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В Литве ужесточили проверку зерна из России и Белоруссии - РИА Новости, 27.02.2024
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02:01 27.02.2024 (обновлено: 05:25 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/zerno-1929675790.html
В Литве ужесточили проверку зерна из России и Белоруссии
В Литве ужесточили проверку зерна из России и Белоруссии - РИА Новости, 27.02.2024
В Литве ужесточили проверку зерна из России и Белоруссии
Литва ужесточает контроль ввозимого в страну, а также следующего транзитом через Клайпедский порт зерна из России и Белоруссии, сообщило литовское министерство... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T02:01
2024-02-27T05:25
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Литва ужесточает контроль ввозимого в страну, а также следующего транзитом через Клайпедский порт зерна из России и Белоруссии, сообщило литовское министерство сельского хозяйства на своем сайте. "Реагируя на ситуацию в регионе министерство сельского хозяйства предпринимает меры по ужесточению контроля за зерном, импортируемым из России и других стран повышенного риска. Ужесточенные меры будут применяться как к продукции, импортируемой в Литву, так и вывозимой транзитом через Клайпедский порт", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что меры касаются зерновых культур и изделий из них, в частности, круп, муки, отрубей из России, Белоруссии, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. "Будет проверяться каждый вагон или транспортное средство с ввозимой продукцией. Продукция будет проверена на наличие остатков пестицидов, микотоксинов, металлов (свинец, кадмий), а также будут проведены тесты для определения происхождения продукции", - сообщили в министерстве. На прошлой неделе парламент соседней Латвии запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии до 1 июля 2025 года.
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В Литве ужесточили проверку зерна из России и Белоруссии

Минсельхоз Литвы ужесточил проверку зерна из России и Белоруссии

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкВид на Клайпедский морской торговый порт
Вид на Клайпедский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Андрей Александров
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Вид на Клайпедский морской торговый порт. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Литва ужесточает контроль ввозимого в страну, а также следующего транзитом через Клайпедский порт зерна из России и Белоруссии, сообщило литовское министерство сельского хозяйства на своем сайте.
«
"Реагируя на ситуацию в регионе министерство сельского хозяйства предпринимает меры по ужесточению контроля за зерном, импортируемым из России и других стран повышенного риска. Ужесточенные меры будут применяться как к продукции, импортируемой в Литву, так и вывозимой транзитом через Клайпедский порт", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что меры касаются зерновых культур и изделий из них, в частности, круп, муки, отрубей из России, Белоруссии, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.
"Будет проверяться каждый вагон или транспортное средство с ввозимой продукцией. Продукция будет проверена на наличие остатков пестицидов, микотоксинов, металлов (свинец, кадмий), а также будут проведены тесты для определения происхождения продукции", - сообщили в министерстве.
На прошлой неделе парламент соседней Латвии запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии до 1 июля 2025 года.
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