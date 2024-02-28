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Байден побеждает на демократических праймериз в Мичигане, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2024
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05:25 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/bayden-1929896446.html
Байден побеждает на демократических праймериз в Мичигане, пишут СМИ
Байден побеждает на демократических праймериз в Мичигане, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2024
Байден побеждает на демократических праймериз в Мичигане, пишут СМИ
Действующий президент США Джо Байден побеждает на первичном голосовании за кандидатов в президенты страны от Демократической партии в штате Мичиган,... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T05:25
2024-02-28T05:25
в мире
мичиган
сша
джо байден
дональд трамп
никки хейли
выборы президента сша
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден побеждает на первичном голосовании за кандидатов в президенты страны от Демократической партии в штате Мичиган, свидетельствуют прогнозы телеканалов CNN и Fox. По оценкам CNN, американский лидер набирает более 78,5% голосов избирателей после обработки 10% бюллетеней. Его конкурент Дин Филлипс получает менее 3%. Fox News по итогам обработки 14% бюллетеней отдает Байдену 79%, Филлипс также не смог преодолеть барьер в 3%. Оба телеканала прогнозируют победу Байдена. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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в мире, мичиган, сша, джо байден, дональд трамп, никки хейли, выборы президента сша
В мире, Мичиган, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Никки Хейли, Выборы президента США
Байден побеждает на демократических праймериз в Мичигане, пишут СМИ

Прогнозы: Байден побеждает на демократических праймериз в штате Мичиган

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден побеждает на первичном голосовании за кандидатов в президенты страны от Демократической партии в штате Мичиган, свидетельствуют прогнозы телеканалов CNN и Fox.
По оценкам CNN, американский лидер набирает более 78,5% голосов избирателей после обработки 10% бюллетеней. Его конкурент Дин Филлипс получает менее 3%. Fox News по итогам обработки 14% бюллетеней отдает Байдену 79%, Филлипс также не смог преодолеть барьер в 3%. Оба телеканала прогнозируют победу Байдена.
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Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
 
В миреМичиганСШАДжо БайденДональд ТрампНикки ХейлиВыборы президента США
 
 
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