https://ria.ru/20240228/bayden-1929896446.html

Байден побеждает на демократических праймериз в Мичигане, пишут СМИ

Байден побеждает на демократических праймериз в Мичигане, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2024

Байден побеждает на демократических праймериз в Мичигане, пишут СМИ

Действующий президент США Джо Байден побеждает на первичном голосовании за кандидатов в президенты страны от Демократической партии в штате Мичиган,... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T05:25

2024-02-28T05:25

2024-02-28T05:25

в мире

мичиган

сша

джо байден

дональд трамп

никки хейли

выборы президента сша

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден побеждает на первичном голосовании за кандидатов в президенты страны от Демократической партии в штате Мичиган, свидетельствуют прогнозы телеканалов CNN и Fox. По оценкам CNN, американский лидер набирает более 78,5% голосов избирателей после обработки 10% бюллетеней. Его конкурент Дин Филлипс получает менее 3%. Fox News по итогам обработки 14% бюллетеней отдает Байдену 79%, Филлипс также не смог преодолеть барьер в 3%. Оба телеканала прогнозируют победу Байдена. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240225/smi-1929278304.html

мичиган

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в мире, мичиган, сша, джо байден, дональд трамп, никки хейли, выборы президента сша