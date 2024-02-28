https://ria.ru/20240228/armeniya-1929951952.html

В Армении заявили о задержании азербайджанского солдата

В Армении заявили о задержании азербайджанского солдата - РИА Новости, 28.02.2024

В Армении заявили о задержании азербайджанского солдата

Служба национальной безопасности Армении сообщает, что вооруженный солдат азербайджанской армии рано утром пересек границу на сюникском участке и был задержан. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T12:12

2024-02-28T12:12

2024-02-28T12:12

в мире

армения

того

азербайджан

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ЕРЕВАН, 28 фев - РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении сообщает, что вооруженный солдат азербайджанской армии рано утром пересек границу на сюникском участке и был задержан. "Примерно в 5.15 (4.15 мск) на приграничном участке близ общины Тех Сюникской области армяно-азербайджанскую линию соприкосновения пересек военнослужащий ВС Азербайджана, вооруженный автоматом с одной обоймой. Он был обезврежен военнослужащими минобороны Армении", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СНБ. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. В окрестностях армянского села Тех проходит граница с Азербайджаном. На противоположной стороне располагается Лачинский район, перешедший под контроль Баку в конце 2020 года.

https://ria.ru/20240225/azerbaydzhan-1929352081.html

армения

того

азербайджан

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в мире, армения, того, азербайджан