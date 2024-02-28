Эксперт объяснил, зачем на самом деле крупный бизнес переезжает Россию
Эксперт Левашенко: компании переезжают в Россию из-за прозрачности бизнеса
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Компаниям выгодно переводить бизнес в Россию, несмотря на то, что здесь сложнее спрятаться от налогов, чем в офшорах, рассказала в интервью агентству “Прайм” руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР Президентской Академии РАНХиГС Антонина Левашенко.
По ее словам, главный плюс — повышение прозрачности бизнеса. Кроме того, перевод бизнеса в Россию повысит устойчивость к санкциям. При этом российское законодательство предлагает таким предприятиям оптимальный налоговый режим. Например, можно зарегистрироваться в специальных административных районах (Калининграде и Приморье) и получить ряд преференций.
Помимо этого, офшорные предприятия не могут получать кредиты ВЭБ.РФ, бюджетные субсидии, инвестиции, госгарантии, а также участвовать в госзакупках. Все это доступно лишь компаниям, переехавшим в Россию. Поэтому можно ожидать, что в перспективе бизнес из таких секторов, как телеком, ретейл, энергетика и добыча вернут активы на родину, подытожила Левашенко.