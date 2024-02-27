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В Ингушетии задержали подростка, управлявшего авто с поддельными правами - РИА Новости, 27.02.2024
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18:43 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/zaderzhanie-1929848959.html
В Ингушетии задержали подростка, управлявшего авто с поддельными правами
В Ингушетии задержали подростка, управлявшего авто с поддельными правами - РИА Новости, 27.02.2024
В Ингушетии задержали подростка, управлявшего авто с поддельными правами
Сотрудники полиции в Ингушетии задержали не имеющего водительских прав 15-летнего подростка, управлявшего иномаркой, за которой числятся неоплаченные штрафы на... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T18:43
2024-02-27T18:43
происшествия
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НАЛЬЧИК, 27 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии задержали не имеющего водительских прав 15-летнего подростка, управлявшего иномаркой, за которой числятся неоплаченные штрафы на более чем 100 тысяч рублей, в машине также нашли поддельные документы, сообщило региональное МВД. По данным министерства, в Магасе на улице 65 лет Победы сотрудники полиции остановили Mercedes Benz под управлением 15-летнего местного жителя, который предъявил водительское удостоверение на чужое имя. Полицейские установили, что водительские права подростку не выдавались. "За автомобилем числятся неоплаченные административные штрафы на общую сумму свыше 100 тысяч рублей, назначенные за нарушение правил дорожного движения", - говорится в сообщении. Отмечается, что в сумке подростка, находившейся в салоне автомобиля, нашли удостоверения на имя заместителя регионального руководителя федерального комитета по борьбе с коррупцией и терроризмом по ЮФО, а также судьи Арбитражного учреждения "ТПП Чеченской Республики". У полицейских возникли сомнения в их подлинности, по данному факту проводится проверка. В отношении матери несовершеннолетнего составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
https://ria.ru/20240220/zaderzhanie-1928486168.html
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происшествия, магас, торгово-промышленная палата рф
Происшествия, Магас, Торгово-промышленная палата РФ
В Ингушетии задержали подростка, управлявшего авто с поддельными правами

МВД: в Ингушетии задержали подростка, управлявшего авто с поддельными правами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 27 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии задержали не имеющего водительских прав 15-летнего подростка, управлявшего иномаркой, за которой числятся неоплаченные штрафы на более чем 100 тысяч рублей, в машине также нашли поддельные документы, сообщило региональное МВД.
По данным министерства, в Магасе на улице 65 лет Победы сотрудники полиции остановили Mercedes Benz под управлением 15-летнего местного жителя, который предъявил водительское удостоверение на чужое имя. Полицейские установили, что водительские права подростку не выдавались.
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"За автомобилем числятся неоплаченные административные штрафы на общую сумму свыше 100 тысяч рублей, назначенные за нарушение правил дорожного движения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в сумке подростка, находившейся в салоне автомобиля, нашли удостоверения на имя заместителя регионального руководителя федерального комитета по борьбе с коррупцией и терроризмом по ЮФО, а также судьи Арбитражного учреждения "ТПП Чеченской Республики". У полицейских возникли сомнения в их подлинности, по данному факту проводится проверка.
В отношении матери несовершеннолетнего составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
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ПроисшествияМагасТоргово-промышленная палата РФ
 
 
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