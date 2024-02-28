В ЕК призвали использовать прибыль с активов России на закупки техники ВСУ
Глава ЕК фон дер Ляйен призвала использовать прибыль с активов РФ в пользу ВСУ
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВыступление Урсулы фон дер Ляйен
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Выступление Урсулы фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала на пленарном заседании Европарламента обсудить вопрос об использовании прибыли от российских активов на нужды ВСУ.
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"Я бы хотела, чтобы мы мыслили шире. Пришло время начать разговор об использовании сверхприбыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины", — сказала она.
Фон дер Ляйен добавила, что нельзя найти лучшего применения этим деньгам, кроме как использовать их для того, чтобы "сделать Украину и Европу безопаснее".
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в Евросоюзе — в основном на счетах бельгийской Euroclear. В октябре 2023 года года компания сообщила, что за девять месяцев заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
Совет ЕС в середине февраля утвердил решение о хранении прибыли от российских активов для использования в интересах Украины. В нем говорится, что центральные депозитарии, владеющие активами Банка России на сумму более миллиона евро, должны отдельно учитывать остатки средств, накопленные в результате санкций Евросоюза. Они не смогут использовать полученные от них доходы по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах. Доходы от активов, возможно, будут поступать в бюджет ЕС для дальнейшего использования в фонде для Украины.
В недавнем интервью агентству Bloomberg премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ЕС должен разработать план по выпуску еврооблигаций на сумму сто миллиардов евро, чтобы стимулировать развитие оборонной промышленности и "сделать больше" для поставок оружия Украине. По данным газеты Financial Times, западные страны собираются выпускать долговые обязательства, чтобы помочь финансировать Киев, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга.
В Москве заморозку российских активов назвали воровством и предупредили, что подобные незаконные действия будут иметь последствия для репутации Запада среди инвесторов.
Как заявил на прошлой неделе в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов, любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ, в России заморожено не меньше западных активов.