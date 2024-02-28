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В ЕК призвали использовать прибыль с активов России на закупки техники ВСУ

В ЕК призвали использовать прибыль с активов России на закупки техники ВСУ - РИА Новости, 28.02.2024

В ЕК призвали использовать прибыль с активов России на закупки техники ВСУ

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала на пленарном заседании Европарламента обсудить вопрос об использовании прибыли от российских активов на... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T11:50

2024-02-28T11:50

2024-02-28T15:17

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БРЮССЕЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала на пленарном заседании Европарламента обсудить вопрос об использовании прибыли от российских активов на нужды ВСУ."Я бы хотела, чтобы мы мыслили шире. Пришло время начать разговор об использовании сверхприбыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины", — сказала она.Фон дер Ляйен добавила, что нельзя найти лучшего применения этим деньгам, кроме как использовать их для того, чтобы "сделать Украину и Европу безопаснее".После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в Евросоюзе — в основном на счетах бельгийской Euroclear. В октябре 2023 года года компания сообщила, что за девять месяцев заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.В недавнем интервью агентству Bloomberg премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ЕС должен разработать план по выпуску еврооблигаций на сумму сто миллиардов евро, чтобы стимулировать развитие оборонной промышленности и "сделать больше" для поставок оружия Украине. По данным газеты Financial Times, западные страны собираются выпускать долговые обязательства, чтобы помочь финансировать Киев, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга.В Москве заморозку российских активов назвали воровством и предупредили, что подобные незаконные действия будут иметь последствия для репутации Запада среди инвесторов.Как заявил на прошлой неделе в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов, любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ, в России заморожено не меньше западных активов.

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экономика, россия, киев, еврокомиссия, украина, урсула фон дер ляйен, евросоюз, вооруженные силы украины, антон силуанов, европа, европарламент, кайя каллас