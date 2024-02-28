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Байден отправился на медосмотр в больницу - РИА Новости, 28.02.2024
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18:57 28.02.2024 (обновлено: 18:58 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/biden-1930069574.html
Байден отправился на медосмотр в больницу
Байден отправился на медосмотр в больницу - РИА Новости, 28.02.2024
Байден отправился на медосмотр в больницу
Президент США Джо Байден сообщил, что едет в больницу для прохождения ежегодного медицинского осмотра, передают корреспонденты белодомовского пула. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T18:57
2024-02-28T18:58
в мире
сша
вашингтон (штат)
джо байден
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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что едет в больницу для прохождения ежегодного медицинского осмотра, передают корреспонденты белодомовского пула. Байден с утра по вашингтонскому времени отправился в медицинский центр Уолтера Рида – военный госпиталь, расположенный недалеко от Вашингтона. Американские лидеры обязаны ежегодно показываться врачам с обнародованием результатов проверок.
https://ria.ru/20240222/putin-1929005088.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), джо байден
В мире, США, Вашингтон (штат), Джо Байден
Байден отправился на медосмотр в больницу

Байден отправился в центр Уолтера Рида на ежегодный медосмотр

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что едет в больницу для прохождения ежегодного медицинского осмотра, передают корреспонденты белодомовского пула.
Байден с утра по вашингтонскому времени отправился в медицинский центр Уолтера Рида – военный госпиталь, расположенный недалеко от Вашингтона.
Американские лидеры обязаны ежегодно показываться врачам с обнародованием результатов проверок.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
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