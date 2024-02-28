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Безработица в январе вернулась на исторический минимум в 2,9 процента - РИА Новости, 28.02.2024
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19:33 28.02.2024 (обновлено: 19:51 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/bezrabotitsa-1930075232.html
Безработица в январе вернулась на исторический минимум в 2,9 процента
Безработица в январе вернулась на исторический минимум в 2,9 процента - РИА Новости, 28.02.2024
Безработица в январе вернулась на исторический минимум в 2,9 процента
Безработица в России в январе снизилась до 2,9%, вернувшись на исторический минимум, следует из данных Росстата. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T19:33
2024-02-28T19:51
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
международная организация труда
экономика
общество
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Безработица в России в январе снизилась до 2,9%, вернувшись на исторический минимум, следует из данных Росстата."Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в январе 2024 года составил 2,9% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе ведомства.Безработица в России в октябре и ноябре 2023 года находилась на историческом минимуме в 2,9%. В декабре она составила 3%."В январе 2024 года 2,1 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", - сообщает Росстат.Если месяцем ранее общая численность безработных в стране составляла 2,289 миллиона человек, то в январе она снизилась до 2,15 миллиона человек (меньше, чем в октябре и ноябре).Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу января 2024 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,5 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,4 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,3 миллиона человек получали пособие по безработице.Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в январе 2023 года составила 75,4 миллиона человек.
https://ria.ru/20240222/mishustin-1928939149.html
https://ria.ru/20231129/bezrabotitsa-1912623895.html
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), международная организация труда, экономика, общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Международная организация труда, Экономика, Общество, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
Безработица в январе вернулась на исторический минимум в 2,9 процента

Росстат: безработица в России в январе вернулась на исторический минимум в 2,9%

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Безработица в России в январе снизилась до 2,9%, вернувшись на исторический минимум, следует из данных Росстата.
"Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в январе 2024 года составил 2,9% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе ведомства.
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Безработица в России в октябре и ноябре 2023 года находилась на историческом минимуме в 2,9%. В декабре она составила 3%.
"В январе 2024 года 2,1 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", - сообщает Росстат.
Если месяцем ранее общая численность безработных в стране составляла 2,289 миллиона человек, то в январе она снизилась до 2,15 миллиона человек (меньше, чем в октябре и ноябре).
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Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу января 2024 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,5 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,4 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,3 миллиона человек получали пособие по безработице.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в январе 2023 года составила 75,4 миллиона человек.
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