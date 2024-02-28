https://ria.ru/20240228/artilleriya-1929898818.html

В армии США рассказали о роли артиллерии в войсках России

В армии США рассказали о роли артиллерии в войсках России - РИА Новости, 28.02.2024

В армии США рассказали о роли артиллерии в войсках России

Сухопутные войска России на современном этапе своей эволюции повышают точность разведки, дальность и скорострельность огня, применяют различные виды... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T06:06

2024-02-28T06:06

2024-02-28T06:06

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сша

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иосиф сталин (джугашвили)

япония

виктор мураховский

в мире

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Сухопутные войска России на современном этапе своей эволюции повышают точность разведки, дальность и скорострельность огня, применяют различные виды высокоточного оружия, объединяют в своих ударных действиях все возможные силы и средства, однако "богом войны" для российских сил остается артиллерия, как об этом говорил Иосиф Сталин, говорится в отчете штаба сухопутных войск США. В публикации указывается, что сегодня Сухопутные войска России объединяют воздействие всех доступных сил и средств, в том числе в состав их ударов включены средства ракетных войск и артиллерии, радиоэлектронной борьбы, войск радиационной, химической и биологической защиты (у них, в частности, находятся тяжелые огнеметные системы – ред.), возможности Воздушно-космических сил и нерегулярные военные средства. "В то время как вооруженные силы советской эпохи полагались на массированное применение артиллерии для достижения желаемых результатов на поле боя, текущие и будущие Сухопутные войска России объединят возможности более точной разведки, повышенной дальности и скорострельности огня, автоматических систем управления, но в то же время по-прежнему будут использовать массированный огонь для получения желаемого урона по целям нападающей стороны", - указывается в отчете. Авторы отмечают, что сегодня российские беспилотники регулярно используются с артиллерийскими подразделениями для обеспечения обнаружения целей противника в режиме реального времени. Реорганизованные Сухопутные войска России продолжают развивать в том числе возможности сетецентрической войны в условиях перехода к информационному доминированию на поле боя, пишет штаб армии США. Увеличившийся информационный поток в российской армии позволяет в большей степени полагаться на точное поражение целей. В российских Сухопутных войсках результаты высокоточного поражения целей считаются сопоставимыми по эффективности с применением тактического ядерного оружия. В частности, говорится в документе, Россия применяет обычное высокоточное оружие для проведения стратегических операций по уничтожению критически важных объектов противника. "Эта эволюция не меняет использования Сухопутными войсками РФ огня как главного средства в ходе обороны и нападения в локальных войнах и вооруженных конфликтах. Развивая концепцию комплексного огня, российская военная культура продолжает рассматривать артиллерийский огонь (имеется в виду и ствольная, и реактивная артиллерия – ред.) как истинного "бога войны", в соответствии с выражением, которое приписывают Иосифу Сталину во время Второй мировой войны", - указывается в отчете. Выражение "Артиллерия – бог войны!", в частности, приводил как прямую речь Сталина военный корреспондент Александр Чаковский в своем романе "Блокада". Как пояснил РИА Новости один из ведущих российских военных аналитиков, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, для американских военных аналитиков штаба Сухопутных войск США тезис о приоритете артиллерийского огня остается не до конца понятен, потому что американцы всегда делали ставку прежде всего на авиацию. "В то же время опыт множества войн и конфликтов демонстрирует, что контроль территорий и победа достигается наземными силами – это, действительно, прежде всего артиллерия и пехота, а также танки и средства противовоздушной обороны. Авиация занимает свою нишу, но не является приоритетным средством разгрома противника и, в принципе, самостоятельно этого сделать никак не может в силу своей специфики. У самих США ни разу не получилось выиграть войну с помощью авиации. Возможно, здесь их сбил с толку тенденциозно осмысленный опыт войны с Японией: из внимания их концептуальной военной науки "выпал" тот факт, что Квантунская армия, общей численностью вместе с союзниками более 1 миллиона человек, была разгромлена на материке советскими войсками. Собственно, этот разгром стал главной причиной капитуляции Японии, а не потеря японского флота от американских авианосцев и не атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки", - сказал он. В то же время Мураховский отметил, что "на сегодняшний день российская артиллерия, к сожалению, не достигла того качества, которого хотелось бы". "Положительных моментов много. Сегодня, действительно, в зоне проведения СВО наш расход боеприпасов кратно вырос по сравнению с противником, мы успешно и значительно чаще стали применять управляемые снаряды "Краснополь", различные корректируемые артиллерийские и минометные боеприпасы, нормально работают наши разведывательно-огневые комплексы, включая уже ставшую стандартной пару "гаубица/огневой взвод – БПЛА". В то же время, у нас пока не задействованы многие виды огня. Например, такие виды огня, как огневой вал или подвижный заградительный огонь, практически сегодня не применяются. Не говоря уже о таком новаторском приеме ведения артиллерийского огня, как "подвижная огневая зона", отрабатывавшемся на учениях советской армией с 80-х годов и являющимся специфической разновидностью подвижного заградительного огня. Эффективность контрбатарейной борьбы ствольной артиллерии против аналогичных систем противника тоже пока далека от идеала. В войсках большой разнобой артиллерийских систем - от "допотопных" Д-20 до новейших 2С35 "Коалиция". Плюс сказывается износ стволов", - отметил Мураховский. Аналитик считает, что российской артиллерии "необходимо еще время, чтобы прийти в норму, нужно наращивать ее численность и единообразие, расширять виды и приемы огня применяемые на поле боя чтобы атаки осуществлялись не только специально подготовленными штурмовыми группами, но и обычная пехота могла наступать вслед за огневым валом при поддержке танков и иных средств". По его словам, в самой ближайшей перспективе необходимо стремиться к оснащению автоматизированными системами управления наведением и огнем каждого орудия, как самоходного, так и буксируемого, автоматизированые прицелы должен получить каждый миномет. Это позволит вести огонь артиллерийским подразделениям в рассредоточенных порядках с минимальным временем открытия огня с марша, при смене позиции и по координатам внезапно появляющихся целей. Артиллерийские подразделения получат возможность, действуя рассредоточено и при этом постоянно меняя огневые позиции, непрерывно накрывать противника массированным сосредоточенным огнем. "Необходимо расширять номенклатуру применяемых артиллерийских боеприпасов. У нас имелась вполне перспективная разработка модулей коррекции для артиллерийский боеприпасов. Эти модули коррекции и навигации позволяли стандартные артиллерийские снаряды калибра 122-152 миллиметра превращать в высокоточные за счет простой замены головного взрывателя на модуль коррекции. Эту программу можно реанимировать", - подытожил эксперт.

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

https://ria.ru/20240228/oborona-1929890004.html

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сша, россия, иосиф сталин (джугашвили), япония, виктор мураховский, в мире, вооруженные силы сша, вооруженные силы рф