https://ria.ru/20240228/blagotvoritelnost-1930006365.html

Москвичи пожертвовали более ста миллионов рублей через сервис на mos.ru

Москвичи пожертвовали более ста миллионов рублей через сервис на mos.ru - РИА Новости, 28.02.2024

Москвичи пожертвовали более ста миллионов рублей через сервис на mos.ru

Москвичи пожертвовали более ста миллионов рублей с помощью благотворительного сервиса на городском портале мэра и правительства Москвы, заявила пресс-служба... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T15:19

2024-02-28T15:19

2024-02-28T17:30

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Москвичи пожертвовали более ста миллионов рублей с помощью благотворительного сервиса на городском портале мэра и правительства Москвы, заявила пресс-служба столичного департамента информационных технологий."Больше 100 миллионов рублей пожертвовали москвичи с помощью благотворительного сервиса на городском портале mos.ru. С момента запуска в 2020 году им воспользовались уже свыше 85 тысяч человек", — говорится в сообщении. Отмечается, что средства направляют на поддержку подопечных столичных некоммерческих организаций. "За три года востребованность сервиса у горожан выросла в четыре раза. Если в 2021 году пользователи совершали около 3,6 тысячи пожертвований в месяц, то в 2023-м — 14 тысяч. Сегодня в проекте участвует 88 проверенных НКО. Они регулярно публикуют отчеты о проделанной работе", — цитирует пресс-служба заммэра Москвы Наталью Сергунину.По данным ведомства, в прошлом году москвичи направляли на благотворительность в среднем больше миллиона рублей в неделю. Средства шли на помощь многодетным семьям, пожилым, людям с особенностями здоровья, а также бездомным животным и другим подопечным представленных в сервисе организаций.Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о начале второго этапа отбора НКО для предоставления помещений от города. Участники смогут претендовать на помещения общей площадью около пяти тысяч квадратных метров.

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общество, москва, наталья сергунина, анастасия ракова