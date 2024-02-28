https://ria.ru/20240228/belorussiya-1930065141.html

СМИ: в Польше готовят боевиков для захвата власти в Белоруссии

СМИ: в Польше готовят боевиков для захвата власти в Белоруссии - РИА Новости, 28.02.2024

СМИ: в Польше готовят боевиков для захвата власти в Белоруссии

Члены террористической организации BYPOL, близкие к белорусской оппозиции, обучаются на полигонах в Польше, чтобы осуществить военный переворот в Белоруссии,... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T18:32

2024-02-28T18:32

2024-02-28T18:32

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ГААГА, 28 фев - РИА Новости. Члены террористической организации BYPOL, близкие к белорусской оппозиции, обучаются на полигонах в Польше, чтобы осуществить военный переворот в Белоруссии, передает бельгийский телеканал VRT со ссылкой на лидера организации Александра Азарова. "Группа бывших белорусских полицейских и военнослужащих заявляет, что у них есть план по свержению президента Белоруссии (Александра - ред.) Лукашенко", - сообщил VRT в среду. Это следует из интервью телеканалу Александра Азарова, который руководит террористической организацией BYPOL, созданной бывшими сотрудниками силовых структур для противодействия белорусским властям. Азаров, которого в этом месяце суд Белоруссии приговорил заочно к 25 годам лишения свободы, ранее сбежал на Украину, а затем в Польшу. Он сообщил телеканалу, что из Польши члены организации готовят переворот в Белоруссии и пытаются организовать диверсии на территории страны. Так, члены BYPOL проходят подготовку на военных полигонах в Польше, где их обучают бывшие спецназовцы. "Здесь уже прошли обучение сотни человек", - заявил Азаров. По его словам, члены группировки также организовывали диверсии на белорусских железных дорогах в первые недели российской спецоперации на Украине. В августе 2022 года Верховный суд Белоруссии признал BYPOL террористической организацией. В генпрокуратуре Белоруссии ранее поясняли, что организация была создана в октябре 2020 года на территории Польши по инициативе бывших сотрудников правоохранительных органов Белоруссии, но с мая 2021 года BYPOL используется с целью объединения сторонников без учета их принадлежности к силовым ведомствам.

https://ria.ru/20230625/belorussiya-1880370214.html

https://ria.ru/20240216/belorussiya-1927759318.html

белоруссия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, польша