https://ria.ru/20240227/yemen-1929803942.html

Россия предложила Йемену помощь в урегулировании кризиса

Россия предложила Йемену помощь в урегулировании кризиса - РИА Новости, 27.02.2024

Россия предложила Йемену помощь в урегулировании кризиса

РФ заинтересована в том, чтобы оказать содействие в урегулировании имеющихся в Йемене проблем и кризисов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T15:39

2024-02-27T15:39

2024-02-27T15:39

в мире

йемен

сергей лавров

ансар алла

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. РФ заинтересована в том, чтобы оказать содействие в урегулировании имеющихся в Йемене проблем и кризисов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с премьером Йемена Ахмедом бен Мубараком в Москве. "Ваша страна переживает очень непростой период в очередной раз. Мы заинтересованы в том, чтобы оказать содействие в преодолении имеющихся трудностей, добиться урегулирования и продолжать наши двусторонние отношения и сотрудничество по региональным и международным делам", — сказал Лавров. Премьер-министр международно признанного правительства Йемена Ахмед бен Мубарак посещает Москву спустя всего около трёх недель после своего назначения на этот пост, одновременно он занимает должность министра иностранных дел. В Йемене, где уже девять лет идет гражданский конфликт, установилось хрупкое затишье с тех пор, как 2 октября 2022 года правительство Йемена и группировка "Ансар Алла" не сумели достичь соглашения о продлении перемирия, которое длилось в течение шести месяцев. Ожидалось, что в начале этого года стороны конфликта подпишут в Саудовской Аравии "дорожную карту" по установлению мира в этой стране, но на фоне нападения хуситов на суда в Красном море и авиаударов по Йемену США и Великобритании этот процесс был приостановлен.

https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, йемен, сергей лавров, ансар алла