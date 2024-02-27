https://ria.ru/20240227/zaderzhanie-1929848959.html

В Ингушетии задержали подростка, управлявшего авто с поддельными правами

В Ингушетии задержали подростка, управлявшего авто с поддельными правами - РИА Новости, 27.02.2024

В Ингушетии задержали подростка, управлявшего авто с поддельными правами

Сотрудники полиции в Ингушетии задержали не имеющего водительских прав 15-летнего подростка, управлявшего иномаркой, за которой числятся неоплаченные штрафы на... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T18:43

2024-02-27T18:43

2024-02-27T18:43

происшествия

магас

торгово-промышленная палата рф

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НАЛЬЧИК, 27 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии задержали не имеющего водительских прав 15-летнего подростка, управлявшего иномаркой, за которой числятся неоплаченные штрафы на более чем 100 тысяч рублей, в машине также нашли поддельные документы, сообщило региональное МВД. По данным министерства, в Магасе на улице 65 лет Победы сотрудники полиции остановили Mercedes Benz под управлением 15-летнего местного жителя, который предъявил водительское удостоверение на чужое имя. Полицейские установили, что водительские права подростку не выдавались. "За автомобилем числятся неоплаченные административные штрафы на общую сумму свыше 100 тысяч рублей, назначенные за нарушение правил дорожного движения", - говорится в сообщении. Отмечается, что в сумке подростка, находившейся в салоне автомобиля, нашли удостоверения на имя заместителя регионального руководителя федерального комитета по борьбе с коррупцией и терроризмом по ЮФО, а также судьи Арбитражного учреждения "ТПП Чеченской Республики". У полицейских возникли сомнения в их подлинности, по данному факту проводится проверка. В отношении матери несовершеннолетнего составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

https://ria.ru/20240220/zaderzhanie-1928486168.html

https://ria.ru/20240122/ugon-1922785732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, магас, торгово-промышленная палата рф