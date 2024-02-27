https://ria.ru/20240227/zelenskiy-1929816305.html

Оппозиция в Армении прокомментировала возможный визит Зеленского в Ереван

Оппозиция в Армении прокомментировала возможный визит Зеленского в Ереван - РИА Новости, 27.02.2024

Оппозиция в Армении прокомментировала возможный визит Зеленского в Ереван

Визит Владимира Зеленского в Ереван пытаются организовать внешние силы, чтобы открыть второй фронт против России, заявила депутат парламента от оппозиционной... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T16:25

2024-02-27T16:25

2024-02-27T20:58

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владимир зеленский

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ЕРЕВАН, 27 фев — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в Ереван пытаются организовать внешние силы, чтобы открыть второй фронт против России, заявила депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Арегназ Манукян.О том, что президент Украины в ближайшее время приедет в Ереван, в минувшую пятницу сообщило армянское издание Factor TV. В правящей партии "Гражданский договор" заявили, что о возможном визите Зеленского не слышали, но не считают такую поездку невероятной."Очевидно, что визит Зеленского в Армению пытаются организовать внешние силы для открытия второго фронта против России и ценой Армении. Николу Пашиняну в этом представлении отведена роль армянского Зеленского или Саакашвили. Пашинян, исходя из своих личных расчетов и интересов, превратил Армению в разменную монету в противостоянии России с Западом, Запада с Ираном", — сказала Манукян.Она заявила, что премьер делает с Арменией то же, что сделал Зеленский с Украиной, превратив ее в руины. Манукян считает, что приезд украинского президента станет точкой невозврата для российско-армянских отношений."Если визит Зеленского состоится, то это будет провокацией против Армении, станет точкой невозврата для армяно-российских отношений, чем поспешит воспользоваться Азербайджан для нападения на Армению", — заключила депутат.Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так, Армения стала полноценным членом Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, премьер-министр Никол Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, а на минувшей неделе заявил о фактической заморозке участия в ОДКБ.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России".

https://ria.ru/20240227/zvartnots-1929731095.html

https://ria.ru/20240223/armeniya-1929118088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, ереван, россия, владимир зеленский, никол пашинян, украина