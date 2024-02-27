https://ria.ru/20240227/yakutiya-1929812213.html

Свыше десяти тысяч гостей и участников ожидается на Ысыахе Олонхо в Якутии

Свыше десяти тысяч гостей и участников ожидается на Ысыахе Олонхо в Якутии - РИА Новости, 27.02.2024

Свыше десяти тысяч гостей и участников ожидается на Ысыахе Олонхо в Якутии

Свыше 10 тысяч гостей и участников ожидается на Ысыахе Олонхо в Амгинском районе Якутии, запланированном в июне, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T16:11

2024-02-27T16:11

2024-02-27T16:11

республика саха (якутия)

амгинский улус

айсен николаев

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ЯКУТСК, 27 фев - РИА Новости. Свыше 10 тысяч гостей и участников ожидается на Ысыахе Олонхо в Амгинском районе Якутии, запланированном в июне, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Ысыах Олонхо проводится с 2006 года в различных районах республики. Глава республики Айсен Николаев в ходе рабочей поездки в Амгинский улус провел совещание по подготовке к Ысыаху Олонхо, который состоится 20-21 июня. "По информации организаторов, ожидается свыше 10 тысяч гостей и участников Ысыаха Олонхо. Необходимо создать для них комфортные условия, грамотно выстроить логистику мероприятия", - приводятся слова Николаева. Он отметил, что Якутия, как регион высочайшей и самобытной культуры, ставит себе задачей сохранение богатого наследия и является центром притяжения для многих народов. По информации организаторов, все основные финансовые и организационные вопросы своевременно решены. В Амгинском районе запланировано строительство 19 объектов для проведения праздника. Для 3700 участников культурных и спортивных мероприятий готовятся объекты размещения, на территории проведения праздника появятся более 30 объектов торговли и общественного питания, а также палаточный городок. Приводятся в порядок дороги в селе Амга, предусматривается ввод дополнительных каналов связи, будет проложена линия ВОЛС для организации прямой телетрансляции НВК "Саха". В марте в селе Амга состоится XIV республиканская научно-методическая конференция "Ысыах Олонхо в Амге: эпос, диалог поколений, взгляд в будущее". В работе конференции примут участие более 3 тысяч исследователей Олонхо из 22 районов республики. Олонхо - древнейшее эпическое искусство якутов. В 2009 году ЮНЕСКО включило олонхо в свой список нематериального наследия человечества. Поэмы, длина которых в среднем составляет 10-15 тысяч стихотворных строк, исполняются народными сказителями (олонхосутами).

https://ria.ru/20240222/yakutsk-1929079160.html

https://ria.ru/20240222/yakutiya-1928925497.html

https://ria.ru/20240213/yakutiya-1927157807.html

амгинский улус

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амгинский улус, айсен николаев