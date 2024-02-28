https://ria.ru/20240228/apellyatsiya-1930027248.html

Адвокат Мунтяна* обжаловал его заочный арест за фейки о российской армии

Адвокат Мунтяна* обжаловал его заочный арест за фейки о российской армии - РИА Новости, 28.02.2024

Адвокат Мунтяна* обжаловал его заочный арест за фейки о российской армии

Адвокат мультипликатора Павла Мунтяна*, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, обжаловал его заочный арест, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T16:02

2024-02-28T16:02

2024-02-28T16:02

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Адвокат мультипликатора Павла Мунтяна*, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, обжаловал его заочный арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе Хорошевского суда Москвы. "Поступила апелляционная жалоба защиты Мунтяна П.А.*", - сказала собеседница агентства. Столичный суд в понедельник заочно арестовал Мунтяна* на два месяца и постановил исчислять срок в случае экстрадиции, либо задержания на территории РФ. Создателя Mr. Freeman объявили в розыск в декабре прошлого года. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, против Мунтяна* было возбуждено дело по статье 207.3 УК РФ за распространение фейков о действиях российской армии в Буче. Мультипликатору грозит до 10 лет лишения свободы. Mr. Freeman – один из первых российских веб-сериалов, начал выходить с 2009 года на YouTube и других площадках. В те годы ролики отличались качеством исполнения и набирали миллионы просмотров. YouTube-канал Mr. Freeman продолжает обновляться, но нерегулярно. В апреле 2023 года Минюст включил Мунтяна* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, мультипликатор выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240117/vragi_rossii-1921730280.html

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происшествия, москва, россия, буча