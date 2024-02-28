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Навстречу бизнесу: упрощенная выдача лицензий и разрешений станет законом - РИА Новости, 28.02.2024
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16:21 28.02.2024 (обновлено: 16:24 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/biznes-1929962235.html
Навстречу бизнесу: упрощенная выдача лицензий и разрешений станет законом
Навстречу бизнесу: упрощенная выдача лицензий и разрешений станет законом - РИА Новости, 28.02.2024
Навстречу бизнесу: упрощенная выдача лицензий и разрешений станет законом
Пилотный проект оптимизации выдачи лицензий и разрешений доказал свою эффективность и востребованность, и теперь упрощенный лицензионно-разрешительный режим... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T16:21
2024-02-28T16:24
россия
дмитрий григоренко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
твой бизнес
предприниматели
поддержка бизнеса
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Пилотный проект оптимизации выдачи лицензий и разрешений доказал свою эффективность и востребованность, и теперь упрощенный лицензионно-разрешительный режим будет закреплен законодательно; соответствующий законопроект по поручению вице-премьера - главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко подготовлен Минэкономразвития России.Законопроект (в виде поправок в 61 федеральный закон о лицензировании и разрешительных режимах) уже опубликован на официальном сайте для его общественного обсуждения. Инициатива изменит весь массив законов о лицензиях и разрешениях, говорится в сообщении аппарата вице-премьера."Благодаря системе обратной связи мы видим востребованность упрощенного механизма получения лицензий и разрешений у бизнеса. Поэтому мы не только закрепляем результаты проекта на постоянной основе, но и продолжаем развивать его за счет дальнейшего упрощения процедуры и сокращения сроков оказания услуг", - рассказал Григоренко, курирующий проект.Запрос от бизнесаНад созданием комфортного делового климата правительство работает комплексно, постоянно пересматривая обязательные требования, изменяя процедуры и формы контроля их соблюдения. В том числе, это делается с помощью мер поддержки и возможностей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" благодаря которому в России создана и развивается комплексная инфраструктура поддержки бизнеса. По всей стране сегодня работают более 430 центров "Мой бизнес", где только в прошлом году поддержку получили более 550 тысяч субъектов МСП, самозанятых и граждан, планирующих стать предпринимателями.Смягчая контроль за ведением предпринимательской деятельности, власти одновременно снижают административные барьеры по выходу бизнеса на рынок. Поэтому проект по совершенствованию лицензионно-разрешительной деятельности стал логичным продолжением реформы контроля и надзора."Перевод госуслуг по выдаче лицензий и разрешений в электронную форму с возможностью подавать заявления через ЕПГУ, безусловно, является положительным, прогрессивным шагом при взаимодействии бизнеса и органов власти. Практический опыт бизнеса свидетельствует, что цифровизация госуслуг в этой части дисциплинирует органы власти в части соблюдения сроков процедур. Вместе с тем, бизнес отмечает важным повышать гибкость электронных форматов оказания услуг: предусматривать возможность приостанавливать срок исполнения услуг со стороны органа власти, чтобы позволить заявителю устранить замечания, а также продлевать сроки по закрытому перечню оснований, что позволит избежать формальных отказов и повторного прохождения процедур", - прокомментировал инициативу ответственный секретарь Экспертного центра по контрольно-надзорной деятельности Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Денис Домашнев, его слова привели в пресс-службе организации.До старта проекта процесс получения лицензий и разрешений всегда сопровождался не только потерей времени, но и финансовыми издержками предпринимателей, что расходилось с общей политикой государства по снижению административной нагрузки на бизнес. Поэтому главной целью начавшегося в 2021 году эксперимента стало максимальное упрощение процедуры: получение лицензий и разрешений должно было стать максимально простым, удобным, быстрым и прозрачным."Запрос на упрощение исходил от самого бизнеса. Рабочие группы, которые участвовали в реализации механизма "регуляторной гильотины", обращали внимание, что многие требования к получателям разрешений избыточны, а процедура занимает месяцы, а иногда - более года. При этом получение лицензий и разного рода разрешений (ежегодно их выдается более 1 миллиона) является обязательным условием для многих видов деятельности", - пояснили в аппарате вице-премьера.Одно окно на госуслугахЦифровизацию процедуры выдачи лицензий и разрешений решено было реализовать через портал Госуслуг, где уже существует необходимая инфраструктура. На портале был запущен специальный сервис для подачи заявлений на получение лицензий и разрешений, где пользователю нужно заполнить минимальное количество полей. При этом за счет межведомственного обмена данными предприниматели были избавлены от необходимости сканировать и прикладывать большое количество документов."Простой порядок действий позволяет предпринимателю пользоваться сервисом интуитивно, без приобретения специальных знаний. Кроме того, предприниматель в режиме реального времени может отслеживать ход рассмотрения своего обращения. Сервис гарантирует прозрачность каждого этапа прохождения заявки", - указали в аппарате куратора проекта.Перевод лицензирования в электронный вид был завершен еще к концу 2021 года, что позволило сократить среднее количество документов на оформление лицензии вдвое - с 10 до пяти, а срок получения услуги втрое - с 45 до 15 рабочих дней. Например, срок выдачи лицензии на фармацевтическую деятельность (аптеки) сокращен с 45 до 10 дней. По данным аппарата вице-премьера, сегодня больше половины всех обращений за лицензиями уже идет через Госуслуги.Работа по выводу на портал Госуслуг разрешительных режимов была более сложной и шла поэтапно, поскольку процедуры получения разрешений различаются по срокам, набору и количеству документов, форме и правилам. В результате, с момента старта проекта срок принятия решений о выдаче разрешений сократился в среднем на 43%, а количество предоставляемых документов - на 38%. К примеру, государственная аккредитация образовательной деятельности доступна в электронном виде с сокращением числа документов с 20 до трех, и сроков - с 75 до 25 дней."Реализация проекта позволила существенно сократить период "холостой" работы бизнеса на ранних этапах, предприниматели могут сразу перейти к своей непосредственной работе", - указали в аппарате вице-премьера.Всего с начала эксперимента, в котором участвовали 43 федеральных ведомства и две госкорпорации, были оптимизированы 423 разрешительных процедуры, в том числе 51 лицензия. Все они в настоящее время доступны на портале Госуслуг.Обратная связьВ 2023 году правительство по поручению президента применило практику досудебного обжалования к сфере разрешительной деятельности. Для этого на Госуслугах был запущен соответствующий сервис."Этот механизм доказал свою эффективность в рамках обжалования решений контрольных органов. В настоящее время подать жалобу с помощью сервиса можно как в случае получения отказа на выдачу всех лицензий и наиболее массовых видов разрешений, так и при условии несоблюдения сроков оказания госуслуги, нарушения порядка выдачи документа или требования дополнительной оплаты", - уточнили в аппарате вице-премьера.Сегодня предприниматели могут обжаловать решения и действия разрешительных органов для более чем 320 востребованных бизнесом разрешительных документов, говорится в сообщении. В 2024 году аппарат правительства продолжит осуществлять мониторинг и вести работу по повышению качества сервиса на основе обратной связи с предпринимателями. Так, планируется дальнейшее сокращение сроков и количества документов для оформления разрешительных документов. Кроме того, прорабатывается возможность проактивного автопродления действующих лицензий и разрешений (в случае, если бизнес соответствует всем требованиям).
https://ria.ru/20240226/biznes-1928937522.html
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россия, дмитрий григоренко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), предприниматели, поддержка бизнеса
Россия, Дмитрий Григоренко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Твой бизнес, Предприниматели, Поддержка бизнеса

Навстречу бизнесу: упрощенная выдача лицензий и разрешений станет законом

© iStock.com / ijeabБизнесмен подписывает документы
Бизнесмен подписывает документы - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© iStock.com / ijeab
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Пилотный проект оптимизации выдачи лицензий и разрешений доказал свою эффективность и востребованность, и теперь упрощенный лицензионно-разрешительный режим будет закреплен законодательно; соответствующий законопроект по поручению вице-премьера - главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко подготовлен Минэкономразвития России.
Законопроект (в виде поправок в 61 федеральный закон о лицензировании и разрешительных режимах) уже опубликован на официальном сайте для его общественного обсуждения. Инициатива изменит весь массив законов о лицензиях и разрешениях, говорится в сообщении аппарата вице-премьера.
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"Благодаря системе обратной связи мы видим востребованность упрощенного механизма получения лицензий и разрешений у бизнеса. Поэтому мы не только закрепляем результаты проекта на постоянной основе, но и продолжаем развивать его за счет дальнейшего упрощения процедуры и сокращения сроков оказания услуг", - рассказал Григоренко, курирующий проект.

Запрос от бизнеса

Над созданием комфортного делового климата правительство работает комплексно, постоянно пересматривая обязательные требования, изменяя процедуры и формы контроля их соблюдения. В том числе, это делается с помощью мер поддержки и возможностей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" благодаря которому в России создана и развивается комплексная инфраструктура поддержки бизнеса. По всей стране сегодня работают более 430 центров "Мой бизнес", где только в прошлом году поддержку получили более 550 тысяч субъектов МСП, самозанятых и граждан, планирующих стать предпринимателями.
Смягчая контроль за ведением предпринимательской деятельности, власти одновременно снижают административные барьеры по выходу бизнеса на рынок. Поэтому проект по совершенствованию лицензионно-разрешительной деятельности стал логичным продолжением реформы контроля и надзора.
"Перевод госуслуг по выдаче лицензий и разрешений в электронную форму с возможностью подавать заявления через ЕПГУ, безусловно, является положительным, прогрессивным шагом при взаимодействии бизнеса и органов власти. Практический опыт бизнеса свидетельствует, что цифровизация госуслуг в этой части дисциплинирует органы власти в части соблюдения сроков процедур. Вместе с тем, бизнес отмечает важным повышать гибкость электронных форматов оказания услуг: предусматривать возможность приостанавливать срок исполнения услуг со стороны органа власти, чтобы позволить заявителю устранить замечания, а также продлевать сроки по закрытому перечню оснований, что позволит избежать формальных отказов и повторного прохождения процедур", - прокомментировал инициативу ответственный секретарь Экспертного центра по контрольно-надзорной деятельности Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Денис Домашнев, его слова привели в пресс-службе организации.
До старта проекта процесс получения лицензий и разрешений всегда сопровождался не только потерей времени, но и финансовыми издержками предпринимателей, что расходилось с общей политикой государства по снижению административной нагрузки на бизнес. Поэтому главной целью начавшегося в 2021 году эксперимента стало максимальное упрощение процедуры: получение лицензий и разрешений должно было стать максимально простым, удобным, быстрым и прозрачным.
"Запрос на упрощение исходил от самого бизнеса. Рабочие группы, которые участвовали в реализации механизма "регуляторной гильотины", обращали внимание, что многие требования к получателям разрешений избыточны, а процедура занимает месяцы, а иногда - более года. При этом получение лицензий и разного рода разрешений (ежегодно их выдается более 1 миллиона) является обязательным условием для многих видов деятельности", - пояснили в аппарате вице-премьера.
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Одно окно на госуслугах

Цифровизацию процедуры выдачи лицензий и разрешений решено было реализовать через портал Госуслуг, где уже существует необходимая инфраструктура. На портале был запущен специальный сервис для подачи заявлений на получение лицензий и разрешений, где пользователю нужно заполнить минимальное количество полей. При этом за счет межведомственного обмена данными предприниматели были избавлены от необходимости сканировать и прикладывать большое количество документов.
"Простой порядок действий позволяет предпринимателю пользоваться сервисом интуитивно, без приобретения специальных знаний. Кроме того, предприниматель в режиме реального времени может отслеживать ход рассмотрения своего обращения. Сервис гарантирует прозрачность каждого этапа прохождения заявки", - указали в аппарате куратора проекта.
Перевод лицензирования в электронный вид был завершен еще к концу 2021 года, что позволило сократить среднее количество документов на оформление лицензии вдвое - с 10 до пяти, а срок получения услуги втрое - с 45 до 15 рабочих дней. Например, срок выдачи лицензии на фармацевтическую деятельность (аптеки) сокращен с 45 до 10 дней. По данным аппарата вице-премьера, сегодня больше половины всех обращений за лицензиями уже идет через Госуслуги.
Работа по выводу на портал Госуслуг разрешительных режимов была более сложной и шла поэтапно, поскольку процедуры получения разрешений различаются по срокам, набору и количеству документов, форме и правилам. В результате, с момента старта проекта срок принятия решений о выдаче разрешений сократился в среднем на 43%, а количество предоставляемых документов - на 38%. К примеру, государственная аккредитация образовательной деятельности доступна в электронном виде с сокращением числа документов с 20 до трех, и сроков - с 75 до 25 дней.
"Реализация проекта позволила существенно сократить период "холостой" работы бизнеса на ранних этапах, предприниматели могут сразу перейти к своей непосредственной работе", - указали в аппарате вице-премьера.
Всего с начала эксперимента, в котором участвовали 43 федеральных ведомства и две госкорпорации, были оптимизированы 423 разрешительных процедуры, в том числе 51 лицензия. Все они в настоящее время доступны на портале Госуслуг.

Обратная связь

В 2023 году правительство по поручению президента применило практику досудебного обжалования к сфере разрешительной деятельности. Для этого на Госуслугах был запущен соответствующий сервис.
"Этот механизм доказал свою эффективность в рамках обжалования решений контрольных органов. В настоящее время подать жалобу с помощью сервиса можно как в случае получения отказа на выдачу всех лицензий и наиболее массовых видов разрешений, так и при условии несоблюдения сроков оказания госуслуги, нарушения порядка выдачи документа или требования дополнительной оплаты", - уточнили в аппарате вице-премьера.
Сегодня предприниматели могут обжаловать решения и действия разрешительных органов для более чем 320 востребованных бизнесом разрешительных документов, говорится в сообщении.
В 2024 году аппарат правительства продолжит осуществлять мониторинг и вести работу по повышению качества сервиса на основе обратной связи с предпринимателями. Так, планируется дальнейшее сокращение сроков и количества документов для оформления разрешительных документов. Кроме того, прорабатывается возможность проактивного автопродления действующих лицензий и разрешений (в случае, если бизнес соответствует всем требованиям).
 
Твой бизнесРоссияДмитрий ГригоренкоМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ПредпринимателиПоддержка бизнеса
 
 
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