https://ria.ru/20240227/zerno-1929675790.html

В Литве ужесточили проверку зерна из России и Белоруссии

В Литве ужесточили проверку зерна из России и Белоруссии - РИА Новости, 27.02.2024

В Литве ужесточили проверку зерна из России и Белоруссии

Литва ужесточает контроль ввозимого в страну, а также следующего транзитом через Клайпедский порт зерна из России и Белоруссии, сообщило литовское министерство... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T02:01

2024-02-27T02:01

2024-02-27T05:25

россия

белоруссия

литва

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576453080_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_59ad067a73a6759109633a8af3118ab5.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Литва ужесточает контроль ввозимого в страну, а также следующего транзитом через Клайпедский порт зерна из России и Белоруссии, сообщило литовское министерство сельского хозяйства на своем сайте. "Реагируя на ситуацию в регионе министерство сельского хозяйства предпринимает меры по ужесточению контроля за зерном, импортируемым из России и других стран повышенного риска. Ужесточенные меры будут применяться как к продукции, импортируемой в Литву, так и вывозимой транзитом через Клайпедский порт", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что меры касаются зерновых культур и изделий из них, в частности, круп, муки, отрубей из России, Белоруссии, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. "Будет проверяться каждый вагон или транспортное средство с ввозимой продукцией. Продукция будет проверена на наличие остатков пестицидов, микотоксинов, металлов (свинец, кадмий), а также будут проведены тесты для определения происхождения продукции", - сообщили в министерстве. На прошлой неделе парламент соседней Латвии запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии до 1 июля 2025 года.

https://ria.ru/20240223/zakharova-1929105783.html

россия

белоруссия

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, литва, в мире