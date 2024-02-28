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Москвичи пожертвовали более ста миллионов рублей через сервис на mos.ru
Москвичи пожертвовали более ста миллионов рублей через сервис на mos.ru - РИА Новости, 28.02.2024
Москвичи пожертвовали более ста миллионов рублей через сервис на mos.ru
Москвичи пожертвовали более ста миллионов рублей с помощью благотворительного сервиса на городском портале мэра и правительства Москвы, заявила пресс-служба... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T15:19
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2024-02-28T17:30
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Москвичи пожертвовали более ста миллионов рублей с помощью благотворительного сервиса на городском портале мэра и правительства Москвы, заявила пресс-служба столичного департамента информационных технологий."Больше 100 миллионов рублей пожертвовали москвичи с помощью благотворительного сервиса на городском портале mos.ru. С момента запуска в 2020 году им воспользовались уже свыше 85 тысяч человек", — говорится в сообщении. Отмечается, что средства направляют на поддержку подопечных столичных некоммерческих организаций. "За три года востребованность сервиса у горожан выросла в четыре раза. Если в 2021 году пользователи совершали около 3,6 тысячи пожертвований в месяц, то в 2023-м — 14 тысяч. Сегодня в проекте участвует 88 проверенных НКО. Они регулярно публикуют отчеты о проделанной работе", — цитирует пресс-служба заммэра Москвы Наталью Сергунину.По данным ведомства, в прошлом году москвичи направляли на благотворительность в среднем больше миллиона рублей в неделю. Средства шли на помощь многодетным семьям, пожилым, людям с особенностями здоровья, а также бездомным животным и другим подопечным представленных в сервисе организаций.Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о начале второго этапа отбора НКО для предоставления помещений от города. Участники смогут претендовать на помещения общей площадью около пяти тысяч квадратных метров.
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общество, москва, наталья сергунина, анастасия ракова
Хорошие новости, Общество, Москва, Наталья Сергунина, Анастасия Ракова
Москвичи пожертвовали более ста миллионов рублей через сервис на mos.ru
Москвичи пожертвовали более 100 млн руб. через сервис на mos.ru с 2020 года