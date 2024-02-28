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В Армении заявили о задержании азербайджанского солдата - РИА Новости, 28.02.2024
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12:12 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/armeniya-1929951952.html
В Армении заявили о задержании азербайджанского солдата
В Армении заявили о задержании азербайджанского солдата - РИА Новости, 28.02.2024
В Армении заявили о задержании азербайджанского солдата
Служба национальной безопасности Армении сообщает, что вооруженный солдат азербайджанской армии рано утром пересек границу на сюникском участке и был задержан. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T12:12
2024-02-28T12:12
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ЕРЕВАН, 28 фев - РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении сообщает, что вооруженный солдат азербайджанской армии рано утром пересек границу на сюникском участке и был задержан. "Примерно в 5.15 (4.15 мск) на приграничном участке близ общины Тех Сюникской области армяно-азербайджанскую линию соприкосновения пересек военнослужащий ВС Азербайджана, вооруженный автоматом с одной обоймой. Он был обезврежен военнослужащими минобороны Армении", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СНБ. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. В окрестностях армянского села Тех проходит граница с Азербайджаном. На противоположной стороне располагается Лачинский район, перешедший под контроль Баку в конце 2020 года.
https://ria.ru/20240225/azerbaydzhan-1929352081.html
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в мире, армения, того, азербайджан
В мире, Армения, Того, Азербайджан
В Армении заявили о задержании азербайджанского солдата

СНБ Армении: азербайджанский солдат c АКМ пересек границу и был задержан

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 28 фев - РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении сообщает, что вооруженный солдат азербайджанской армии рано утром пересек границу на сюникском участке и был задержан.
«
"Примерно в 5.15 (4.15 мск) на приграничном участке близ общины Тех Сюникской области армяно-азербайджанскую линию соприкосновения пересек военнослужащий ВС Азербайджана, вооруженный автоматом с одной обоймой. Он был обезврежен военнослужащими минобороны Армении", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СНБ.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
В окрестностях армянского села Тех проходит граница с Азербайджаном. На противоположной стороне располагается Лачинский район, перешедший под контроль Баку в конце 2020 года.
Военнослужащие в районе границы между Азербайджаном и Арменией - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
В Баку обвинили Ереван в обстреле азербайджанских позиций на границе
25 февраля, 10:15
 
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