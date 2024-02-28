https://ria.ru/20240228/biznes-1929882416.html

Эксперт объяснил, зачем на самом деле крупный бизнес переезжает Россию

Эксперт объяснил, зачем на самом деле крупный бизнес переезжает Россию - РИА Новости, 28.02.2024

Эксперт объяснил, зачем на самом деле крупный бизнес переезжает Россию

Компаниям выгодно переводить бизнес в Россию, несмотря на то, что здесь сложнее спрятаться от налогов, чем в офшорах, рассказала в интервью агентству “Прайм”... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T02:15

2024-02-28T02:15

2024-02-28T02:15

экономика

россия

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Компаниям выгодно переводить бизнес в Россию, несмотря на то, что здесь сложнее спрятаться от налогов, чем в офшорах, рассказала в интервью агентству “Прайм” руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР Президентской Академии РАНХиГС Антонина Левашенко.По ее словам, главный плюс — повышение прозрачности бизнеса. Кроме того, перевод бизнеса в Россию повысит устойчивость к санкциям. При этом российское законодательство предлагает таким предприятиям оптимальный налоговый режим. Например, можно зарегистрироваться в специальных административных районах (Калининграде и Приморье) и получить ряд преференций.Помимо этого, офшорные предприятия не могут получать кредиты ВЭБ.РФ, бюджетные субсидии, инвестиции, госгарантии, а также участвовать в госзакупках. Все это доступно лишь компаниям, переехавшим в Россию. Поэтому можно ожидать, что в перспективе бизнес из таких секторов, как телеком, ретейл, энергетика и добыча вернут активы на родину, подытожила Левашенко.

https://ria.ru/20231213/sanktsii_protiv_rossii-1915410737.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия