https://ria.ru/20240228/belorussiya-1929960175.html

В Белоруссии депутаты приняли закон о SMS-повестках в военкомат

В Белоруссии депутаты приняли закон о SMS-повестках в военкомат - РИА Новости, 28.02.2024

В Белоруссии депутаты приняли закон о SMS-повестках в военкомат

Депутаты нижней палаты белорусского парламента приняли во втором, окончательном чтении, законопроект по вопросам обеспечения национальной безопасности, который... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T12:38

2024-02-28T12:38

2024-02-28T12:38

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МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Депутаты нижней палаты белорусского парламента приняли во втором, окончательном чтении, законопроект по вопросам обеспечения национальной безопасности, который в том числе вводит возможность SMS-повесток в военкомат, передает корреспондент РИА Новости. Документ еще должен быть одобрен верхней палатой парламента и подписан президентом. Как пояснили в комиссии по нацбезопасности нижней палаты парламента, законопроект направлен на комплексное совершенствование правоотношений в сфере обеспечения нацбезопасности с целью повышения эффективности реагирования на возникающие вызовы и угрозы. Он предусматривает корректировку законодательства в области обороны и нацбезопасности, о труде, о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, о государственном социальном страховании, об административных правонарушениях, а также процессуально-исполнительного законодательства об административных правонарушениях. В частности, законопроектом предусматриваются установление возможности информирования граждан о необходимости явки в военный комиссариат, орган госбезопасности посредством SMS-сообщений. Причем, как ранее сообщали в минобороны, в период мобилизации в военное время такое сообщение будет являться аналогом обычной повестки. Получение SMS-сообщения в мирное время является дополнительным источником оповещения. Предполагается также наделение военных комиссаров правом ограничивать выезд за пределы Белоруссии граждан, нарушающих обязанности по воинскому учету и уклоняющихся от призыва. Законопроектом также предусмотрено усиление ответственности за совершение административных правонарушений против порядка приписки граждан к призывным участкам, призыва на воинскую службу и воинского учета, предоставление гражданам дополнительных гарантий и компенсаций в связи с их призывом или поступлением на военную службу. Документ предполагает оптимизацию порядка оценки состояния здоровья призывника для определения его годности к военной службе, правовые основы добровольного участия граждан в работах оборонного характера в мирное время, актуализацию перечня мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации. Также определены компетенции и функции уполномоченного государственного органа по мобилизационной подготовке экономики, уточнен перечень категорий граждан, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929360871.html

https://ria.ru/20240220/lukashenko-1928405661.html

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