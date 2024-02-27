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В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.02.2024
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы раздались в Хмельницкой области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T00:44
2024-02-27T00:44
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Взрывы раздались в Хмельницкой области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Хмельницкой области", — пишет издание.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Ровненской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины.Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Страна.ua": в Хмельницкой области прогремели взрывы