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Оппозиция в Армении прокомментировала возможный визит Зеленского в Ереван - РИА Новости, 27.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:25 27.02.2024 (обновлено: 20:58 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/zelenskiy-1929816305.html
Оппозиция в Армении прокомментировала возможный визит Зеленского в Ереван
Оппозиция в Армении прокомментировала возможный визит Зеленского в Ереван - РИА Новости, 27.02.2024
Оппозиция в Армении прокомментировала возможный визит Зеленского в Ереван
Визит Владимира Зеленского в Ереван пытаются организовать внешние силы, чтобы открыть второй фронт против России, заявила депутат парламента от оппозиционной... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T16:25
2024-02-27T20:58
специальная военная операция на украине
в мире
армения
ереван
россия
владимир зеленский
никол пашинян
украина
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ЕРЕВАН, 27 фев — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в Ереван пытаются организовать внешние силы, чтобы открыть второй фронт против России, заявила депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Арегназ Манукян.О том, что президент Украины в ближайшее время приедет в Ереван, в минувшую пятницу сообщило армянское издание Factor TV. В правящей партии "Гражданский договор" заявили, что о возможном визите Зеленского не слышали, но не считают такую поездку невероятной.&quot;Очевидно, что визит Зеленского в Армению пытаются организовать внешние силы для открытия второго фронта против России и ценой Армении. Николу Пашиняну в этом представлении отведена роль армянского Зеленского или Саакашвили. Пашинян, исходя из своих личных расчетов и интересов, превратил Армению в разменную монету в противостоянии России с Западом, Запада с Ираном&quot;, — сказала Манукян.Она заявила, что премьер делает с Арменией то же, что сделал Зеленский с Украиной, превратив ее в руины. Манукян считает, что приезд украинского президента станет точкой невозврата для российско-армянских отношений.&quot;Если визит Зеленского состоится, то это будет провокацией против Армении, станет точкой невозврата для армяно-российских отношений, чем поспешит воспользоваться Азербайджан для нападения на Армению&quot;, — заключила депутат.Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так, Армения стала полноценным членом Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, премьер-министр Никол Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, а на минувшей неделе заявил о фактической заморозке участия в ОДКБ.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России".
https://ria.ru/20240227/zvartnots-1929731095.html
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в мире, армения, ереван, россия, владимир зеленский, никол пашинян, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Армения, Ереван, Россия, Владимир Зеленский, Никол Пашинян, Украина
Оппозиция в Армении прокомментировала возможный визит Зеленского в Ереван

Манукян: визит Зеленского в Ереван нужен, чтобы открыть второй фронт против РФ

© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 27 фев — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в Ереван пытаются организовать внешние силы, чтобы открыть второй фронт против России, заявила депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Арегназ Манукян.
О том, что президент Украины в ближайшее время приедет в Ереван, в минувшую пятницу сообщило армянское издание Factor TV. В правящей партии "Гражданский договор" заявили, что о возможном визите Зеленского не слышали, но не считают такую поездку невероятной.
Международный аэропорт Звартноц - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
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Вчера, 11:55
«

"Очевидно, что визит Зеленского в Армению пытаются организовать внешние силы для открытия второго фронта против России и ценой Армении. Николу Пашиняну в этом представлении отведена роль армянского Зеленского или Саакашвили. Пашинян, исходя из своих личных расчетов и интересов, превратил Армению в разменную монету в противостоянии России с Западом, Запада с Ираном", — сказала Манукян.

Она заявила, что премьер делает с Арменией то же, что сделал Зеленский с Украиной, превратив ее в руины. Манукян считает, что приезд украинского президента станет точкой невозврата для российско-армянских отношений.
«

"Если визит Зеленского состоится, то это будет провокацией против Армении, станет точкой невозврата для армяно-российских отношений, чем поспешит воспользоваться Азербайджан для нападения на Армению", — заключила депутат.

Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так, Армения стала полноценным членом Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, премьер-министр Никол Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, а на минувшей неделе заявил о фактической заморозке участия в ОДКБ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАрменияЕреванРоссияВладимир ЗеленскийНикол ПашинянУкраина
 
 
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