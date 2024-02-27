Россия предложила Йемену помощь в урегулировании кризиса
Лавров: Россия хотела бы оказать содействие в урегулировании проблем в Йемене
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йемена Ахмед Авад Бен Мубарак
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йемена Ахмед Авад Бен Мубарак
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. РФ заинтересована в том, чтобы оказать содействие в урегулировании имеющихся в Йемене проблем и кризисов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с премьером Йемена Ахмедом бен Мубараком в Москве.
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"Ваша страна переживает очень непростой период в очередной раз. Мы заинтересованы в том, чтобы оказать содействие в преодолении имеющихся трудностей, добиться урегулирования и продолжать наши двусторонние отношения и сотрудничество по региональным и международным делам", — сказал Лавров.
Премьер-министр международно признанного правительства Йемена Ахмед бен Мубарак посещает Москву спустя всего около трёх недель после своего назначения на этот пост, одновременно он занимает должность министра иностранных дел.
В Йемене, где уже девять лет идет гражданский конфликт, установилось хрупкое затишье с тех пор, как 2 октября 2022 года правительство Йемена и группировка "Ансар Алла" не сумели достичь соглашения о продлении перемирия, которое длилось в течение шести месяцев. Ожидалось, что в начале этого года стороны конфликта подпишут в Саудовской Аравии "дорожную карту" по установлению мира в этой стране, но на фоне нападения хуситов на суда в Красном море и авиаударов по Йемену США и Великобритании этот процесс был приостановлен.