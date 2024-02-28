https://ria.ru/20240228/biden-1930069574.html

Байден отправился на медосмотр в больницу

Байден отправился на медосмотр в больницу - РИА Новости, 28.02.2024

Байден отправился на медосмотр в больницу

Президент США Джо Байден сообщил, что едет в больницу для прохождения ежегодного медицинского осмотра, передают корреспонденты белодомовского пула. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T18:57

2024-02-28T18:57

2024-02-28T18:58

в мире

сша

вашингтон (штат)

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914280411_0:0:1612:907_1920x0_80_0_0_eb81e5402af94ba9af00b61b2059dbec.jpg

ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что едет в больницу для прохождения ежегодного медицинского осмотра, передают корреспонденты белодомовского пула. Байден с утра по вашингтонскому времени отправился в медицинский центр Уолтера Рида – военный госпиталь, расположенный недалеко от Вашингтона. Американские лидеры обязаны ежегодно показываться врачам с обнародованием результатов проверок.

https://ria.ru/20240222/putin-1929005088.html

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (штат), джо байден