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В Литве ужесточили проверку зерна из России и Белоруссии
В Литве ужесточили проверку зерна из России и Белоруссии - РИА Новости, 27.02.2024
В Литве ужесточили проверку зерна из России и Белоруссии
Литва ужесточает контроль ввозимого в страну, а также следующего транзитом через Клайпедский порт зерна из России и Белоруссии, сообщило литовское министерство... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T02:01
2024-02-27T02:01
2024-02-27T05:25
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Литва ужесточает контроль ввозимого в страну, а также следующего транзитом через Клайпедский порт зерна из России и Белоруссии, сообщило литовское министерство сельского хозяйства на своем сайте. "Реагируя на ситуацию в регионе министерство сельского хозяйства предпринимает меры по ужесточению контроля за зерном, импортируемым из России и других стран повышенного риска. Ужесточенные меры будут применяться как к продукции, импортируемой в Литву, так и вывозимой транзитом через Клайпедский порт", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что меры касаются зерновых культур и изделий из них, в частности, круп, муки, отрубей из России, Белоруссии, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. "Будет проверяться каждый вагон или транспортное средство с ввозимой продукцией. Продукция будет проверена на наличие остатков пестицидов, микотоксинов, металлов (свинец, кадмий), а также будут проведены тесты для определения происхождения продукции", - сообщили в министерстве. На прошлой неделе парламент соседней Латвии запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии до 1 июля 2025 года.
https://ria.ru/20240223/zakharova-1929105783.html
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россия, белоруссия, литва, в мире
Россия, Белоруссия, Литва, В мире
В Литве ужесточили проверку зерна из России и Белоруссии
Минсельхоз Литвы ужесточил проверку зерна из России и Белоруссии