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Более ста человек с января пострадали от ударов дронов ВСУ, заявили в МИД

Мирошник: более ста человек с января пострадали от ударов украинских дронов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. С 1 января 2024 года более 100 мирных граждан пострадали от ударов украинских беспилотников, зафиксировано около 150 случаев применения противопехотных мин "Лепесток", заявил в интервью РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«
"Киев все активнее использует сбросы с беспилотников или дроны-камикадзе для откровенной охоты за мирными людьми. С 1 января 2024 года уже более ста гражданских жителей пострадали от ударов с беспилотников", - сказал Мирошник.
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Он отметил, что Киев прекрасно видит, по кому наносит удар, украинские войска используют беспилотники для ударов по старикам, детям, женщинам. Ремонтники, спасатели, коммунальные специалисты стали мишенью для украинских боевиков, указал дипломат.
Мирошник добавил, что Киев применяет кассетные боеприпасы, которые запрещены в более чем 120 странах мира, а также игнорирует конвенцию о запрете противопехотных мин. "Много лет назад Украина отчиталась, что они запретили и уничтожили эти мины. Но они вдруг появились и активно используются, буквально тысячами забрасываются на территории Донбасса и Запорожья", - подчеркнул он.
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Дипломат рассказал, что ему удалось пообщаться с мирными гражданами после трагедии в Лисичанске. По словам Мирошника, у людей нет никакого страха и желания идти на уступки Украине.
"Я задаюсь вопросом, чего они добиваются? Чтобы наши люди все бросили и ушли? Нет, они не бросят и не уйдут. Это наша земля, и мы будем за нее бороться... Такими деяниями они лишь демонстрируют свой звериный оскал и в отсутствии побед на поле боя "кормят" своих радикалов кровью мирных. Но за эти преступления придется ответить и ответить сполна", - указал Мирошник.
В начале февраля в результате обстрела пекарни в Лисичанске погибли 29 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, 10 ранены.
Лисичанск - город в ЛНР, находящийся близ линии фронта. Украинские войска, оставляя Лисичанск, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.
Читайте полный текст интервью Родиона Мирошника >>
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
На Украине началась мировая война дронов
20 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскУкраинаКиевРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
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